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Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников
Китай располагает крупнейшим в мире парком сельскохозяйственных беспилотников: более 300 тысяч аппаратов ежегодно обрабатывают свыше 30,6 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий.
Если раньше дроны использовали преимущественно для опрыскивания посевов, то теперь их применяют также для наблюдения за состоянием сельскохозяйственных культур, перевозки материалов и доставки собранного урожая.
По данным отрасли, по сравнению с ручным трудом беспилотники для защиты растений позволяют повысить производительность более чем в 20 раз, сократить расход воды более чем на 50%, а пестицидов — на 20–40%. Такие аппараты стали основным видом технических средств, применяемых в Китае для защиты сельскохозяйственных культур.
Наряду с беспилотниками и роботами все шире используются интеллектуальные сельскохозяйственные машины, которые находят применение в самых разных областях и способствуют повышению урожайности по всей стране.
По словам отраслевых экспертов, техника для работы на малых высотах постепенно превращается из экспериментальной новинки в стандартный инструмент специализированных сельскохозяйственных услуг. Она играет все более важную роль в снижении затрат, повышении производительности и модернизации китайского аграрного сектора.
Сфера применения беспилотников в сельском хозяйстве быстро расширяется. Задачи, которые прежде выполнялись вручную, — полив бамбука, перевозка апельсинов с горных склонов и обследование полей — все чаще поручают летательным аппаратам. Это позволяет существенно сократить расходы на рабочую силу в сельском хозяйстве.
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