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Опубликованы первые снимки китайского демонстратора электрического пассажирского самолета CE-25A
На новых снимках, которые появились в Сети, запечатлен полноразмерный демонстратор китайского самолета CE-25A — полностью электрического лайнера на 19 пассажиров. Его разрабатывает государственная корпорация COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China). Фотографии позволили по-новому взглянуть на проект, публично представленный компанией в 2023 году.
Судя по всему, снимки впервые опубликовал китайский автомобильный блогер Хань Лу. На них изображен самолет в красно-черной окраске с серебристой полосой вдоль фюзеляжа и обозначениями COMAC и CE-25A. Бортовой номер, присвоенный в китайской системе гражданской регистрации, — B-0EFH.
Следует отметить, что достоверность фотографий пока не удалось подтвердить. Вместе с тем анализ изображений с помощью нескольких моделей искусственного интеллекта не выявил существенных признаков их искусственного происхождения.
В любом случае этот проект отражает интерес COMAC к распределенной электрической силовой установке. Полученные в ходе его разработки результаты могут пригодиться при создании самолетов будущего, даже если сам CE-25A так и не поступит в коммерческую эксплуатацию.
Появление предполагаемого полноразмерного демонстратора заставляет задуматься о том, насколько далеко продвинулся проект. На данный момент нет однозначного публичного подтверждения того, что именно этот самолет уже поднимался в воздух. Неясно и то, какую роль он играет в программе разработки.
Впервые COMAC представила концепт CE-25A на Китайской международной выставке импорта в Шанхае в ноябре 2023 года. Компания описала его как полностью электрический самолет на 19 пассажиров, предназначенный для перевозок на коротких и средних расстояниях, а также для деловой авиации. Согласно опубликованным характеристикам, крейсерская скорость самолета должна составлять около 400 километров в час, а дальность полета — от 400 до 500 километров.
Самая необычная особенность CE-25A — распределенная электрическая силовая установка. Вместо нескольких традиционных турбовинтовых двигателей в конструкции предусмотрены 10 электроприводных вентиляторов в кольцевых каналах, встроенных в крыло.
Распределенная силовая установка дает разработчикам больше свободы при выборе способа создания тяги и ее интеграции в конструкцию самолета. В зависимости от компоновки такая схема может улучшить аэродинамические характеристики и повысить эффективность в определенных режимах полета. Кроме того, электродвигатели способны упростить некоторые аспекты конструкции силовой установки по сравнению с традиционными газотурбинными двигателями.
Однако эти преимущества сопряжены с серьезными инженерными трудностями. Удельная энергоемкость аккумуляторов по-прежнему значительно уступает авиационному топливу, что ограничивает дальность полета, полезную нагрузку и продолжительность пребывания в воздухе. Мощные электрические системы требуют эффективного отвода тепла, а использование большого числа двигателей ставит дополнительные вопросы, связанные с надежностью, техническим обслуживанием и управлением самолетом.
Независимо от того, станет ли CE-25A коммерчески жизнеспособным пассажирским самолетом или его разработка принесет пользу другим аэрокосмическим направлениям, в том числе военным, появление демонстратора свидетельствует о продолжающихся усилиях Китая по освоению нетрадиционных авиационных схем.
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