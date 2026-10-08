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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Когда торговая политика США меняется, некоторые экономики почти не замечают этих перемен. Для других торговля с Соединенными Штатами настолько масштабна, что способна заметно влиять на экономический рост.

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 Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США / © Visual Capitalist
 Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США / © Visual Capitalist

Различия впечатляют: одни крупные экономики тесно связаны с США торговыми отношениями, тогда как другие значительно меньше зависят от американского рынка с учетом масштабов их собственной экономики.

На карте выше показана торговля каждой страны товарами с США — сумма экспорта и импорта — в процентах от ВВП в 2025 году. Данные предоставлены Бюро переписи населения США, Комиссией США по международной торговле, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом.

Экономика Вьетнама в значительной степени зависит от внешней торговли: в 2025 году совокупный объем экспорта и импорта страны составлял 190% ее ВВП.

США являются крупнейшим рынком сбыта для вьетнамских товаров, а объем двусторонней торговли соответствует 44% ВВП Вьетнама. Среди крупных экономик этот показатель уступает только Мексике.

В 2025 году экспорт Вьетнама в США вырос на 28,1%, превысив 153 миллиардов долларов. Основную роль сыграли компьютеры и электронная техника на фоне усилий американских компаний по снижению зависимости производственных цепочек от Китая.

На Тайване, где торговля товарами с США эквивалентна 28% ВВП, экспорт в Соединенные Штаты в 2025 году вырос на 78%, до 198,3 миллиарда долларов. Вместе с Вьетнамом Таиландом (20%) и Малайзией (19%) эти четыре страны входят в число восьми крупных экономик, наиболее зависимых от торговли с США, и одновременно являются важными центрами глобальных цепочек поставок электронной техники.

Мексика и Канада — единственные экономики стоимостью более одного триллиона долларов, вошедшие в первую десятку. Торговля с США составляет соответственно 48% и 31% их ВВП. Для Канады важную роль в этих торговых отношениях играет энергетика: в 2025 году на США пришлось 90,1% канадского экспорта сырой нефти.

Если учитывать экономики всех размеров, еще выше в списке оказываются несколько небольших стран. Никарагуа (34%), Камбоджа (34%) и Гондурас (32%) опережают Канаду благодаря тесной связи текстильной и сборочной промышленности этих стран со спросом на американском рынке.

На долю Китая приходится всего 2% — примерно треть среднемирового показателя. Несмотря на огромный объем торговли между США и Китаем в абсолютном выражении, по сравнению с экономикой Китая объемом 19,6 триллиона долларов и его торговлей с остальным миром эта доля относительно невелика. Германия и Япония — две другие крупные экономики — также находятся на уровне 5%.

Россия (0,2%) — наиболее независимая от торговли с США экономика Европы.

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