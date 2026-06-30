Старейшая антарктическая кость динозавра оказалась позвонком титанозавра

В 1985 году британские ученые привезли из Антарктиды кость, которую ошибочно отнесли к остаткам древнего морского животного, а после отправили в музейную коллекцию. Лишь при повторном ее изучении палеонтологи установили, что это хвостовой позвонок титанозавра. Находка стала ключевым свидетельством присутствия зауропод в древней Антарктиде и позволила уточнить пути их расселения по южным материкам.

Антарктида — континент с самой бедной палеонтологической летописью динозавров. Причина в ледовом покрове: почти 98 процентов поверхности Антарктиды покрывает ледяной щит толщиной до нескольких километров, который перекрывает доступ к осадочным породам, где могут сохраняться ископаемые остатки.

Палеонтологические работы возможны только в некоторых районах континента, где породы выходят на поверхность. Чаще всего такие участки располагаются вдоль побережья, там лед частично отступает и обнажает древние слои. Речь идет об Антарктическом полуострове с прилегающими островами и Трансантарктических горах.

В 1985 году геолог Британской антарктической службы Майк Томсон участвовал в экспедиции на остров Джеймса Росса (Антарктический полуостров), он занимался геологическим картированием и изучением стратиграфии пород. Во время исследования ученые собирали в том числе аммониты — морских головоногих моллюсков, широко используемых для датировки геологических слоев.

Полевой лагерь геологов на острове Джеймса Росса, где в 1985 году нашли окаменелость / © Mike Thomson British Antactic Survey

Томсон обнаружил 20-сантиметровый фрагмент кости, которую изначально приняли за остаток древнего морского хищника и отправили в музейную коллекцию, где она пролежала 40 лет. Только сейчас специалисты внимательно изучили кость и поняли, что перед ними — позвонок титанозавра (Titanosauria), первая известная окаменелость динозавра, найденная в Антарктиде. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Важно, что эта находка не связана с началом изучения динозавров Антарктиды: систематическое описание этих ящеров на континенте началось позже, в начале 1990-х годов, после открытия криолофозавра (Cryolophosaurus).

Палеонтолог и куратор геологических коллекций Британской антарктической службы Марк Эванс (Mark Evans) при пересмотре музейного фонда обратил внимание на необычную форму образца и его анатомические особенности, которые сильно отличались от особенностей костных элементов морских ящеров, ранее найденных на ледяном материке. Эванс связался с коллегами из Лондонского музея естественной истории, и они приступили к анализу находки.

Ключевую роль в исследовании сыграл сравнительно-анатомический метод, при котором окаменелость сопоставляют с окаменелостями уже известных видов. Эванс и его коллеги детально описали форму кости, включая ее общую геометрию, пропорции и особенности сочленений, а также измерили все доступные параметры. Они пришли к выводу, что это хвостовой позвонок (из средней части).

Особое внимание уделяли суставным поверхностям — именно они позволяют определить, как позвонки соединялись между собой в хвосте животного и к какой группе динозавров могла относиться находка.

Исследователи определили, что хвостовой позвонок принадлежал эвтитанозавру (Eutitanosauria indet.) — продвинутой кладе внутри титанозавров, одной из групп зауроподных динозавров, существовавших на протяжении почти всего мелового периода, около 140-66 миллионов лет назад. Обозначение indet. (indeterminate) указывает на то, что из-за малого количества материала невозможно определить ни род, ни вид животного.

Место находки образца BAS D.8621.24 — хвостового позвонка, отнесенного к Eutitanosauria indet., — на фоне других находок нептичьих динозавров мелового периода в Антарктиде / © Mark Evans

Титанозавры — одни из крупнейших наземных травоядных животных, когда-либо живших на нашей планете. Они достигали 12 метров в высоту и до 40 метров в длину, а их масса варьировалась от 500 килограммов до 80 тонн. Самые маленькие представители группы были размером с крупную корову, а самые большие — тяжелее 10 слонов, вместе взятых.

Длина антарктического титанозавра составляла шесть-семь метров, что достаточно скромно для представителей этой группы. Ученые выдвинули две гипотезы, объясняющие столь небольшой размер: либо позвонок принадлежал совсем молодой особи, либо это был отдельный «карликовый» вид, адаптированный к местной среде.

Кость нашли в породах формации Санта-Марта — морских осадочных отложениях верхнего мела возрастом 82 миллиона лет. Скорее всего, после смерти тело динозавра вынесло в море, где остатки постепенно погрузились на дно и окаменели.

В верхнем мелу Антарктида входила в состав распадающегося суперконтинента Гондвана, который занимал большую часть Южного полушария. К тому времени Африка, Индия и Новая Зеландия уже практически отделились, однако Антарктида все еще была соединена с Южной Америкой и Австралией через сухопутные коридоры, которые служили важными путями миграции для наземных животных.

Находка титанозавра в Антарктиде дополняет картину их распространения. Во-первых, она указывает на то, что более 80 миллионов лет назад территорию современного ледяного материка населяли титанозавры, близкие к формам, известным из Южной Америки. Во-вторых, говорит о том, что растительноядные динозавры перемещались между южными массивами суши через территорию будущей Антарктиды.

Отметим, что в эпоху динозавров Антарктида выглядела иначе, чем сегодня. Ее поверхность покрывали густые умеренные леса, а климат был гораздо теплее. Вулканическая активность в регионе насыщала атмосферу углекислым газом и усиливала парниковый эффект. Благодаря этому температура оставалась значительно выше нынешней, что служило подходящими условиями для травоядных динозавров.

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Игорь Байдов 592 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.