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Кесарево сечение повысило риск лейкоза у детей
Шведские врачи проанализировали данные миллионов детей и подтвердили, что у тех, кто появился на свет с помощью плановой хирургической операции, выше вероятность заболеть острым лимфобластным лейкозом.
В мире все больше женщин рожают с помощью кесарева сечения (КС), не имея к этому медицинских показаний. Тенденция беспокоит медиков из-за возможных неблагоприятных исходов для матери и ребенка. Кроме того, в ряде прошлых исследований приводились неоднозначные данные о повышенном риске острого лимфобластного лейкоза у детей, рожденных плановым КС.
Группа эпидемиологов и детских онкологов из Каролинского института (Швеция) решила проверить вероятную взаимосвязь между способом рождения и детской лейкемией на крупной выборке. В научной работе, статья о которой вышла в издании The International Journal of Cancer, врачи рассмотрели данные почти 2,5 миллиона шведских детей, рожденных с 1982 по 1989 и с 1999 по 2015 год. Сведения о ходе беременности и типе родов у матерей, здоровье и онкологических диагнозах у детей взяли из соответствующих национальных реестров.
Среди вошедших в выборку почти 376 тысяч детей (15,5%) родились с помощью кесарева сечения. При этом лейкоз диагностировали у 1495 детей из общего числа.
Более высокая вероятность детской лейкемии у рожденных плановым кесаревым сечением сохранилась и после поправок на другие сопутствующие факторы у матерей и детей. Выше всего риск заболеть был у мальчиков младше пяти лет. Взаимосвязи между экстренным КС и повышенным риском детского острого лимфобластного лейкоза исследователи не обнаружили.
Несмотря на выявленную тенденцию, избыточный риск детской лейкемии, связанный с плановым КС, медики оценили как небольшой: примерно один дополнительный случай острого В-клеточного лимфобластный лейкоза в год. По данным специалистов, эту форму рака в Швеции ежегодно выявляют у 50-70 детей.
«Кесарево сечение — важная часть акушерской помощи, нередко спасающая жизни. Мы не хотим напрасно тревожить матерей, которым операция показана по медицинским основаниям», — подчеркнула ведущий автор исследования Кристина-Эвморфия Кампитси. Однако она добавила, что если речь идет о плановом КС без веских причин, то результаты исследования, вкупе с предыдущими данными о предрасположенности рожденных этим способом детей к астме, аллергии и диабету первого типа, дают повод задуматься о целесообразности процедуры.
Исследователи также обсудили возможные механизмы, которые объясняли бы, почему плановое, а не экстренное КС коррелирует с повышенным риском определенных патологий, все из которых связаны с иммунологическими факторами.
Ученые видят причину в том, что экстренному КС предшествует начало естественных родов. Ребенок в утробе при этом испытывает стресс и подвергается воздействию вагинальных бактерий матери при разрыве плодного пузыря. Во время планового КС всего этого не происходит. По словам медиков, нужны дальнейшие исследования, чтобы детальнее разобраться в факторах, способствующих развитию лейкозов у детей.
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