  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova
8

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

❋ 4.3

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
Кварк-глюонная плазма в представлении художника / © CERN
Кварк-глюонная плазма в представлении художника / © CERN

Столкновение атомных ядер позволяет физикам изучать кварк-глюонную плазму (КГП) — особое состояние материи. Оно воспроизводит условия, в которых Вселенная находилась в первые микросекунды существования. Это время до образования атомов. Тогда пространство было заполнено плотной горячей плазмой из свободных частиц. 

До сих пор изучение КГП на Большом адронном коллайдере (БАК) проводилось путем столкновениях тяжелых ионов (ксенона или свинца), которые позволяют создать каплю плазмы максимально возможного размера. Этим летом в БАКе впервые в истории провели столкновения легких ядер, кислорода и неона. Для этого ученым пришлось сменить конфигурацию обычно заполненного пучками протонов 27-километрового ускорителя частиц.

Первые результаты анализа новых данных, записанных за шесть дней экспериментами ALICE, ATLAS, CMS и LHCb, были представлены на конференции Initial Stages.

В проведенных летом экспериментах ученые сосредоточились на измерениях тонких закономерностей в углах и направлениях разлета частиц, возникающих при расширении и охлаждении капли КГП. Эти параметры и их изменения регулируют искажения в зоне столкновения ядер.

Паттерны поведения частиц похожи на «течения», ученые описывают их с помощью той же гидродинамики, которая используется для моделирования обычных жидкостей. На основе этого раздела физики они могут изучать как свойства КГП, так и геометрию сталкивающихся ядер. Физические и математические модели при этом позволяют исследователям провести более точное исследование течений в столкновениях кислород—кислород и неон—неон, чем в столкновениях протон—протон и протон—свинец.

Коллаборация ALICE, а также универсальные эксперименты ATLAS и CMS измерили значительное эллиптическое и треугольное течение в столкновениях кислород—кислород и неон—неон. Ученые обнаружили, что оно сильно зависит от того, было столкновение ядер скользящим или лобовым. Уровень соответствия теоретических расчетов с экспериментальными данными сравним с результатами, полученными для столкновений ионов ксенона и свинца, несмотря на гораздо меньший размер системы.

Формирование кварк-глюонной плазмы / © CERN

Ученые считают это веским доказательством того, что параметры течения в столкновениях кислород—кислород и неон—неон обусловлены геометрией ядер. Результаты подтвердили форму кегли ядра неона и продемонстрировали, что гидродинамическое течение точно возникает в различных системах столкновений на БАКе.

Столкновения легких ионов открыли новый этап в изучении КГП. Ядра неона и кислорода не только меньше, чем ядра свинца или ксенона, но и обладают менее правильной формой. Их использование позволяет ученым получить важные данные о минимальном размере ядра, необходимого для создания КГП.

Ученые уделили время изучению формы ядра неона. Согласно теоретическим расчетам, оно должно было иметь вытянутую форму, напоминающую кеглю для боулинга. Новые эксперименты на БАКе уточнили эту картину. 

Анимации столкновений свинец—свинец и кислород—кислород / © CERN

Коллаборация LHCb представила дополнительные результаты, подтверждающие форму кегли для ядра неона. Данные получены на столкновениях свинец—аргон и свинец—неон в конфигурации ускорителя с фиксированной мишенью с использованием данных, записанных в 2024 году на аппарате SMOG.

«В совокупности эти результаты дают свежий взгляд на структуру ядра и на то, как материя появилась после Большого взрыва», — говорит директор CERN по исследованиям и вычислительной технике Йоахим Мних (Joachim Mnich).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
135 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
21 Сен
Бесплатно
История Парка Победы
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Язык описания реальности: как математика выражает человеческие мысли
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Сен
1300
Промышленная революция
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
21 Сен
1200
Вселенная за пределами здравого смысла
Medio Modo
Москва
Лекция
22 Сен
Бесплатно
Может ли толковый словарь стать бестселлером?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Космические источники рентгеновского излучения: двойные звездные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
23 Сен
600
Персидско-греческое противостояние: пропаганда и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Современные технологии выращивания клубники
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Русский язык в 2025 году: новые законы, новые словари, новые нормы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
19 сентября, 13:56
Юлия Трепалина

Длительный отказ от сигарет помог свести на нет риск переломов у бывших курильщиков

Новое исследование показало, что повышенный риск переломов из-за хрупкости костей, который характерен для пожилых курильщиков, можно нейтрализовать при определенном условии.

