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Ученые выяснили, почему древние люди обходили стороной пресноводные озера на Аравийском полуострове

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Десятки тысяч лет назад центральная часть одной из обширных пустынь Ближнего Востока была усеяна пресноводными озерами с обилием пищи. Но вблизи этих мест ученые не нашли следов стоянок. Международная команда исследователей попыталась разобраться, почему древние люди не занимали территории, которые выглядели пригодными для жизни.

Антропология
# Аравийский полуостров
# водоемы
# древние виды
# древние люди
# пустыни
Песчаные дюны
Песчаные дюны в пустыне Руб-эль-Хали / © Wikimedia, Nepenthes

Руб-эль-Хали — одна из крупнейших песчаных пустынь в мире, которая расположена в южной части Аравийского полуострова и занимает примерно 650 тысяч квадратных километров. Ее облик определяют песчаные дюны, высота которых местами достигает приблизительно 250 метров. Там господствует жаркий и крайне засушливый климат: в большинстве районов выпадает менее 50 миллиметров осадков в год, а среднегодовая температура воздуха составляет 27-32 градуса Цельсия.

Но так было не всегда. Десятки тысяч лет назад климат этого региона был относительно влажным. Когда африканские и индийские муссоны усиливались, на полуострове выпадало больше осадков. Вода заполняла низменности, возникали озера, а на окружающих землях появлялась растительность. Такие влажные периоды климатической истории полуострова называют эпохами «Зеленой Аравии»

Археологи и антропологи давно рассматривают Аравийский полуостров как один из возможных маршрутов расселения древних людей из Африки. Об этом свидетельствуют, в частности, каменные орудия, обнаруженные на некоторых стоянках вблизи бывших водоемов. Но большинство известных стоянок находили на окраинах пустыни, тогда как центральная ее часть оставалась изученной значительно хуже.

Особый интерес для ученых представляет период от 67 до 122 тысяч лет назад. В это время некоторые районы Аравийского полуострова были усеяны пресноводными водоемами, а люди активно расселялись по региону. Но оставались ли они в центральной части пустыни, где были доступны источники пресной воды, — доподлинно не известно. На этот вопрос попыталась ответить междисциплинарная команда исследователей под руководством Рудольфа Делльмура (Rudolf Dellmour) из Венского университета в Австрии. 

Ранее ученые оценивали привлекательность Аравийского полуострова для древних людей исключительно исходя из климата, растительности и наличия воды. Роль доступности сырья для создания каменных орудий специально не проверяли. 

Между тем для изготовления орудий годился не всякий камень. Нужны были породы, которые при раскалывании давали острые края. Древние люди могли приносить камень издалека и обрабатывать его на месте, но постоянно доставлять сырье на большие расстояние было физически сложно.

Делльмур и его коллеги решили проверить, можно ли объяснить расположение древних стоянок одной лишь доступностью воды или для этого необходимо учитывать и наличие камня, пригодного для изготовления орудий. 

В 2023 году команда отправилась в экспедицию в Руб-эль-Хали, чтобы обследовать 125 участков, где в прошлом могли располагаться пресноводные озера. Исследователи выбирали районы, где спутниковые снимки позволяли распознать выходы отложений древних озер или где ранее были отмечены палеоозера. 

За 35 дней ученые преодолели 1500 километров на автомобилях. За это время они нашли признаки существования пресноводных водоемов на 55 участках. Среди находок оказались карбонатные осадки, раковины пресноводных моллюсков, фрагменты скорлупы страусиных яиц. Иными словами, это были места, подходящие для жизни. Но ни на одном из них ученые не обнаружили каменные орудия или другие убедительные следы человеческих поселений.

Делльмур с коллегами сопоставили данные о расположении древних водоемов с геологическими картами Аравийского полуострова. Затем построили компьютерную модель и сравнили ее результаты с расположением сотен археологических памятников, известных по предыдущим исследованиям.

Аравийская пустыня
a) — частично обнажившиеся слоистые отложения древнего озера, состоящие из песчаника и глинистых пород, измененных деятельностью организмов (участок 116). На переднем плане — минеральные отложения солончаков, смешанные с песком, принесенным ветром; b) — моллюски Melanoides tuberculata на месте обнаружения (участок 52); c) — массивный слой карбонатных пород толщиной более 20 сантиметров, сильно измененный деятельностью организмов и содержащий многочисленные раковины M. tuberculata (участок 52); d) — полигональные слоистые доломитовые образования с гипсом, сформированные при участии микроорганизмов (участок 80); e) — двустворчатые моллюски Corbicula fluminalis и фрагмент скорлупы страусиного яйца (участок 45) / © Rudolf Dellmour

Расчеты показали, что 57 процентов территории полуострова, которую считали пригодной для жизни благодаря близости воды, приходится на геологические формации, где не отмечено пород, необходимых для изготовления каменных орудий. Ранее известные стоянки чаще располагались в местах, где рядом были и вода, и подходящее сырье.

По мнению авторов научной работы, нехватка каменного сырья могла ограничивать расселение древних людей даже в тех районах, где была пресная вода и другие благоприятные условия. Получается, благоприятный климат и наличие водоемов создавали условия для жизни, но сами по себе не гарантировали появления поселений.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
675 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Антропология
# Аравийский полуостров
# водоемы
# древние виды
# древние люди
# пустыни
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