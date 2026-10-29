Даже однократное употребление систем нагревания табака повредило сосуды и ДНК

Европейские исследователи изучили влияние нагреваемого табака на организм курильщика и пришли к выводу, что такой способ курения ухудшает функцию кровеносных сосудов, повышает артериальное давление и повреждает ДНК в клетках крови даже здоровых людей.

Масштабное исследование провели сотрудники Университетского медицинского центра Майнца (Германия). В этом эксперименте в строгих лабораторных условиях участвовали 30 добровольцев-курильщиков, чей средний возраст составлял 34 года. Они не имели каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Результаты исследования авторы опубликовали в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Перед началом самого эксперимента медицинские работники тщательно измерили исходное артериальное давление участников, взяли развернутые анализы крови, а также с помощью высокоточного ультразвукового сканирования детально оценили функциональное состояние главных кровеносных сосудов в руке. Потом добровольцы подряд использовали два табачных стика с помощью стандартного устройства для нагревания табака, после чего весь комплекс медицинских тестов и измерений повторили.

Сравнение показателей до и после сеанса продемонстрировало, что даже однократное применение таких современных устройств вызывает целый ряд негативных физиологических изменений в организме. В частности, верхнее артериальное давление у участников выросло в среднем на три миллиметра ртутного столба. Функция кровеносных сосудов ухудшилась сразу на 11 процентов, а уровень насыщения венозной крови жизненно важным кислородом заметно снизился.

Помимо этого, во время лабораторного анализа крови у добровольцев выявили отчетливые биохимические признаки сильного окислительного стресса и повреждения ДНК в клетках крови. Авторы научной работы подчеркнули, что эти данные опровергают рекламные утверждения о меньшей вредности или почти полной «безопасности» нагреваемого табака по сравнению с традиционными сигаретами.

Хотя исследователи зафиксировали лишь острый кратковременный эффект и пока не доказали отдаленных последствий для организма, они настаивают, что подобные изделия далеко не так биологически нейтральны, как принято считать, и требуют точно такого же строгого государственного регулирования, как обычный табак.

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