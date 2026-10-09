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Три популярных метода криминалистики оказались не такими надежными, как считалось

❋ 3.5

Три популярные криминалистические методики, которым мировой суд и следствие доверяют на протяжении многих десятилетий, обладают значительно меньшей надежностью и точностью, чем принято считать. Использование служебных собак-ищеек, баллистическая экспертиза пуль и детальный анализ геометрии брызг крови на месте преступления показали существенные изъяны, регулярные погрешности и высокий риск судебной ошибки.

С точки зрения науки
# баллистика
# доказательства
# криминалистика
# служебные собаки
Исследователи призывают строже оценивать надежность традиционных криминалистических методов
Исследователи призывают строже оценивать надежность традиционных криминалистических методов / © Jusdevoyage

Серьезные изъяны и острую нехватку научной базы в традиционных методах следствия обнаружила исследователь и доцент Школы права имени Питера А. Алларда при Университете Британской Колумбии (Канада) Сара Гордон (Sara Gordon). В серии научных публикаций, выходящих в профильных юридических журналах Alberta Law Review, The Canadian Bar Review и The Dalhousie Law Journal, она подробно разобрала проблемы экспертных оценок и призвала судей, прокуроров и адвокатов строго пересмотреть их безусловную «научность».

Во время анализа баллистической экспертизы, которая применяется в судебной практике уже более века для связывания конкретной выстрелянной пули или стреляной гильзы с оружием подозреваемого, обнаружились регулярные промахи экспертов. При практическом тестировании они ошибаются с определением пули почти в четырех случаях из 10 (37% тестов).

Не менее проблемным оказался анализ следов крови: исторически сформировавшись на базе бытовых опытов без проведения серьезных гидродинамических исследований, эта дисциплина демонстрирует точность лишь около 62% на тканях и до 70% на твердых поверхностях. При этом разные эксперты крайне часто приходят к абсолютно противоположным выводам на основе одних и тех же улик.

Использование служебных собак для поиска запрещенных веществ также вызвало серьезные вопросы у исследователей и правозащитников. В отдельных странах и регионах (например, согласно обобщенным данным австралийских проверок) обыски после тревожных сигналов ищеек не приводят к обнаружению наркотиков почти в 75% случаев. Впрочем, специалисты отметили, что столь высокий процент ложных срабатываний может быть связан не с физиологическими ограничениями чутья самих животных, а со спецификой их дрессировки, невысокой квалификацией отдельных полицейских подразделений, уязвимостью собак к подсказкам кинологов и реакцией на фоновые бытовые запахи.

Автор исследования настаивает, что судам следует ввести более жесткие критерии проверки допустимости подобных экспертиз, повысить научную грамотность юристов и не принимать старые криминалистические методы как неопровержимые доказательства вины.

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Марк Чернов
Марк Чернов
167 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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С точки зрения науки
# баллистика
# доказательства
# криминалистика
# служебные собаки
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