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Cobra 600: Германия впервые представила беспилотный перехватчик с ракетой IRIS-T
Немецкая компания Diehl Defence впервые продемонстрировала новый тип беспилотной системы противовоздушной обороны — реактивный дрон-перехватчик Cobra 600, вооруженный ракетой IRIS-T.
Новинка сочетает в себе возможности беспилотного летательного аппарата и управляемой ракеты класса «воздух–воздух», превращаясь в своеобразное воздушное продолжение наземных систем ПВО.
Главная особенность комплекса заключается в том, что дрон выступает в роли своеобразного «воздушного такси» для ракеты, доставляя ее на сотни километров от места запуска и тем самым значительно расширяя радиус действия наземной противовоздушной обороны.
Систему представили на международном авиасалоне ILA Berlin. Проект также известен под названием Airborne Launching and Attack System (AirLAS) и разрабатывается с прошлого года.
Концепт прост: Cobra 600 поднимает ракету IRIS-T в воздух и доставляет ее в район предполагаемой угрозы, оставаясь интегрированным в единую сеть наземной ПВО. Обычно предполагается взаимодействие с комплексами IRIS-T SLM или IRIS-T SLS, уже находящимися на вооружении ряда стран.
Платформу для Cobra 600 разработал немецкий аэрокосмический стартап Polaris Raumflugzeuge. По своей аэродинамической схеме аппарат напоминает российский дрон-камикадзе «Герань-2».
На представленной версии установлены два микротурбореактивных двигателя JetCat P1000-PRO. Однако конструкция предусматривает возможность установки еще двух двигателей, и концептуальные изображения компании показывают четырехдвигательный вариант с двигателями, частично скрытыми внутри корпуса для снижения заметности.
В отличие от многих современных ударных беспилотников, Cobra 600 оснащен убирающимся трехопорным шасси. Благодаря этому он способен взлетать и садиться как на обычные аэродромы, так и на подготовленные участки автомобильных дорог или короткие взлетно-посадочные полосы.
Наиболее впечатляющей характеристикой Cobra 600 стал его радиус действия. С установленной ракетой дрон способен преодолевать примерно 400 километров. Для сравнения: ракета комплекса IRIS-T SLM при наземном запуске поражает цели на дальности порядка 40 километров; ракета комплекса IRIS-T SLS — примерно на 13 километров. Таким образом, Cobra 600 позволяет фактически перенести точку запуска ракеты на сотни километров вперед, превращая систему средней дальности в нечто близкое к дальнобойному комплексу ПВО по охватываемой территории.
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