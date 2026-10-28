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Древняя ДНК раскрыла родственные связи между жителями запада и востока Европы в каменном веке

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Ученые расшифровали геномы трех человек, принадлежавших к одной из важнейших палеолитических культур Европы — граветтской. Анализ древней ДНК показал, что около 30 тысяч лет назад население континента связывали куда более тесные биологические узы, чем предполагалось до сих пор.

Антропология
# верхний палеолит
# граветтская культура
# древняя днк
# Европа
Пещера Истюриц
Пещера Истюриц / © Severine Dabadie

Вскоре после того, как из Европы исчезли неандертальцы, по континенту распространилась культура каменного века, известная как граветтская. Она встречалась на всей территории Европы примерно 34 000 — 25 000 лет назад, вплоть до наступления последнего ледникового максимума.

Ученым известно, что люди граветтской культуры изготавливали характерные каменные орудия, охотились на мамонтов и других крупных млекопитающих, жили в пещерах и примитивных жилищах, а также вырезали из мамонтовых бивней «палеолитических венер». На сегодня удалось получить образцы древней ДНК лишь из двух десятков человеческих скелетов граветтской эпохи, поэтому многие вопросы о происхождении этих людей остаются без ответа.

Так, до сих пор специалисты полагали, что в ту эпоху группы населения в Западной и Восточной Европе были в значительной степени изолированы друг от друга. Однако результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что люди граветтской культуры были генетически связаны между собой гораздо теснее, чем считалось.

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Венского университета (Австрия) проанализировала геномы трех человек, живших примерно 30 тысяч лет назад на территориях современного севера Испании и юго-запада Франции. Останки женщины, найденные в пещере Истюриц в Пиренеях, позволили получить самый древний на сегодня полногеномный набор данных для человека современного типа из этого региона. Ее генетический профиль назвали связующим звеном между востоком и западом Европы.

Оказалось, большая часть предков женщины принадлежала к западноевропейской линии, однако в ее геноме также присутствовали компоненты, характерные для популяций Центральной и Восточной Европы. Подобное свидетельство притока генов с востока можно объяснить перемещением людей из Восточной Европы в период верхнего палеолита, что в итоге отразилось на генетическом составе населения в Истюрице, пояснили исследователи.

Согласно результатам генетического моделирования, этот приток генов, то есть смешение генофондов восточных и западных популяций, произошел примерно 32 500 — 31 500 лет назад. Аналогичные данные получили при анализе древней ДНК из останков, найденных в пиренейских пещерах Ормессон и Чуфин.

Анализ всех трех геномов граветтской эпохи выявил не только тесные биологические связи этих людей с восточноевропейскими группами. Ученые также обнаружили генетические признаки, указывающие на темный цвет кожи, волос и глаз обитателей юго-запада Европы эпохи верхнего палеолита.

«В целом наши результаты показывают, что восточноевропейские и западноевропейские популяции не были столь генетически изолированы, как предполагалось ранее. Перенос генов на такие значительные расстояния открывает новые аспекты в понимании того, как были связаны между собой носители граветтской культуры», — отметил ведущий автор исследования, эволюционный антрополог Пере Гелаберт.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
185 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Антропология
# верхний палеолит
# граветтская культура
# древняя днк
# Европа
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