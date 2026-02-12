На Тайване обнаружили позвонок гигантского древнего питона

Найденная кость принадлежала питону длиной не менее четырех метров, который жил на острове в среднем плейстоцене. Эта находка очень удивила палеонтологов, ведь сейчас питоны на Тайване не водятся. Возможно, экосистема острова до сих пор не восстановилась после плейстоценового вымирания.

Питоны распространены в большей части Азии, особенно в тропических джунглях и болотах таких стран, как Вьетнам, Таиланд и Индонезия. Исключение — остров Тайвань, где этих рептилий нет. Ближайшее место обитания питонов — острова Цзиньмэнь у восточного побережья Китая. От Тайваня их отделяет Тайваньский пролив.

Ученым до сих пор не ясно, могли ли питоны появиться на острове в древности, когда уровень моря был ниже. И если да, то почему потом они исчезли?

Возможно, частичный ответ на этот вопрос дала неожиданная находка, сделанная в формации Читин — богатом ископаемыми районе вблизи города Тайнань на юго-западном побережье Тайваня. Там обнаружили единственный позвонок туловища питона, датируемый средним плейстоценом (от 800 до 400 тысяч лет назад). Расчеты показали, что это был гигантский экземпляр, длиной не менее четырех метров, притом что самые крупные змеи на Тайване сегодня достигают не более двух-трех метров в длину.

Ученые из Национального университета Тайваня, статья которых опубликована в журнале Historical Biology, идентифицировали образец по характерному сочетанию особенностей позвонка, включая форму зигосфена — костного отростка, которая помогает скреплять позвонки змеи и ограничивать их вращение друг относительно друга. У питонов зигосфен имеет широкую, клиновидную форму, что помогает отличить их от других змей.

До сих пор на Тайване находили останки различных доисторических существ, включая крокодилов, черепах, птиц, саблезубых кошек и нескольких змей, но никогда — питонов. Поэтому находка так поразила исследователей.

Они предположили, что исчезновение питонов — часть более широкой волны массового вымирания в конце плейстоцена, в период резкого похолодания климата, когда исчезло множество крупных животных.

Интересно, что современная экосистема Тайваня лишена высших хищников (животных, занимающих верхнее положение в пищевой цепи). Однако крупный питон из плейстоцена сосуществовал с другими высшими хищниками, такими как гомотерии (саблезубые кошки) и тойотамафимейи — крокодилы, достигавшие семи метров в длину.

Ученые выдвинули гипотезу, что современная экосистема Тайваня, возможно, еще не восстановилась после плейстоценового вымирания: когда высшие хищники вымерли, они оставили после себя экологическую нишу, которая до сих пор вакантна.

