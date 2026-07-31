  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
31 июля, 17:23
Марк Чернов
70

Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

❋ 3.7

Ученые выяснили, как именно формируются сюжеты снов. Анализ сновидений показал, что мозг во время ночного отдыха не воспроизводит прошедший день, а миксует прожитый опыт, эмоции и характер человека в совершенно новые сценарии.

Психология
# мозг
# нейробиология
# Психология
# сны
# сознание
# эмоции
Во сне мозг не копирует реальность, а заново конструирует ее из воспоминаний, эмоций и пережитого опыта
Во сне мозг не копирует реальность, а заново конструирует ее из воспоминаний, эмоций и пережитого опыта / © Кадр из фильма «Начало»

Сновидения долгое время считались либо хаотичным всплеском активности мозга, либо интерпретацией прожитых событий. Однако сотрудники Школы передовых исследований IMT в Лукке (Италия) доказали, что ночная работа мозга устроена намного сложнее.

Ученые проанализировали более 3700 детальных отчетов о снах и предшествующих о снах впечатлениях от 287 участников в возрасте от 18 до 70 лет, а результаты своей работы опубликовали в журнале Communications Psychology.

Добровольцы фиксировали в дневниках произошедшие во время бодрствования события и подробно описывали сны сразу после пробуждения. Сопоставление этих данных показало, что мозг никогда не копирует реальность точь-в-точь.
Привычные повседневные декорации вроде работы, школы или больницы во снах почти всегда миксуются с незнакомыми местами и фрагментами из абсолютно разных жизненных периодов. Мозг конструирует виртуальную реальность на стыке реального опыта с мечт, страхов и ожиданий от будущего.

Чтобы обработать весь массив текста, предоставленный добровольцами, авторы научной работы применили специализированный алгоритм на базе нейросетей. Компьютерная модель изучила предоставленные данные и выявила четкую связь между характером сновидений и личностными чертами человека. Оказалось, что у людей, склонных часто отвлекаться и «витать в облаках», сны получаются рваными и калейдоскопическими. А у тех, кто придает сновидениям большое значение и ищет в них скрытый смысл, сюжеты выходят эмоционально насыщенными, реалистичными и крайне детализированными.

Пережитый стресс тоже оставляет глубокий след в ночных фантазиях. Сравнив отчеты, собранные в Италии во время локдауна из-за пандемии Covid-19, с данными последующих лет, ученые заметили, как сны адаптируются к реальности. Во время изоляции в сюжетах снов часто фигурировали барьеры, замкнутые пространства и прочие ограничения, но по мере того, как психика приспосабливалась к новым условиям, эти тревожные мотивы из снов постепенно исчезали.

Исследование потенциально может открыть принципиально новые возможности для современной нейробиологии. С помощью математической обработки больших массивов данных ученые рассчитывают глубоко изучить, как именно мозг перерабатывает пережитый опыт и помогает человеческой психике справляться со стрессовыми событиями и масштабными изменениями в мире.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
77 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Психология
# мозг
# нейробиология
# Психология
# сны
# сознание
# эмоции
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Кто такие дрожжи и почему вокруг них столько мифов?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Международный космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Авг
Бесплатно
О солнечном затмении
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Как устроены здания для жизни
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Эмодзи или крокозябры: китайские иероглифы в поисках смысла и звука
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Неземные звуки: как звучит космос в научно-фантастических фильмах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Невозможная генетика или как мы будем делать новый вид человека
Sistema Gallery
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Лето с Гомером — карманный путеводитель по миру «Одиссеи» и «Илиады»
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Анатомия запаха: сенсорная инженерия парфюмеров
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 июля, 08:49
Марк Чернов

Дети древних людей были такими же беспомощными, как современные младенцы

Ученые выяснили, что младенцы древних предков человека рождались столь же несамостоятельными, как современные новорожденные. Изучение древних черепов показало, что уход за практически беспомощным потомством имел место сотни тысяч лет назад.

Антропология
# Homo erectus
# Homo floresiensis
# антропология
# древние люди
# эволюция человека
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
31 июля, 11:45
Марк Чернов

Подводный супервулкан Кикай снова наполняется магмой

Геофизики обнаружили огромный резервуар свежей магмы под затонувшим японским супервулканом Кикай — виновником самого мощного извержения за последние 10 тысяч лет. Данные показали, что супервулканы способны «перезаряжаться» после катастрофических взрывов гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Геология
# геофизика
# магма
# сейсмология
# супервулкан
# Япония
28 июля, 13:27
Александр Березин

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космонавтика
28 июля, 13:10
Марк Чернов

Кофе защитил печень от ожирения, цирроза и рака: крупное исследование раскрыло механизмы его пользы

Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.