Медицина
# кости
# курение
# остеопороз
# отказ от курения
# переломы
# сигареты
# табакокурение
19 сентября, 17:11
Адель Романова

Взрыв метеороида заставил пересмотреть план эвакуации перед падением «астероида-убийцы»

Небесное тело, недавно ворвавшееся в земную атмосферу, повело себя совершенно неожиданно: вместо того, чтобы постепенно разрушаться еще в верхних слоях атмосферы, оно спустилось до высоты всего 28 километров почти невредимым и там взорвалось. После этого исследователи темы планетарной обороны глубоко задумались: если так же произойдет с крупным астероидом, это может оказаться даже хуже его падения.

Астрономия
# астероиды
# космос
# метеороиды
# планетарная защита
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

    21 сентября, 10:01

  2. Физики создали вращающиеся от света микрошестеренки

    20 сентября, 10:25

  3. Микробы использовали метеоритный кратер для быстрого размножения

    20 сентября, 10:10

  4. Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

    20 сентября, 08:52
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Давид Барсегян
42 секунды назад
Ar, 1) и конечно же, ты никакой статистики переработок батарей не скинешь, источник "поверь мне, брат" 2) ты походу не в той реальности и вообще не

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Тагиль Kasumov
32 минуты назад
Строить в России - это расходы! Строить за рубежом - это доходы!

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Andrey Kolkov
45 минут назад
Vladimir, чёт Турция пока лишь деградирует, как и весь западный антироссийский блок...

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Бешеный
53 минуты назад
Ты вообще не хочешь понимать то , что тебе говорят.

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Armchair Expert
1 час назад
Беспилотники хорошо в военной теме как показал опыт. У нас же особо не развито гражданская авиация. Пилоты обучаются там, где эта авиация развита, и

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Armchair Expert
1 час назад
Сергей, первая в мире авария с воздушными автомобилями в воздухе в Китае произошла недавно😂

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Vladimir Nikolaev
1 час назад
Энергия это развитие. Зачем Россия строит АЭС в Турции за свои деньги?Чтобы Турция ещё быстрее развивалась? А в массе регионов России невозможно

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Ramil
2 часа назад
Александр, решил подушнить, но в итоге сам оказался дебилом? И чтоб тоже душно стало - "парашЮт"

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Александр Емельянов
2 часа назад
Nikita, Обсерватория Бернарда М. Оливера (OOS) площадки MIRA (Монтерейский институт оптических исследований). Это оптический телескоп короче, у них на

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Администратор
2 часа назад
Алекс, если не понимаешь в исламе - не лезь в тему. Лекарства и прочие исследования они тоже финансируют неплохо. Это не рашка, где все ресурсы на

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Дмитрий Унагаев
2 часа назад
Над полярной областью орбита проходила, в условиях повышенной радиации. Мкс там не летает

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, "толк" очень простой: не суди и не судим будешь. Я тебе выше говорил, что я не болтаю языком на эти темы. Хотя и в армии служил, да и кое-какой

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, ты прав, дитя! Человеку, предпочитающему кино книге, говорить с человеком, читающим много книг и НАУЧНЫХ исследований, действительно не о

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Михаил Константинов
3 часа назад
Евгений, ну так погугли, наконец-таки! Твою ж дивизию! Какого ты упорствуешь в своих заблуждениях? Дислексия была у Джорджа Буша-младшего, например!

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Михаил Константинов
3 часа назад
Евгений, умный и образованный человек говорит то, что соответствует действительности. И если бы ты ОПЯТЬ хотя бы погуглил, прежде чем употреблять

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Михаил Константинов
3 часа назад
Евгений, рекомендовать ты будешь тогда, когда у тебя в голове хоть какие-то знания появятся. А пока что цена твоим "рекомендациям" - грош. Как и было

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Михаил Константинов
3 часа назад
Евгений, ну то есть фамилия Бернейс тебе ни о чём не говорит, да? Ok, всё было понятно с самого начала. Но лишний аргумент не помешает. Для начала, дитя

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Farkhat Sheraliev
3 часа назад
А как же выпуски новостей,где космонавтов вынося из капсулы га руках и они дают первое интервью после приземления?

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

L Lavviet
3 часа назад
Валерьян, ты допустил одну "небольшую" ошибку. Деньги на стройку этого Куба-это далеко не "свои доходы" чиновника, который это предложил. Просто

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Mad Wed
3 часа назад
Стёпа, всё познаётся в сравнении. То, что АЭС экологичнее карбоновых электростанций(сжигание любого топлива), думаю, никто спорить не будет. ГЭС

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно