  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 февраля, 10:37
Татьяна Зайцева
3

На Тайване обнаружили позвонок гигантского древнего питона

❋ 5.1

Найденная кость принадлежала питону длиной не менее четырех метров, который жил на острове в среднем плейстоцене. Эта находка очень удивила палеонтологов, ведь сейчас питоны на Тайване не водятся. Возможно, экосистема острова до сих пор не восстановилась после плейстоценового вымирания.

Палеонтология
# вымирание
# питон
# плейстоцен
# Тайвань
Художественная реконструкция встречи питона и тойотамафимейи на Тайване в среднем плейстоцене
Художественная реконструкция встречи питона и тойотамафимейи на Тайване в среднем плейстоцене / ©Lab of Evolution and Diversity of Fossil Vertebrates, National Taiwan University

Питоны распространены в большей части Азии, особенно в тропических джунглях и болотах таких стран, как Вьетнам, Таиланд и Индонезия. Исключение — остров Тайвань, где этих рептилий нет. Ближайшее место обитания питонов — острова Цзиньмэнь у восточного побережья Китая. От Тайваня их отделяет Тайваньский пролив.

Ученым до сих пор не ясно, могли ли питоны появиться на острове в древности, когда уровень моря был ниже. И если да, то почему потом они исчезли?

Возможно, частичный ответ на этот вопрос дала неожиданная находка, сделанная в формации Читин — богатом ископаемыми районе вблизи города Тайнань на юго-западном побережье Тайваня. Там обнаружили единственный позвонок туловища питона, датируемый средним плейстоценом (от 800 до 400 тысяч лет назад). Расчеты показали, что это был гигантский экземпляр, длиной не менее четырех метров, притом что самые крупные змеи на Тайване сегодня достигают не более двух-трех метров в длину.

Ученые из Национального университета Тайваня, статья которых опубликована в журнале Historical Biology, идентифицировали образец по характерному сочетанию особенностей позвонка, включая форму зигосфена — костного отростка, которая помогает скреплять позвонки змеи и ограничивать их вращение друг относительно друга. У питонов зигосфен имеет широкую, клиновидную форму, что помогает отличить их от других змей.

До сих пор на Тайване находили останки различных доисторических существ, включая крокодилов, черепах, птиц, саблезубых кошек и нескольких змей, но никогда — питонов. Поэтому находка так поразила исследователей.

Они предположили, что исчезновение питонов — часть более широкой волны массового вымирания в конце плейстоцена, в период резкого похолодания климата, когда исчезло множество крупных животных.

Интересно, что современная экосистема Тайваня лишена высших хищников (животных, занимающих верхнее положение в пищевой цепи). Однако крупный питон из плейстоцена сосуществовал с другими высшими хищниками, такими как гомотерии (саблезубые кошки) и тойотамафимейи — крокодилы, достигавшие семи метров в длину.

Ученые выдвинули гипотезу, что современная экосистема Тайваня, возможно, еще не восстановилась после плейстоценового вымирания: когда высшие хищники вымерли, они оставили после себя экологическую нишу, которая до сих пор вакантна.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
7 статей
Палеонтология
# вымирание
# питон
# плейстоцен
# Тайвань
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Семь вершин мира
Русское географическое общество
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Фев
1400
История беспилотников: от игрушки до оружия
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Ресинтез: как разобрать и собрать лишайник в лаборатории
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Безграмотное Средневековье
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Кто такие долгожители?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Мозг и восприятие красоты
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 февраля, 09:44
ПНИПУ

17 февраля произойдет солнечное затмение

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

ПНИПУ
# астрономия
# Кольцеобразное солнечное затмение
# солнечное затмение
# Солнце
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
11 февраля, 11:47
Александр Березин

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

Астрономия
# астрофизика
# галактики
# космология
# космос
# ранняя вселенная
11 февраля, 09:44
ПНИПУ

17 февраля произойдет солнечное затмение

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

ПНИПУ
# астрономия
# Кольцеобразное солнечное затмение
# солнечное затмение
# Солнце
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
11 февраля, 11:47
Александр Березин

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

Астрономия
# астрофизика
# галактики
# космология
# космос
# ранняя вселенная
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На Тайване обнаружили позвонок гигантского древнего питона

    12 февраля, 10:37

  2. Планетологи допустили биологическое происхождение части органики на Марсе

    12 февраля, 09:10

  3. Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

    12 февраля, 08:19

  4. В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

    12 февраля, 07:52
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Елена Волкова
24 минуты назад
Иван, освобожденные от жизни?

