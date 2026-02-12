Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На Тайване обнаружили позвонок гигантского древнего питона
Найденная кость принадлежала питону длиной не менее четырех метров, который жил на острове в среднем плейстоцене. Эта находка очень удивила палеонтологов, ведь сейчас питоны на Тайване не водятся. Возможно, экосистема острова до сих пор не восстановилась после плейстоценового вымирания.
Питоны распространены в большей части Азии, особенно в тропических джунглях и болотах таких стран, как Вьетнам, Таиланд и Индонезия. Исключение — остров Тайвань, где этих рептилий нет. Ближайшее место обитания питонов — острова Цзиньмэнь у восточного побережья Китая. От Тайваня их отделяет Тайваньский пролив.
Ученым до сих пор не ясно, могли ли питоны появиться на острове в древности, когда уровень моря был ниже. И если да, то почему потом они исчезли?
Возможно, частичный ответ на этот вопрос дала неожиданная находка, сделанная в формации Читин — богатом ископаемыми районе вблизи города Тайнань на юго-западном побережье Тайваня. Там обнаружили единственный позвонок туловища питона, датируемый средним плейстоценом (от 800 до 400 тысяч лет назад). Расчеты показали, что это был гигантский экземпляр, длиной не менее четырех метров, притом что самые крупные змеи на Тайване сегодня достигают не более двух-трех метров в длину.
Ученые из Национального университета Тайваня, статья которых опубликована в журнале Historical Biology, идентифицировали образец по характерному сочетанию особенностей позвонка, включая форму зигосфена — костного отростка, которая помогает скреплять позвонки змеи и ограничивать их вращение друг относительно друга. У питонов зигосфен имеет широкую, клиновидную форму, что помогает отличить их от других змей.
До сих пор на Тайване находили останки различных доисторических существ, включая крокодилов, черепах, птиц, саблезубых кошек и нескольких змей, но никогда — питонов. Поэтому находка так поразила исследователей.
Они предположили, что исчезновение питонов — часть более широкой волны массового вымирания в конце плейстоцена, в период резкого похолодания климата, когда исчезло множество крупных животных.
Интересно, что современная экосистема Тайваня лишена высших хищников (животных, занимающих верхнее положение в пищевой цепи). Однако крупный питон из плейстоцена сосуществовал с другими высшими хищниками, такими как гомотерии (саблезубые кошки) и тойотамафимейи — крокодилы, достигавшие семи метров в длину.
Ученые выдвинули гипотезу, что современная экосистема Тайваня, возможно, еще не восстановилась после плейстоценового вымирания: когда высшие хищники вымерли, они оставили после себя экологическую нишу, которая до сих пор вакантна.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Июня, 2017
Ионолеты: в небо на ионном ветре
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
15 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 5)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии