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США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Гиперзвуковая ракета AGM-183A на бомбардировщике B-52 / © USAF

В 2023 году американские ВВС собирались закрыть эту программу, в рамках которой разрабатывалось первое гиперзвуковое оружие, предназначенное для принятия на вооружение американскими военными. Уже тогда возникали сомнения в том, что от проекта действительно откажутся: предполагалось, что ракета может вернуться в программу вооружений или продолжить разработку в закрытом режиме.

С тех пор программа совершила впечатляющий разворот. Более того, уже прорабатывается новый вариант ракеты, который получит принципиально новую головку самонаведения и сможет поражать движущиеся цели, в том числе корабли противника.

Контракт на производство ARRW был заключен 29 сентября, однако официально о нем объявили только сейчас. Пока не сообщается, сколько ракет предстоит изготовить в рамках соглашения и когда ВВС США рассчитывают получить первые изделия.

Ранее американские военные раскрывали планы интегрировать ARRW на стратегические бомбардировщики B-52 и B-1. В перспективе носителями AGM-183A или ее модификаций могут стать и другие самолеты, располагающие достаточной грузоподъемностью и пространством для размещения крупногабаритного вооружения.

AGM-183A относится к классу гиперзвуковых вооружений с разгонным блоком и планирующим боевым аппаратом. Сначала ракета-носитель разгоняет аппарат до требуемой скорости и поднимает его на оптимальную высоту. Затем головной обтекатель ARRW отделяется, высвобождая находящийся внутри клиновидный планирующий аппарат, у которого нет собственной силовой установки. После этого аппарат планирует к цели по относительно пологой траектории в атмосфере Земли, развивая гиперзвуковую скорость. Во время полета он способен маневрировать, причем иногда достаточно резко и непредсказуемо.

Сочетание высокой скорости, особенностей траектории и маневренности создает серьезные трудности для средств противовоздушной обороны противника. Обнаружить и устойчиво сопровождать такой аппарат непросто, а перехватить его еще сложнее. Поэтому гиперзвуковые планирующие боевые блоки представляют особую ценность при преодолении вражеской противовоздушной обороны и нанесении быстрых ударов по целям, требующим немедленного поражения, а также по другим важным объектам.

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