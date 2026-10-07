Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов
Промышленные роботы сваривают кузова автомобилей, собирают электронику и упаковывают товары. Однако страна с наибольшим количеством таких машин не обязательно лидирует по числу роботов относительно численности занятых в промышленности.
На инфографике представлены 22 экономики с самым высоким уровнем роботизации производства. Показатель роботизации — это количество действующих промышленных роботов на 10 000 работников обрабатывающей промышленности в 2024 году. Данные опубликованы Международной федерацией робототехники (IFR) в апреле 2026 года.
Южная Корея и Сингапур заметно опережают остальные страны рейтинга. В обеих экономиках высокий уровень автоматизации сочетается с относительно небольшим числом работников промышленного сектора.
В Южной Корее на 10 000 работников обрабатывающей промышленности приходится 1220 роботов — более чем в девять раз выше среднемирового показателя в 132 робота. В Сингапуре этот показатель составляет 818 роботов, что почти вдвое превышает результат Германии, занявшей третье место (449).
Южная Корея обладает всемирно известной электронной промышленностью и крупным автомобильным сектором. Именно эти две отрасли являются крупнейшими потребителями промышленных роботов в мире: в 2024 году на них в совокупности пришлось почти половина всех новых установок. Дополнительным фактором, стимулирующим автоматизацию, становится демографическая ситуация. В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее составил 0,75 ребенка на женщину — один из самых низких показателей в мире. В результате производители сталкиваются с сокращением доступной рабочей силы.
Схожая ситуация складывается и в Сингапуре — небольшой стране с относительно малым числом работников в обрабатывающей промышленности. Коэффициент рождаемости здесь также находится ниже отметки в один ребенок на женщину и составляет 0,96.
Китай демонстрирует обратную картину. В 2024 году в стране эксплуатировалось около двух миллионов промышленных роботов — примерно 43% всего мирового парка. Однако из-за огромной численности работников обрабатывающей промышленности на каждые 10 000 сотрудников приходилось лишь 166 роботов.
Европейские страны занимают 15 из 22 мест в рейтинге экономик с наиболее высокой плотностью промышленных роботов. Во многом это связано с развитой автомобильной промышленностью.
Особенно хорошо эта зависимость заметна в Центральной Европе, которую представляют четыре страны рейтинга: Словения — 315 роботов на 10 000 работников, Чехия — 216, Словакия — 210 и Венгрия — 172.
По данным Международной организации автопроизводителей (OICA), в 2024 году Словакия выпустила 183 автомобиля на 1000 жителей — это самый высокий показатель в мире и более чем в три раза больше, чем в Германии, где он составил 51 автомобиль.
В Чехии, где расположены штаб-квартира и производственные мощности Škoda Auto, а также заводы Hyundai и Toyota, в 2024 году было произведено 134 автомобиля на 1000 жителей.
Комментарии
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
В научной литературе давно обсуждается вопрос существенного вреда от сахара, особенно в ранний период формирования организма человека — до трех лет. Но для полноценного изучения вопроса нужны большие выборки детей, которым сахара не давали. Этически организовать такое было очень сложно, но группа ученых нашла такие данные в истории Великобритании, в середине прошлого века на много лет лишившей своих детей сахара.
Физики впервые обнаружили, что один из самых классических типов сверхпроводников — соединение YbSb₂ — способен нарушать общепринятое правило физики об «обратимости времени». Раньше ученые считали, что подобным странным свойством обладают только редкие и сложные материалы. Это открытие показывает, что необычные квантовые явления могут скрываться и в гораздо более простых сверхпроводящих соединениях.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Августа, 2014
Героические дети
5 Сентября, 2015
Пять правдивых теорий заговора
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно