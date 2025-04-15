Новгородцы разработали VR-перчатки для проведения виртуальных операций

Оснащенные высокочувствительными датчиками, разработанные новгородцами перчатки, будут отслеживать малейшее движение пальцев и кистей рук и проводить операции с помощью VR-симулятора. Это позволит вывести качество медицинского образования и станет помощником для практикующих хирургов.

Проект «Доктор VR» – совместная разработка студентов нескольких кафедр Новгородского университета, представленная на Конгрессе молодых ученых. Он ежегодно проходит в вузе и собирает на одной площадке молодые талантливые умы из разных регионов для обмена опытом и реализации совместных проектов.

VR-перчатки в комплекте с VR-очками и специальным софтом для виртуальной реальности позволят начинающим медикам учиться проводить операции на различных частях тела пациента. Делать рассечения, иссечения, накладывать и снимать швы, дренирование и другое.

– Дефицит квалифицированных врачей, в частности хирургов, сегодня как никогда актуален, – прокомментировала Надежда Овчаренко, студентка Новгородского университета, один из авторов проекта. – Обучение в медицинском институте занимает большое количество времени. Везде обязательна и важна практика. Поэтому наш проект направлен на повышение качества и скорости этого процесса, потому что цифровые технологии могут эффективно помогать не только для развлечения, но и в повышении профессиональных навыков.

Студенты, аспиранты смогут учиться делать операции сначала на виртуальном тренажере, а затем уже в реальной жизни. А практикующим хирургам VR-симулятор позволит отрабатывать сложные манипуляции. Мы считаем, что перчатки для VR-очков выведут медицину на новый уровень и смогут стать новым витком в профессиональном образовании.

Как добавили разработчики, перчатки будут похожи на медицинские (например, из полиэстера). Высокочувствительные датчики будут повторять и считывать все движения руки, в которой доктор будет держать виртуальный медицинский инструмент и при этом ощущать его, как наяву. Аналоги подобных VR-перчаток уже есть. Например, Haptic Metaverse Glove, которые позволяют тактильно ощущать объекты в киберпространстве. Однако именно с медицинской направленностью подобных разработок пока не было.

Команда разработчиков планирует развивать проект в коллаборации с цифровыми инженерами и медицинским сообществом. Он занял третье место на Конкурсе молодых ученых в рамках конгресса .

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НовГУ 18 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.