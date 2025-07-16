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Дети помогли справиться со стрессом женам вахтовиков
Исследователи ТюмГУ выявили специфику совладания со стрессом у женщин, чьи мужья работают вахтовым методом. Оказалось, что они чаще мысленно уходят от проблемы по сравнению с женщинами, постоянно проживающими с супругами. Кроме того, выше показатели по продуктивным стратегиям показали женщины с детьми. Именно они помогают справляться со стрессом при периодическом раздельном проживании с мужьями.
«Мы увидели, что женщины, имеющие детей, чаще прибегают к принятию, позитивному переформулированию и личностному росту, а также чаще смотрят на трудности с юмором, в отличие от женщин, не имеющих детей. Характерно, что женщины без детей в таких семьях имеют более вариативный репертуар стратегий совладающего поведения в сравнении с женщинами, постоянно проживающими с супругами», — сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Ирина Русяева.
Исследование также показало, что у женщин без детей при периодическом раздельном проживании с супругом выражены «отрицание» и «обращение к религии». По словам психологов, отрицание можно расценивать как одну из доминирующих реакций женщины, столкнувшейся с необходимостью самостоятельно решать возникающие трудности. В особенности те из них, что ей раньше не приходилось решать самой. Поэтому происходит отрицание самого факта возникновения трудности, выбирается принцип «не замечать». Один из вариантов поиска новых опор в этой ситуации — поиск помощи, поддержки «высших сил», что приводит женщин к выбору стратегии — «обращение к религии».
Для женщин, совместно проживающих с супругом, эти стратегии свойственны в меньшей степени. Вероятно, что совместное времяпрепровождение позволяет супругам находить поддержку и опору друг в друге, считают специалисты.
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Результаты проведенного исследования могут быть полезны для разработки методов семейно-ориентированной психологической помощи, оптимальных способов гармонизации отношений, направленных на достижение психологического равновесия и благополучия в семьях вахтовых специалистов.
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