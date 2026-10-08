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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Диклофенак и другие лекарства загрязняют в Балтийское море: ученые ищут способ остановить их поток

В Балтийском море обнаружили популярные лекарства, включая парацетамол, ибупрофен и диклофенак. По мнению исследователей, исправить ситуацию можно, изменив порядок назначения, использования и утилизации препаратов.

Сообщество
# Балтийское море
# лекарства
# море
# экологические проблемы
# экология
Балтийское море недалеко от Каркле (Литва) / © Mantas Volungevicius, Flickr
Балтийское море недалеко от Каркле (Литва) / © Mantas Volungevicius, Flickr

Балтийское море окружено девятью странами, и оно считается одним из самых загрязненных морей в мире. После Второй мировой войны туда сбрасывались тонны токсичных химикатов военного назначения. Сегодня нагрузку на экосистему увеличивают микропластик, промышленные химикаты и сельскохозяйственные отходы. 

Загрязнают море и фармацевтические препараты. Как утверждают ученые из Швеции, Финляндии, Литвы и Латвии, решить проблему исключительно на береговой линии не получится. Мармар Некоро из Уппсальского университета (Швеция) отмечает, что лишь очищать сточные воды не получится. Важно учитывать остальную часть жизненного цикла лекарств.

По мнению исследователей, частично остановить загрязнение можно и на более раннем этапе — когда пациенту назначают лекарство или когда человек решает его принимать. Также важно, чтобы неиспользованные лекарства возвращались в аптеку, а не выбрасывались.

Исследователи отмечают, что не нужно просить пациентов прекратить прием необходимых им лекарств. По их мнению, врачи, назначая препараты, могли бы учитывать их воздействие на окружающую среду. Системы здравоохранения, в свою очередь, должны принять меры, которые предотвратят попадание неиспользованных лекарств в окружающую среду.

Лекарства попадают в Балтийское море несколькими путями: сточные воды домохозяйств и больниц, отходы фармацевтических производителей, а также сельскохозяйственные стоки. Свой вклад вносят и домашние питомцы, если их фекалии не собираются и не утилизируются должным образом.

Попадая в море, лекарства могут сохраняться в окружающей среде в течение долгого времени. Главные опасения ученых связаны с возникновением устойчивости к антибиотикам или противомикробным препаратам. Кроме того, исследователи считают, что лекарства могут влиять на морских обитателей.

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Сообщество
# Балтийское море
# лекарства
# море
# экологические проблемы
# экология
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