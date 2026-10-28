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Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу
От крупнейших экономик до развивающихся рынков — показатели безработицы демонстрируют существенные различия в ситуации на рынках труда по всему миру.
В то время как некоторые страны, согласно прогнозам, сохранят относительно низкий уровень безработицы в 2026 году, другие столкнутся с гораздо более серьезными проблемами в сфере занятости. Эти различия обусловлены темпами экономического роста, демографической ситуацией и особенностями национальных рынков труда.
На карте представлены прогнозируемые показатели безработицы в 103 странах в 2026 году. Данные основаны на октябрьском выпуске доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook) за 2026 год.
Судан занимает первое место среди представленных стран по прогнозируемому уровню безработицы — 59,5%. Этот показатель отражает разрушительные последствия затяжного конфликта для экономики страны. Следом идет Южная Африка, где безработица, по прогнозам, составит 33,2%. Устойчивые структурные проблемы рынка труда оставляют миллионы людей без работы.
Высокая безработица характерна и для более богатых стран. В Европе несколько государств сталкиваются с повышенными показателями безработицы, несмотря на высокий уровень экономического развития.
Рынки труда европейских стран демонстрируют одни из наиболее заметных различий среди развитых экономик. В Финляндии прогнозируемый уровень безработицы составляет 10,2% — более чем втрое выше, чем в Польше, где он ожидается на уровне 3,2%. На финском рынке труда сказываются слабый внутренний спрос и затяжной спад в строительной отрасли, сдерживающие наем работников.
Во Франции прогнозируется безработица на уровне 8,4% — более чем вдвое выше германского показателя, составляющего 4,0%. Это происходит на фоне продолжающихся трудностей в промышленности Германии.
В Северной Америке США сталкиваются с проблемой иного характера. На американском рынке труда наблюдается низкая интенсивность как найма, так и увольнений. Поэтому, хотя массовых сокращений не происходит, найти новую работу становится все сложнее.
Низкий официальный уровень безработицы отмечается в Таиланде, Вьетнаме, Японии и России. Сравнительно невысокие показатели наблюдаются также в Китае и Индии. Однако в этих двух странах безработица наиболее распространена среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. В Индии, например, эта возрастная группа составляет примерно четверть населения страны — около 367 миллионов человек.
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