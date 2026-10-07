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Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов

Промышленные роботы сваривают кузова автомобилей, собирают электронику и упаковывают товары. Однако страна с наибольшим количеством таких машин не обязательно лидирует по числу роботов относительно численности занятых в промышленности.

Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 22 экономики с самым высоким уровнем роботизации производства. Показатель роботизации — это количество действующих промышленных роботов на 10 000 работников обрабатывающей промышленности в 2024 году. Данные опубликованы Международной федерацией робототехники (IFR) в апреле 2026 года.

Южная Корея и Сингапур заметно опережают остальные страны рейтинга. В обеих экономиках высокий уровень автоматизации сочетается с относительно небольшим числом работников промышленного сектора.

В Южной Корее на 10 000 работников обрабатывающей промышленности приходится 1220 роботов — более чем в девять раз выше среднемирового показателя в 132 робота. В Сингапуре этот показатель составляет 818 роботов, что почти вдвое превышает результат Германии, занявшей третье место (449).

Южная Корея обладает всемирно известной электронной промышленностью и крупным автомобильным сектором. Именно эти две отрасли являются крупнейшими потребителями промышленных роботов в мире: в 2024 году на них в совокупности пришлось почти половина всех новых установок. Дополнительным фактором, стимулирующим автоматизацию, становится демографическая ситуация. В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее составил 0,75 ребенка на женщину — один из самых низких показателей в мире. В результате производители сталкиваются с сокращением доступной рабочей силы.

Схожая ситуация складывается и в Сингапуре — небольшой стране с относительно малым числом работников в обрабатывающей промышленности. Коэффициент рождаемости здесь также находится ниже отметки в один ребенок на женщину и составляет 0,96.

Китай демонстрирует обратную картину. В 2024 году в стране эксплуатировалось около двух миллионов промышленных роботов — примерно 43% всего мирового парка. Однако из-за огромной численности работников обрабатывающей промышленности на каждые 10 000 сотрудников приходилось лишь 166 роботов.

Европейские страны занимают 15 из 22 мест в рейтинге экономик с наиболее высокой плотностью промышленных роботов. Во многом это связано с развитой автомобильной промышленностью.

Особенно хорошо эта зависимость заметна в Центральной Европе, которую представляют четыре страны рейтинга: Словения — 315 роботов на 10 000 работников, Чехия — 216, Словакия — 210 и Венгрия — 172.

По данным Международной организации автопроизводителей (OICA), в 2024 году Словакия выпустила 183 автомобиля на 1000 жителей — это самый высокий показатель в мире и более чем в три раза больше, чем в Германии, где он составил 51 автомобиль.

В Чехии, где расположены штаб-квартира и производственные мощности Škoda Auto, а также заводы Hyundai и Toyota, в 2024 году было произведено 134 автомобиля на 1000 жителей.

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