Медицина
# воспаление
# здоровье
# кофе
# печень
# питание
# рак печени
# цирроз
29 июля, 11:04
Сколтех

Физики из России решили 60-летнюю проблему создания перовскитного лазерного диода

Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора. Результаты исследования представляют собой решение давней проблемы физики полупроводников и оптоэлектроники, которая десятилетиями оставалась препятствием на пути к решению технологической задачи: создать недорогие неэпитаксиальные лазерные диоды, работающие под непрерывным электрическим током. Такие устройства найдут применение в оптических сенсорах и спектроскопии, высокоскоростных вычислениях и энергоэффективных нейроморфных компьютерах.

Сколтех
# лазер
# Перовскит
# физика
# электроника
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

    31 июля, 17:23

  2. Жизнь у моря не защитила от проблем со здоровьем

    31 июля, 16:17

  3. Под подводными вулканами нашли природную «фабрику золота» — и она объясняет многое о месторождениях металла

    31 июля, 14:54

  4. Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

    31 июля, 14:12
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Сергей Механик
2 часа назад
Не знаю, как у кого работает связь «кишечник — мозг», но лично у меня, когда пришел вечером с работы и сытно поел, то мозг хочет только одного - спать.

Сытый кишечник запустил работу центра памяти

Алексей Русакович
2 часа назад
Степан, не живу, но регулярно бываю в Осаке. А живу в соседнем Кобе уже 19 лет. В Осаке жить с семьёй!? Да нахер такое "счастье". У меня друг живёт почти

Рейтинг самых комфортных и наименее пригодных для жизни городов мира в 2026 году

Алексей Русакович
3 часа назад
Андрей, страшно жить, среди людей, для которых свобода означает "срать на платформе в метро в ведро"...

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Александр Французов
3 часа назад
не верю!

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Сергей Механик
3 часа назад
Иван, а от кого зависимость лучше? А вообще без зависимости никак не получается?

Доклад CSIS: Китай превратился в мировую космическую сверхдержаву и угрожает лидерству США

Илья Елизаров
3 часа назад
Никита, Да уж, точно!

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Константин Бородаенко...
3 часа назад
Вадим, ну да, наш бы пошел под окнами дома у кого-то минировать 😂 а там культурный, на ведро))

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Иван Иванов
3 часа назад
Бывший полицейский , скорее всего замнут, связи точно есть.

В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

Иван Иванов
3 часа назад
Хитрые подсчёты если китай, японию, южную корею смешать с нищий индией, бангладешем и другими подробными, то они вместе явно похуже европы. Лучше по

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

densto
3 часа назад
qaern, во-первых, кто рейтинги составляет? Во-вторых, очень низкий уровень среднего образования у них

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

qaern qaernov
4 часа назад
Никита, а что не так? В США лучшие вузы на планете по многочисленным рейтингам, в том числе и китайским

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Алексей Скрипченко
4 часа назад
Никита, так же подумал. После этой фразы в статье сразу вспомнил про знаменитые исследования британских учёных. Вероятно они её и писали. :)

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Nick Moskvichov
4 часа назад
И Австралия такая - а я что, шутка?

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Андрей Степанов
4 часа назад
Вадим, потому что свободная страна. А вот при тоталитаризме срать в переходе нельзя - потому и качество жизни хуже.

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Андрей Степанов
4 часа назад
А последнее землетрясение в Кумамото никак не связано с этим пробуждением супервулкана?

Подводный супервулкан Кикай снова наполняется магмой

Маня Фишер
5 часов назад
Sam, То есть, бывают такие струйные течения с собственной скоростью 1000+ км/ч? Чо курим?

Бизнес-джет Gulfstream G700 установил новый рекорд скорости

Иван Колупаев
5 часов назад
Вадим, ну он же не на пол, а на ведро сел срать - культура! Уборщик еще радоваться должен, а то бы с пола пришлось убирать. 😏

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Александр Французов
5 часов назад
Вадим, Свобода и развитая инфраструктура ))

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Степан Жук
6 часов назад
Человек социальное животное. Чего тут доказывать то

Дети древних людей были такими же беспомощными, как современные младенцы

А К
6 часов назад
Могли быть и мы повыше ... еслиб не регулярно приходящие другие держатели объектов Юнески ентой (((

Топ-20 стран по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Самые обсуждаемые