Витамин C снизил смертность у пациентов с предраковым состоянием крови

Ежедневный прием высокой дозы витамина C снижает смертность и существенно сокращает число опасных осложнений у пациентов с предраковыми состояниями крови. К таким выводам пришли исследователи по итогам трехлетних наблюдений: витамин С защитил больных от смертельно опасных осложнений, сократив число летальных исходов с 24 до 11.

Масштабный международный проект под названием EVITA объединил ученых и врачей из Института Ван Андела (США) и Университетской больницы Копенгагена (Дания). Специалисты провели детальное исследование с участием 109 добровольцев, у которых выявили риск развития рака крови или его начальные формы. В течение года половина пациентов ежедневно принимала 1000 миллиграммов витамина C, а вторая половина получала плацебо. Полные результаты этой научной работы опубликовали в журнале CANCER.

Ученые изначально надеялись, что витамин C сможет остановить рост больных клеток за счет активации защитных белков. Остановить размножение клеток не удалось, но витамин оказал мощную поддержку организму: у пациентов упал уровень опасных воспалений и сократилось число тяжелых осложнений — анемии, воспаления легких и внутренних кровотечений.

Самый выраженный результат ученые получили при подведении итогов наблюдения, которое продолжалось почти три года. За это время в группе плацебо скончались 24 человека, тогда как у принимавших витамин C зафиксировали всего 11 летальных исходов. Хотя прием препарата иногда вызывал дискомфорт в желудке, общие показатели выживаемости оказались ощутимо выше у людей, добавлявших витамин в свой ежедневный рацион.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные данные пока носят предварительный характер и не дают врачам права сразу менять действующие клинические протоколы. Чтобы окончательно подтвердить выявленный эффект и выработать четкие рекомендации, ученым предстоит провести еще более масштабные испытания третьего этапа. Тем не менее специалисты считают доступный витамин C крайне перспективным и безопасным инструментом для защиты ослабленных больных и сдерживания развития тяжелой лейкемии.

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