Коэффициент рождаемости в разных странах в 2025 году по данным ООН

Vlad Ok
45 минут назад
Dmitriy, они меряли ЭЭГ у... жидкости. Так что оно просто обязано было показывать то что распорядилась показывать родная коммунистическая партия :)))

Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите

Vlad Ok
49 минут назад
Вообще у китайцев все отлично с считыванием сигналов человека. У меня вон китайские смарт часы считывали пульс с колбасы - нацепил для проверки. И

Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите

Иван Лапин
49 минут назад
Koltan, Ну вы же не маленький... и должны понимать, что в первую очередь эта спутниковая группировка создается для военных... во вторую очередь для

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Николай Цыгикало
59 минут назад
Своеобразная у него компоновка хвостовой части - киль находится в зоне аэродинамического затенения корпусом. То есть скрывается от

Будущий гиперзвуковой аппарат с полностью напечатанным на 3D-принтере планером прошел ключевые испытания

Александр Французов
1 час назад
Профор, Не переживайте, некоторые считают,что вы можете переродиться)) вот и узнаете)

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Александр Французов
1 час назад
Прежде чем проводить такие исследования, должны ответить на вопрос :" а что такое любовь?" и те кого интервьюировали, должны четко понимать свои

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

Александр Французов
1 час назад
Лунь конечно, в сто раз лучше)

В Китае завершили испытания нового экраноплана

Александр Французов
1 час назад
Да не было там ничего и не будет.

Планетологи допустили биологическое происхождение части органики на Марсе

Jora Bayramow
2 часа назад
Вселенная бездонная и не имеет границ. Так что, какие бы гипотезы не строили, они для появления Вселенной, галактик не подойдут. И мы никогда не

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Dmitriy
2 часа назад
А почему оно не должно работать вне атмосферы? Странный эксперимент. Опасность представляет скорее длительное использование под действиями

Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите

Vlad Ok
2 часа назад
Autotrade222, эпический фантазер:) У амеров orion ещё пару лет назад облетел луну и вернувшись сел в море. Нервничает роскосмос, его обошли как стоячего.

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Владимир Городецкий
3 часа назад
Профор, не будут. Они будут уже знать, в чем мы заблуждались, но в чем-то мы и сейчас правы. И это так и останется, просто мы пока не знаем, до каких

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Дмитрий Захаров
5 часов назад
Вокруг меня вращается весь мир, Но нет меня, играющего в прятки. Парадоксальность - свойство чёрных дыр. Вы не проснулись, значит всё в порядке...

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Autotrade222
6 часов назад
Америкосы занервничали.

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Hooria Habib
8 часов назад
StreamEast does not host, upload, rebroadcast, or store any video files. All content redirects to third-party platforms. We comply with DMCA regulations and respond promptly to valid takedown requests. https://streameast-live.org/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Тор Красс
9 часов назад
Ты о чем пишешь, они че под километрами воды, какое нах давление, машины для бурения и прохождения под землёй, давно сделаны и работают

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

Aial Tanarinsky
10 часов назад
Этот телескоп больше будет наблюдать спутники Старлинк Илона Маска.)

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

ALIBEI
10 часов назад
Bro... Its just Rust Clan Base Reference lmao

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Blood Stash
10 часов назад
Я помню как в детстве все астрономы мира говорили , затмение великое событие оно бывает раз в жизни, Толи я живу долго , Толи незнаю! Это уже будет 4е

17 февраля произойдет солнечное затмение

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно