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20 тысяч фильмов за секунду: Китай установил рекорд скорости передачи данных

Китайские исследователи установили мировой рекорд скорости передачи данных по оптоволокну, достигнув показателя 3,2 петабита в секунду на линии протяженностью 10,3 километра с использованием кабеля с 24 оптическими сердцевинами. Теоретически такой скорости достаточно, чтобы передать более 20 000 фильмов в разрешении 4K за одну секунду. Однако до коммерческого внедрения технология пока не дошла.

Лаборатория технологий и сетей оптической связи при Китайской корпорации информационных и коммуникационных технологий (CICT) / © CICT

Китайская исследовательская группа добилась скорости передачи данных 3,2 петабита в секунду, или 3 200 000 гигабит в секунду, в ходе испытания оптоволоконной системы с двусторонней передачей данных в реальном времени. Результат стал новым мировым рекордом. Для эксперимента использовалось 24-жильное оптоволокно, пропускной способности которого в теории хватило бы на передачу более 20 000 фильмов в формате 4K за одну секунду.

В эксперименте участвовали специалисты Национальной ключевой лаборатории технологий и сетей оптической связи, действующей при Китайской корпорации информационных и коммуникационных технологий (CICT), а также лаборатории Pengcheng и компании Fiberhome Fujikura Fiber Optic Technology. Исследователи использовали 10,3 километра многожильного оптоволокна, продемонстрировав одновременную передачу данных в обоих направлениях.

Система основана на оптоволокне с 24 сердцевинами, каждая из которых служит отдельным каналом передачи данных внутри одного кабеля. Исследователи объединили три диапазона длин волн — S, C и L — с технологией пространственного мультиплексирования. Это позволило сформировать тысячи параллельных каналов передачи. Для обеспечения стабильной передачи данных в реальном времени и уменьшения взаимных помех между сердцевинами команда также применила коммерческие когерентные оптические модули и усовершенствованные методы модуляции сигнала.

По данным исследователей, достигнутая пропускная способность в 32 раза превышает суммарную пропускную способность обычных коммерческих систем на основе одножильного оптоволокна стандарта G.652, в которых при использовании диапазонов C и L она обычно составляет около 100 терабит в секунду. Кроме того, ученые продемонстрировали передачу данных в реальном времени со скоростью 400 гигабит в секунду на длину волны в диапазоне S и 1,2 гигабит в секунду на длину волны в диапазонах C и L. Для этого использовались разработанные командой оптические модули.

Новый результат превзошел предыдущий рекорд той же исследовательской группы — 2,5 петабита в секунду, достигнутый ранее в этом году. Таким образом, скорость выросла примерно на 28%. В отличие от некоторых лабораторных экспериментов, требующих специализированного оборудования и экспериментальных методов обработки сигналов, китайские исследователи утверждают, что их система построена на аппаратной архитектуре, совместимой с коммерческими решениями. По их мнению, это приближает технологию к практическому применению.

Разработка может помочь удовлетворить растущий спрос на пропускную способность сетей, связанный с обучением искусственного интеллекта, развитием больших языковых моделей и увеличением объемов трафика центров обработки данных. Исследователи рассматривают многожильное оптоволокно как перспективное решение для соединения крупных вычислительных комплексов, расширения пропускной способности магистральных сетей и создания инфраструктуры связи шестого поколения (6G).

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