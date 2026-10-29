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Психологи выяснили, почему люди занимаются сексом из чувства долга

❋ 4.3

В романтических отношениях люди иногда соглашаются на близость не потому, что жаждут ее, а чтобы партнер не обиделся, не потерял интерес. Психологи проверили, какие особенности личности и отношений связаны с таким поведением и одинаково ли эти закономерности проявляются у мужчин и женщин.

Психология
# любовь
# отношения
# секс
# сексуальная жизнь
Шарлотта и Гарри
Кадр из сериала «И просто так» / © HBO Max

Секс считается способом выразить влечение и любовь, но не все половые контакты мотивированы удовольствием и желанием. В психологии существует понятие duty sex — «секс из чувства долга», когда человек вступает в интимную близость, чтобы сохранить отношения, успокоить партнера либо избежать конфликта.

Это не просто сексуальное согласие без желания: речь идет именно о мотивации, завязанной на обязанности перед партнером. Авторы предыдущих исследований связывали подобное поведение с сексуальной неудовлетворенностью, но факторы, которые побуждают людей к нему, были недостаточно изучены.

Психологи из Техасского университета в Остине (США) проверили, связана ли частота секса из чувства долга с опасениями по поводу неверности партнера, оценкой собственной привлекательности тревожностью. В исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Evolutionary Psychology, участвовали 252 жителя Соединенных Штатов Америки от 18 до 24 лет: 176 женщин и 76 мужчин. Все они состояли в отношениях и были сексуально активны в течение четырех недель перед опросом.

Самой устойчивой закономерностью оказалась связь между сексом из чувства долга и опасениями, что партнер может изменить. Чем выше участники оценивали вероятность неверности второй половинки, тем чаще они сообщали, что занимаются сексом из страха потерять любовь партнера, вызвать его гнев или спровоцировать расставание. Эту связь обнаружили как в общей выборке, так и при отдельном анализе ответов мужчин и женщин.

Авторы научной работы предложили объяснение. Человек, опасающийся измены, может воспринимать отказ от полового контакта как дополнительную угрозу отношениям: ему кажется, что партнер расстроится, отдалится и начнет искать близость на стороне. Секс в таком случае становится одним из способов удержать другого человека и снизить риск расставания.

Кроме того, участники оценивали, насколько привлекательными романтическими и сексуальными партнерами они считают себя и свою вторую половинку. В общей выборке люди, оценившие себя ниже партнера, чаще сообщали о сексе из чувства долга. Возможно, ощущение неравенства делает отношения уязвимее в глазах человека: он может опасаться, что партнер найдет кого-то более привлекательного. При анализе мужчин и женщин по отдельности эта закономерность была статистической значимой только у женщин.

Секс из чувства долга также был связан с невротизмом — чертой, которая проявляется в повышенной эмоциональной чувствительности, склонности к тревоге и острой реакции. Участники с более высокими показателями невротизма чаще заявляли о подобном поведении. Эта связь сохранялась после учета опасений неверности и различий в оценке привлекательности. Как предположили исследователи, люди, сильнее опасающиеся быть отвергнутыми и потерять отношения, могут чаще прибегать к поведению, которое, как им кажется, помогает сохранить привязанность.

Контекст отношений тоже имел значение. В общей выборке люди, состоявшие в серьезных отношениях, чаще занимались сексом из чувства долга, чем те, кто встречался без обязательств. При большей эмоциональной вовлеченности потенциальная потеря партнера может казаться более значимой, усиливая стремление сохранить связь, объяснили психологи. Продолжительность отношений, однако, не играла важную роль.

Сами по себе средние показатели секса из чувства долга были низкими у обоих полов. Женщины набрали по 5,24 балла, мужчины — 4,76.

В целом результаты исследования согласуются с предположением о том, что секс из чувства долга — одна из стратегий сохранить отношения. Но остается вопрос, помогает ли такое поведение укреплять близость в долгосрочной перспективе или, напротив, со временем усиливает сексуальную неудовлетворенность и напряжение в паре.

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Психология
# любовь
# отношения
# секс
# сексуальная жизнь
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