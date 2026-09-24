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Tesla получила крупнейший в истории заказ на электрические грузовики
Tesla получила крупнейший в истории США заказ на электрические грузовики. Новый альянс грузоотправителей и перевозчиков ZET SCALE назвал Tesla основным производителем в рамках первоначального заказа на 2 500 электрических грузовиков. Если все машины будут поставлены, одна эта сделка почти вдвое увеличит число тяжелых электрических грузовиков, эксплуатируемых в стране.
Согласно пресс-релизу Catalyst Mobility, некоммерческой организации, ранее известной как CALSTART, вторичными поставщиками были выбраны Kenworth, RIDE и Volvo. Перевозчики смогут обратиться к этим производителям, если их условия эксплуатации требуют использования других моделей.
При этом распределение заказа между четырьмя брендами пока не раскрывается, поэтому точное количество Tesla Semi в нем неизвестно. Tesla заняла первое место по итогам конкурентного отбора предложений. Альянс, которым совместно управляют Catalyst Mobility и Smart Freight Centre, оценивал заявки по нескольким критериям, включая цену, запас хода, возможности зарядки и производственные мощности.
Объединение спроса со стороны грузоотправителей — основателей ZET SCALE, среди которых Microsoft и PepsiCo, — позволило производителям предложить более низкие цены, чем при работе с отдельными автопарками.
Финансовая схема сделки призвана привлечь к электрическим грузовикам перевозчиков, которые до сих пор избегали перехода на электротягу.
Компания ZET Financial оформит заказ сразу на все 2 500 машин, после чего передаст их автопаркам по договорам лизинга с учетом справедливой рыночной стоимости.
Поставки и ввод грузовиков в эксплуатацию планируется осуществлять в течение ближайших нескольких лет. Машины распределят между десятью основными грузовыми узлами в Лос-Анджелесе, Стоктоне, Бейкерсфилде, Сиэтле и Такоме, Хьюстоне, Далласе, Сан-Антонио, Чикаго, Атланте, а также в районе Ньюарка и Нью-Йорка.
Однако первоначальный заказ на 2 500 грузовиков — лишь первый этап программы. В ZET SCALE заявляют о более долгосрочной цели довести общий объем до 10 000 грузовиков или более. Даже если Tesla в итоге получит только большую часть первоначального заказа, это все равно станет крупнейшей сделкой для Semi на сегодняшний день.
Предыдущий рекорд принадлежал компании Einride, которая в августе заказала 500 Tesla Semi. В мае компания WattEV разместила заказ на 370 грузовиков, ставший на тот момент крупнейшим соглашением Tesla в Калифорнии. Глава Einride впоследствии заявил, что ожидает поставки всех 500 грузовиков до конца 2027 года.
Анонс крупного заказа появился всего за два дня до официального открытия завода Tesla Semi в Неваде, намеченного на 24 сентября. Площадь нового предприятия составляет 158 000 квадратных метров. Завод расположен рядом с линиями производства аккумуляторных элементов 4680 на Gigafactory Nevada. Проектная мощность предприятия рассчитана на выпуск 50 000 грузовиков в год. Таким образом, Tesla получает не только крупнейший на сегодняшний день заказ на электрические грузовики в США, но и промышленную площадку, рассчитанную на их массовое производство. При этом окончательное распределение заказа ZET SCALE между Tesla, Kenworth, RIDE и Volvo пока остается неизвестным.
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