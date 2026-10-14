Забытый музейный экспонат оказался новым хищным динозавром

Палеонтологи описали новый род и вид хищного динозавра по фрагменту черепной коробки, которая пролежала в Музее естественной истории в Лондоне чуть больше 100 лет. Динозавр принадлежит к группе двуногих плотоядных мегарапторов, чьи остатки прежде не находили в Европе. Открытие поможет восстановить древние маршруты расселения этих хищников и понять, как они распространялись от Азии до южных континентов.

В начале XX века палеонтолог-любитель Реджинальд Уолтер Тули (Reginald Walter Tooley) обнаружил фрагмент черепа динозавра — как он предположил, теропода (Theropoda) — у подножия утеса на юго-западном побережье острова Уайт в Англии. После смерти исследователя находку передали в Музей естественной истории в Лондоне и практически сразу отправили в запасники, где она пролежала чуть более 100 лет.

Окаменелость происходит из формации Уэссекс, отложения которой сформировались приблизительно 120 миллионов лет назад, в раннем меле. В ту эпоху на территории современной Великобритании обитали растительноядные динозавры, в том числе игуанодонты (Iguanodontia) и завроподы (Sauropoda), а также хищные тероподы. Среди последних были спинозавриды (Spinosauridae), аллозавроиды (Allosauroidea) и тираннозавроиды (Tyrannosauroidea). Тогда там господствовал субтропический климат, а остров Уайт еще соединялся с материковой Европой.

Международная команда палеонтологов под руководством Кассиуса Моррисона (Cassius Morrison) из Университетского колледжа Лондона изучила черепную коробку животного с помощью микрофокусной компьютерной томографии и попыталась установить, представителю какого именно вида она принадлежала. Метод, который применили ученые, позволяет получить серию рентгеновских снимков объекта под разными углами и на их основе построить трехмерную модель.

Моррисон и его коллеги исследовали форму затылочного мыщелка и большого затылочного отверстия, особенности затылочного гребня, а также несколько углублений в костях черепной коробки. Затылочный мыщелок — суставной выступ, с помощью которого череп сочленяется с первым шейным позвонком. Через большое затылочное отверстие продолговатый мозг переходит в спинной. Форма и пропорции этих структур помогают выявить свойства, характерные для отдельных эволюционных линий.

Затем команда сопоставила анатомические признаки новой окаменелости с черепными коробками уже известных динозавров. Такое сравнение позволяет установить, связана ли необычная форма костей с индивидуальной изменчивостью или повреждениями либо представляет собой характерное сочетание признаков неизвестного ранее вида.

Для реконструкции родственных связей палеонтологи применили две базы данных анатомических признаков травоядных и хищных динозавров, включающих в общей сложности более 100 таксонов и 2000 морфологических особенностей.

Фрагмент черепной коробки Invictibellatrix amberina. Овальное отверстие — место, где должен был находиться мозг / © Natural History Museum

Ученые сравнивали строение костей и другие характеристики животных, чтобы выяснить, с какими группами динозавров исследуемый представитель был наиболее близко связан. Для этого построили эволюционные деревья с помощью нескольких методов. Один из них — метод максимальной экономии. Специалисты сравнивают анатомические признаки разных организмов и выбирают эволюционные деревья, для которых требуется наименьшее число изменений, чтобы объяснить наблюдаемые различия между животными.

Авторы исследования подтвердили, что окаменелость принадлежит тероподу, и отнесли животное к группе мегарапторов (Megaraptora). Они описали новый род и вид — Invictibellatrix amberina.

Родовое название Invictibellatrix можно перевести как «непобежденная воительница». Его выбрали, чтобы подчеркнуть роль мегарапторов в эволюционной истории динозавров: позднее некоторые представители этой группы стали верховными наземными хищниками на территории Гондваны. Видовое — отсылка одновременно к янтарю, обнаруженному в породах, где нашли окаменелость, и к женскому имени.

Это первый описанный мегараптор из Европы. Ранее представители этой группы были известны по находкам из других частей света, в том числе Азии, Австралии и Южной Америки.

По оценкам авторов научной работы, животное достигало трех-четырех метров в длину и 1,5 метра в высоту, весило 200-300 килограммов. Исследователи назвали его одним из самых маленьких, а возможно, самым маленьким из известных мегарапторов.

В отличие от большинства крупных теропод, у которых передние конечности были очень короткими относительно массивного тела, мегарапторы обладали мощными длинными конечностями с огромными серповидными когтями, которые помогали захватывать и удерживать добычу, а также наносить ей серьезные повреждения. У нового европейского вида длина когтей могла составлять примерно 10-20 сантиметров, тогда как у некоторых более крупных представителей группы достигала 35 сантиметров.

Согласно биогеографической модели, мегарапторы могли происходить из Азии, откуда 130 миллионов лет назад распространились через Европу в южные регионы древнего суперконтинента Гондваны, включая территории современных Южной Америки. Но это лишь реконструкция маршрута, а не установленный путь миграции.

Для проверки гипотезы необходимы новые находки. Пока ученые располагают лишь фрагментами черепа, поэтому выводы о расселении предварительные.

Научная работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Игорь Байдов 665 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.