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Новая китайская нейросеть превращает фотографии людей в реалистичные видео

Китайская компания ByteDance представила новую модель искусственного интеллекта OmniHuman-1 для генерации видео с реалистичным изображением человека. Нейросеть способна превращать обычные фотографии и фрагменты аудиозаписи в видеоролики, на которых люди двигаются, жестикулируют и говорят.

Альберт Эйнштейн, созданный нейросетью OmniHuman-1, читает лекцию / © ByteDance

OmniHuman-1 обучали на 19 000 часах видеоконтента из «нераскрытых источников».

Отмечается, что OmniHuman-1 способна создавать видео с любым соотношением сторон и пропорциями, успешно имитировать движения и жесты людей, что было значительной проблемой для других аналогичных ИИ.

© ByteDance

Разработчики также показали примеры сгенерированных видео, на одном из которых Альберт Эйнштейн 23 секунды рассказывает о науке.

© ByteDance

© ByteDance



