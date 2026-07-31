Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности
Ученые выяснили, как именно формируются сюжеты снов. Анализ сновидений показал, что мозг во время ночного отдыха не воспроизводит прошедший день, а миксует прожитый опыт, эмоции и характер человека в совершенно новые сценарии.
Сновидения долгое время считались либо хаотичным всплеском активности мозга, либо интерпретацией прожитых событий. Однако сотрудники Школы передовых исследований IMT в Лукке (Италия) доказали, что ночная работа мозга устроена намного сложнее.
Ученые проанализировали более 3700 детальных отчетов о снах и предшествующих о снах впечатлениях от 287 участников в возрасте от 18 до 70 лет, а результаты своей работы опубликовали в журнале Communications Psychology.
Добровольцы фиксировали в дневниках произошедшие во время бодрствования события и подробно описывали сны сразу после пробуждения. Сопоставление этих данных показало, что мозг никогда не копирует реальность точь-в-точь.
Привычные повседневные декорации вроде работы, школы или больницы во снах почти всегда миксуются с незнакомыми местами и фрагментами из абсолютно разных жизненных периодов. Мозг конструирует виртуальную реальность на стыке реального опыта с мечт, страхов и ожиданий от будущего.
Чтобы обработать весь массив текста, предоставленный добровольцами, авторы научной работы применили специализированный алгоритм на базе нейросетей. Компьютерная модель изучила предоставленные данные и выявила четкую связь между характером сновидений и личностными чертами человека. Оказалось, что у людей, склонных часто отвлекаться и «витать в облаках», сны получаются рваными и калейдоскопическими. А у тех, кто придает сновидениям большое значение и ищет в них скрытый смысл, сюжеты выходят эмоционально насыщенными, реалистичными и крайне детализированными.
Пережитый стресс тоже оставляет глубокий след в ночных фантазиях. Сравнив отчеты, собранные в Италии во время локдауна из-за пандемии Covid-19, с данными последующих лет, ученые заметили, как сны адаптируются к реальности. Во время изоляции в сюжетах снов часто фигурировали барьеры, замкнутые пространства и прочие ограничения, но по мере того, как психика приспосабливалась к новым условиям, эти тревожные мотивы из снов постепенно исчезали.
Исследование потенциально может открыть принципиально новые возможности для современной нейробиологии. С помощью математической обработки больших массивов данных ученые рассчитывают глубоко изучить, как именно мозг перерабатывает пережитый опыт и помогает человеческой психике справляться со стрессовыми событиями и масштабными изменениями в мире.
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