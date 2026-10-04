Атомные словечки: как понять атомщика и зачем это нужно

03 Новые материалы

Пожалуй, наиболее перспективными выглядят ККМ, или керамические композиционные материалы (часто на основе карбида кремния, SiC). Обычный карбид кремния — по сути, керамика, прочная, крайне устойчивая к коррозии и радиации, но хрупкая.

ККМ равномерно перераспределяют получаемую стенками твэл нагрузку на армирующий высокопрочный плетеный волокнистый каркас из волокон SiC, «оплетенных» матрицей тоже из SiC. Это дает оболочке характеристики, позволяющие ей работать в реакторе.

↗ Детали из керамических композиционных материалов, сделанные из отечественного сырья для 3D-печати карбидокремниевой керамики. АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») первым в России разработало композиционную пасту для ККМ. Из этого типа материалов, среди прочего, планируют делать подшипники и рабочие колеса насосов для перспективных ядерных реакторов / © «Росатом»

Кстати, первый этап испытаний таких твэл прошел в России три года назад. Кроме более высокой стойкости к нагреву, они еще исключают пароциркониевую реакцию. Так называют опасный процесс выделения водорода в результате реакции циркония с водой при слишком высоких температурах.

Если цирконий нежелательно применять, как только температура превысит 400 °C, то твэл из ККМ из карбида кремния выдерживают 1000-1200 °C. Это не только резко снижает риски при авариях, но и позволяет использовать их в ВТГР.

Это высокотемпературный газоохлаждаемый реактор: в отличие от ВВЭР, он греет не воду, а газ, например гелий, и не до +340, а до тысячи градусов. Такая тепловая энергия позволяет получать в результате конверсии природного газа водород, считающийся перспективным безуглеродным энергоносителем.

При всех плюсах ККМ, есть область, где они неидеальны. Это реакторы на быстрых нейтронах вроде российского БН (быстрый натриевый). Ведь карбид кремния очень слабо поглощает тепловые нейтроны, а вот быстрые приводят к смещениям атомов в его кристаллической решетке, то есть к потере прочности.

Тут на сцену выходит другой передовой материал для твэл — ДУО-стали. Название расшифровывается как «дисперсно-упрочненные оксидами стали» (отсюда — ДУО-стали). Их кристаллическая решетка, как и положено стали, хорошо переносит даже высокий поток быстрых нейтронов. Поэтому из них планируют делать твэл для быстрых атомных реакторов и даже элементы термоядерных реакторов (там тоже высокий поток быстрых нейтронов).

Впрочем, ученые «Росатома» занимаются разработкой не только сугубо «атомных» материалов, но и тех, что найдут применение в смежных с энергетикой областях.

↗ Углеволокно на основе пеков в руках разработчиков «Росатома» / © «Росатом»

Один из характерных примеров — инновационный материал УВ на основе изотропных и мезофазных пеков. УВ — это акроним для материала «углеродное волокно». Получают его из остатков переработки нефти и коксования каменного угля, которые тщательно очищают, обрабатывают и нагревают под давлением.

В итоге получается особая жидкокристаллическая фаза — мезофаза (от «среднее» и «фаза»), промежуточное состояние вещества, когда оно уже по структуре перестало быть обычной беспорядочной жидкостью, но еще не затвердело в строгий, «правильный» кристалл.

Что это дает? Это УВ очень легкое, практически не деформируется под нагрузкой, размеростабильно при экстремальных циклических температурных колебаниях и обладает высокой теплопроводностью. Высочайший коэффициент теплопроводности при высокой прочности позволяет использовать это углеволокно не только в атомной отрасли, но и для холодильников-излучателей орбитальных космических станций, и даже ядерных буксиров.

Сходный материал смежного назначения, создаваемый госкорпорацией, — ЭПАН-2Б. Это композиционный материал на основе дискретного углеродного наполнителя и эпоксифенольного связующего. Он идеально подходит для деталей в агрессивных кислотных средах и при высоких температурах — например, для перекачивающих насосов в атомной и нефтегазовой отраслях. Впрочем, есть нужда и в автомобильной, авиационной и космической промышленности.

Чтобы находить новые решения, ученые «Росатома» уже начали применять ИИ-синтез материалов. Так называют подход, при котором нейросети помогают не только придумывать новые соединения, но и буквально «настраивать» процесс их создания в лаборатории. Что имеется в виду?

Теперь ученые вместо того, чтобы вручную перебирать тысячи вариантов температуры, времени реакций и соотношения реагентов, могут поручить ИИ решать эту рутинную задачу, анализируя огромные массивы данных. Все это существенно ускоряет работу по созданию новых материалов, востребованных в энергетике и других отраслях.