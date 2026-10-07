Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3563
Посты: 2634
3

Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов

Промышленные роботы сваривают кузова автомобилей, собирают электронику и упаковывают товары. Однако страна с наибольшим количеством таких машин не обязательно лидирует по числу роботов относительно численности занятых в промышленности.

Сообщество
# инфографика
# промышленность
# Рейтинги
# роботы
# статистика
# технологии
Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов / © Visual Capitalist
Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 22 экономики с самым высоким уровнем роботизации производства. Показатель роботизации — это количество действующих промышленных роботов на 10 000 работников обрабатывающей промышленности в 2024 году. Данные опубликованы Международной федерацией робототехники (IFR) в апреле 2026 года.

Южная Корея и Сингапур заметно опережают остальные страны рейтинга. В обеих экономиках высокий уровень автоматизации сочетается с относительно небольшим числом работников промышленного сектора.

В Южной Корее на 10 000 работников обрабатывающей промышленности приходится 1220 роботов — более чем в девять раз выше среднемирового показателя в 132 робота. В Сингапуре этот показатель составляет 818 роботов, что почти вдвое превышает результат Германии, занявшей третье место (449).

Южная Корея обладает всемирно известной электронной промышленностью и крупным автомобильным сектором. Именно эти две отрасли являются крупнейшими потребителями промышленных роботов в мире: в 2024 году на них в совокупности пришлось почти половина всех новых установок. Дополнительным фактором, стимулирующим автоматизацию, становится демографическая ситуация. В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее составил 0,75 ребенка на женщину — один из самых низких показателей в мире. В результате производители сталкиваются с сокращением доступной рабочей силы.

Схожая ситуация складывается и в Сингапуре — небольшой стране с относительно малым числом работников в обрабатывающей промышленности. Коэффициент рождаемости здесь также находится ниже отметки в один ребенок на женщину и составляет 0,96.

Китай демонстрирует обратную картину. В 2024 году в стране эксплуатировалось около двух миллионов промышленных роботов — примерно 43% всего мирового парка. Однако из-за огромной численности работников обрабатывающей промышленности на каждые 10 000 сотрудников приходилось лишь 166 роботов.

Европейские страны занимают 15 из 22 мест в рейтинге экономик с наиболее высокой плотностью промышленных роботов. Во многом это связано с развитой автомобильной промышленностью.

Особенно хорошо эта зависимость заметна в Центральной Европе, которую представляют четыре страны рейтинга: Словения — 315 роботов на 10 000 работников, Чехия — 216, Словакия — 210 и Венгрия — 172.

По данным Международной организации автопроизводителей (OICA), в 2024 году Словакия выпустила 183 автомобиля на 1000 жителей — это самый высокий показатель в мире и более чем в три раза больше, чем в Германии, где он составил 51 автомобиль.

В Чехии, где расположены штаб-квартира и производственные мощности Škoda Auto, а также заводы Hyundai и Toyota, в 2024 году было произведено 134 автомобиля на 1000 жителей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# инфографика
# промышленность
# Рейтинги
# роботы
# статистика
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Окт
Бесплатно
По морям на ощупь: как развивалась морская навигация
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Современная иммунофармакология: миРНК и вакцины против аллергии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Язык как отражение культурного кода
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Окт
500
Философы и государство
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
История предупреждения Невских наводнений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

    6 октября, 15:45

  2. Древнее насекомое назвали в честь пылесоса из «Телепузиков»

    6 октября, 15:21

  3. Одинаковые калории оказались неодинаковыми для организма из-за степени обработки еды

    6 октября, 14:36

  4. Нобелевскую премию по физике — 2026 присудили за вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube

    6 октября, 12:50
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Мистер Х
14 минут назад
Elusive, мы все купим .🤣🤣. Если продадут.

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Денис Калюнин
35 минут назад
Т.е. еда должна быть максимально унылой грустной и безвкусной? Я давно подозревал, что главный принцип ПП - пациент должен страдать :)

Одинаковые калории оказались неодинаковыми для организма из-за степени обработки еды

Александр Суворов
1 час назад
Ну ничего страшно, что этот чрезмерно амбициозный, глупый, перепафосный проект не получился и заброшен теперь на 10% реализации. Но зато саудиты

Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

В М
2 часа назад
Elusive, Действительно зачем если не ситуация не вынуждает.

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, внезапно это рейтинг экспортеров. И тут скорее стоит удивляться что в нем такое скромное место занимает Китай. Но и это легко объяснить.

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Elusive Joe
6 часов назад
Мы тоже можем! А зачем?

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Dark Lover
7 часов назад
Хадис Джибриля: "И он спросил: “Так поведай мне о Часе”. Посланник Аллаха ответил: “Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше спрашивающего”.

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Oleg Berezhnoy
7 часов назад
А где же Датракийцы?

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Александр Суворов
8 часов назад
По ходу западные затупки до сих пор думают, что беспилотники, бьющие по украм, это типа иранские. Про Алабугу и ещё десяток российских БПЛА заводов

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, я тут поспорил с ИИ как ответит Березин - скатится в снобизм или начнет приводить аргументы (они так-то у есть и проклятый ии их привел) но

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Sergey Kz
10 часов назад
Совместное предприятие с кем?

Индия решила создать собственный пассажирский самолет за два года

Александр Березин
10 часов назад
Иван, "только арифметика у вас своя собственная" Меня волнует не то, чья она. А то, верная ли. В данном случае -- определенно верная. Ну а то, что вам

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Александр Березин
10 часов назад
Иван, "ой ладно с чего вдруг. Орбитальная глушилка для малочисленной российской группировки" С того, что я представляю, что в этой области

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Александр Березин
10 часов назад
Sam, почти любые лишения приводят к росту продолжительности жизни? У вас и научные работы, подтверждающие это есть? Я бы почитал с удовольствием. А то

Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, только арифметика у вас своя собственная. Китай получает российские ресурсы с огромным дисконтом и фактически захватил наш рынок (не

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, ой ладно с чего вдруг. Орбитальная глушилка для малочисленной российской группировки, когда над нужной территорией пролетают всего

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Sam Dowson
12 часов назад
Да как бы в целом почти любые лишения в детстве приводят к увеличению продолжительности жизни. Чем они сильнее и чем их больше, тем дольше жизнь,

Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

Дмитрий Караваев
12 часов назад
А больше фоток посмотреть с этой станции?

Создатель карты Марса: подборка фото планеты от Mars Odyssey к 20-летию работы миссии

Alexander Orsi
12 часов назад
skygoo, и кому же ржущий Китай поставляет?

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Адильбек Рахметов
12 часов назад
А как же слова пророка о времени когда начнут соревноваться в высоте зданий

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Самые обсуждаемые