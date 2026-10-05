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Археологи нашли следы использования конопли в погребальном обряде в Китае

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Растения в древних погребениях могли служить пищей, лекарствами или частью обряда, но установить их назначение сложно из-за разного археологического контекста. В деревянной жаровне из погребения возрастом более двух тысяч лет на северо-западе Китая археологи обнаружили следы сжигания конопли, которую использовали во время ритуала.

Археология
# захоронение
# китай
# конопля
# культ
# ритуал
Погребения могильника Хуншань в Синьцзяне, где археологи обнаружили деревянную жаровню со следами сжигания конопли
Погребения могильника Хуншань в Синьцзяне, где археологи обнаружили деревянную жаровню со следами сжигания конопли / © npj Heritage Science

Растения в древности использовали в том числе в ритуальных целях: их дым и запах могли сопровождать обряды и прощание с умершими. Однако найденные в могиле семена или стебли не объясняют, что именно с ними делали, поэтому археологи ищут остатки растений на предметах со следами огня.

Например, в 2019 году исследователи обнаружили химические следы конопли в деревянных жаровнях из могильника Цзирзанкал на Памире, относящегося примерно к V веку до нашей эры. То есть им удалось достоверно показать, что растения сжигали на нагретых камнях, и связать эту практику с погребальными церемониями.

Недавно ученые из Северо-Западного университета (Китай) исследовали жаровню из могильника Хуншань в Синьцзяне у южных предгорий Тянь-Шаня. Этот памятник относят к V-III векам до нашей эры. Погребения Хуншаня связаны с культурой чауху. Культисты сооружали каменные ограды, под которыми находились камеры для нескольких умерших, а возле некоторых могил устраивали небольшие каменные круги для обрядов. Результаты исследования опубликовал журнал npj Heritage Science.

Жаровню нашли в северо-западной части камеры, рядом с сосудами с носиками и ребрами лошади и овцы. Внутри лежали камни, причем и они, и внутренние стенки были сильно обожжены, а снаружи заметных следов нагрева не оказалось. Огонь действовал прежде всего внутри сосуда.

Ученые собрали 16 фрагментов дерева и пять обожженных камней. После осмотра под микроскопом отобрали для химического анализа девять деревянных образцов и все пять камней. В выборку включили как обугленные поверхности, так и расположенные под ними слои древесины, чтобы отличить остатки сожженных растений от веществ самого сосуда. После этого сохранившуюся смесь разделили на компоненты и определили их по химическим характеристикам.

В четырех пробах, на двух деревянных фрагментах и двух камнях, обнаружили каннабинол — продукт распада основного психоактивного компонента конопли. Его присутствие на обожженных поверхностях и совпадение характеристик с контрольными образцами конопли стали главным аргументом в пользу того, что в жаровне сжигали коноплю.

В другом фрагменте выявили сочетание ароматических веществ, которое можно связать с полынью и дополнительными душистыми растениями. Некоторые из этих соединений встречаются у разных видов, поэтому полный состав растительного набора восстановить нельзя, а наличие полыни определили менее однозначно, чем коноплю.

Причем, судя по самой жаровне, ее создали именно как специальное приспособление для получения дыма и запаха. Ее вырезали из ствола ели, но установить конкретный вид дерева ученым не удалось.

Такая жаровня могла служить частью церемоний, связанных с умершими, и объединять несколько функций: одновременно создавать ароматный дым, сопровождать ритуальные действия и влиять на состояние участников. При этом анализ не показал, вдыхали ли люди дым намеренно, насколько сильным был его психоактивный эффект и сжигали ли все найденные растения одновременно.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
191 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# захоронение
# китай
# конопля
# культ
# ритуал
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