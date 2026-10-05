2

Витамин C снизил смертность у пациентов с предраковым состоянием крови

❋ 3.4

Ежедневный прием высокой дозы витамина C снижает смертность и существенно сокращает число опасных осложнений у пациентов с предраковыми состояниями крови. К таким выводам пришли исследователи по итогам трехлетних наблюдений: витамин С защитил больных от смертельно опасных осложнений, сократив число летальных исходов с 24 до 11.

Медицина
# витамин C
# выживаемость
# лейкемия
# онкология
# Рак крови
# смертность
Витамин C связали со снижением смертности у пациентов с предраковым заболеванием крови
Витамин C связали со снижением смертности у пациентов с предраковым заболеванием крови / © Madara

Масштабный международный проект под названием EVITA объединил ученых и врачей из Института Ван Андела (США) и Университетской больницы Копенгагена (Дания). Специалисты провели детальное исследование с участием 109 добровольцев, у которых выявили риск развития рака крови или его начальные формы. В течение года половина пациентов ежедневно принимала 1000 миллиграммов витамина C, а вторая половина получала плацебо. Полные результаты этой научной работы опубликовали в журнале CANCER.

Ученые изначально надеялись, что витамин C сможет остановить рост больных клеток за счет активации защитных белков. Остановить размножение клеток не удалось, но витамин оказал мощную поддержку организму: у пациентов упал уровень опасных воспалений и сократилось число тяжелых осложнений — анемии, воспаления легких и внутренних кровотечений.

Самый выраженный результат ученые получили при подведении итогов наблюдения, которое продолжалось почти три года. За это время в группе плацебо скончались 24 человека, тогда как у принимавших витамин C зафиксировали всего 11 летальных исходов. Хотя прием препарата иногда вызывал дискомфорт в желудке, общие показатели выживаемости оказались ощутимо выше у людей, добавлявших витамин в свой ежедневный рацион.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные данные пока носят предварительный характер и не дают врачам права сразу менять действующие клинические протоколы. Чтобы окончательно подтвердить выявленный эффект и выработать четкие рекомендации, ученым предстоит провести еще более масштабные испытания третьего этапа. Тем не менее специалисты считают доступный витамин C крайне перспективным и безопасным инструментом для защиты ослабленных больных и сдерживания развития тяжелой лейкемии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
159 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Медицина
# витамин C
# выживаемость
# лейкемия
# онкология
# Рак крови
# смертность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Наблюдательные основы: четыре столпа современной космологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Космический след: астробиология и поиски во Вселенной
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
06 Окт
Бесплатно
Метеорные потоки
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Витамин C снизил смертность у пациентов с предраковым состоянием крови

    5 октября, 12:53

  2. Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики

    5 октября, 12:36

  3. Зонд Juice использовал гравитацию Земли для разгона на пути к Юпитеру

    5 октября, 10:54

  4. Черепа из древних гробниц рассказали о жертвоприношениях во времена первых фараонов

    5 октября, 10:28
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

shk1pper
8 минут назад
Андрей, ну так это старо как мир, пока эта система будет жить благодаря сшашевским и эуропэйским душегубам, то мы так и будем заторможены в развитии

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

shk1pper
12 минут назад
Вы сначала с себя начните эуропфа и сша и еже с ними фашики....капитализм наносит больше вреда систематически, чем в два раза население больше, чем

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Chiril T.
27 минут назад
Андрей, для начала, заголовок надо писать как надо.

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Иван Колупаев
54 минуты назад
Пафнутий, я понимаю что у людей кризис переходного возраста и многим кажется что кругом вокруг них заговор. И что теневому мировому правительству

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Сергей Дусаков
2 часа назад
Никола, Я же написал, "не геноцид" В Швеции проводилась принудительная или полупринудительная стерилизация людей. Распространение наркотиков

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Пафнутий З ов
3 часа назад
Иван, ты не понимаешь о чём речь или просто дураком притворяешься?

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Пафнутий З ов
3 часа назад
Перед каждой большой войной появлялись такие умники-мальтузиасты чтобы примирить кого надо с военными планами. Главное, чтобы и эти учёные

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Чердак
3 часа назад
Сокращать? Ну ну. А сколько может прокормить вот это: "...на сельскохозяйственных землях, заброшенных после распада СССР, можно было бы выращивать

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
3 часа назад
(заключение) Aitneics, так что и демонстрирует тут то что можно было бы назвать "поразительной наивностью", — а любой психиатр однозначно назвал бы

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
3 часа назад
(продолжение) Притом этим "чёрным властелинам", будут без надобности данные людей, живущих иначе чем они. Ну, они в медицинском смысле практически

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Aitneics, это вы социопатическую картину мира пытаетесь продавать. Это не от большого ума и не от большого психического здоровья разделяемая картина

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Александр, мы у границы периода, когда рост ВВП оторвётся от роста/объема населения — я про роботизацию экономики только образными роботами в

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
4 часа назад
Никола, кто "она" и что по-вашему означает "слабая" в этом контексте. Спрашиваю, потому что в общем виде это чушь. Солнечная генерация с

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Telemetrist
4 часа назад
Так вот почему Зеленский был такой злой и все время трогал пустой нос))

На истребителе Super Hornet заметили отметку об уничтожении подлодки

Андрей Гаврилов
4 часа назад
Никола, он сменил миссию Tesla на "To build a world of amazing abundance". То есть на "Построить мир изумительного изобилия". И потрямо говорил и говорит об этом в своих

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
4 часа назад
Никола, он сменил миссию Tesla на "To build a world of amazing abundance". То есть на "Построить мир изумительного изобилия". И потрямо говорил и говорит об этом в своих

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Игорь Коняшов
4 часа назад
Прирост населения Земли: 2001 1,33% 2010 1,27% 2015 1,19% 2025 0,90% Sapienti sat, как говорится...)

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Abdula Adusov
4 часа назад
Самое страшное конка вооружения!

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Объяснение довольно странное: у стекла электроны прочно связаны с атомами и поэтому они передают свет сквозь него, у металлов атомов еще больше да

Силы света: как путешествовать через вещество?

Александр Сидорович
5 часов назад
Андрей, нифига, согласен что рациональное использование улучшило бы ситуацию, но не полностью

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Самые обсуждаемые