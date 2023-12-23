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Можно добавлять текст и создавать детальные изображения: новая Midjourney V6 стала доступна пользователям
Новая модель Midjourney V6 официально стала доступна пользователям в так называемой альфа-версии. Первые тесты показали значительное улучшение по всем параметрам, за исключением скорости — она заметно замедлилась.
Среди новых возможностей Midjourney V6:
- Создание изображений в более высоком разрешении — до 2048 × 2048 пикселей;
- Точное следование подсказкам;
- Возможность использования в подсказках более 350 слов;
- Более точное понимание нюансов пунктуации и грамматики;
- Возможность указать цвета и другие детали;
- Возможность добавить к изображениям текст и рамки;
- Возможность создавать комиксы;
- Более детализированная генерация изображения в жанре реализма.
Ниже — сравнение изображений, сгенерированных Midjourney V5.2 и V6 по одинаковым запросам пользователя.
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