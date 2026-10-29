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Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников

Человек управляет двумя крупными сельскохозяйственными дронами, которые опрыскивают кукурузные поля для защиты от вредителей / © VCG

Если раньше дроны использовали преимущественно для опрыскивания посевов, то теперь их применяют также для наблюдения за состоянием сельскохозяйственных культур, перевозки материалов и доставки собранного урожая.

По данным отрасли, по сравнению с ручным трудом беспилотники для защиты растений позволяют повысить производительность более чем в 20 раз, сократить расход воды более чем на 50%, а пестицидов — на 20–40%. Такие аппараты стали основным видом технических средств, применяемых в Китае для защиты сельскохозяйственных культур.

Наряду с беспилотниками и роботами все шире используются интеллектуальные сельскохозяйственные машины, которые находят применение в самых разных областях и способствуют повышению урожайности по всей стране.

По словам отраслевых экспертов, техника для работы на малых высотах постепенно превращается из экспериментальной новинки в стандартный инструмент специализированных сельскохозяйственных услуг. Она играет все более важную роль в снижении затрат, повышении производительности и модернизации китайского аграрного сектора.

Сфера применения беспилотников в сельском хозяйстве быстро расширяется. Задачи, которые прежде выполнялись вручную, — полив бамбука, перевозка апельсинов с горных склонов и обследование полей — все чаще поручают летательным аппаратам. Это позволяет существенно сократить расходы на рабочую силу в сельском хозяйстве.

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