Дети помогли справиться со стрессом женам вахтовиков

Исследователи ТюмГУ выявили специфику совладания со стрессом у женщин, чьи мужья работают вахтовым методом. Оказалось, что они чаще мысленно уходят от проблемы по сравнению с женщинами, постоянно проживающими с супругами. Кроме того, выше показатели по продуктивным стратегиям показали женщины с детьми. Именно они помогают справляться со стрессом при периодическом раздельном проживании с мужьями.

«Мы увидели, что женщины, имеющие детей, чаще прибегают к принятию, позитивному переформулированию и личностному росту, а также чаще смотрят на трудности с юмором, в отличие от женщин, не имеющих детей. Характерно, что женщины без детей в таких семьях имеют более вариативный репертуар стратегий совладающего поведения в сравнении с женщинами, постоянно проживающими с супругами», — сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Ирина Русяева.

Исследование также показало, что у женщин без детей при периодическом раздельном проживании с супругом выражены «отрицание» и «обращение к религии». По словам психологов, отрицание можно расценивать как одну из доминирующих реакций женщины, столкнувшейся с необходимостью самостоятельно решать возникающие трудности. В особенности те из них, что ей раньше не приходилось решать самой. Поэтому происходит отрицание самого факта возникновения трудности, выбирается принцип «не замечать». Один из вариантов поиска новых опор в этой ситуации — поиск помощи, поддержки «высших сил», что приводит женщин к выбору стратегии — «обращение к религии».

Для женщин, совместно проживающих с супругом, эти стратегии свойственны в меньшей степени. Вероятно, что совместное времяпрепровождение позволяет супругам находить поддержку и опору друг в друге, считают специалисты.

Сегодня вахтовый метод организации труда распространен среди предприятий различных отраслей. Как подчеркивают психологи, такие семьи нуждаются в помощи ввиду специфичности их отношений.

Результаты проведенного исследования могут быть полезны для разработки методов семейно-ориентированной психологической помощи, оптимальных способов гармонизации отношений, направленных на достижение психологического равновесия и благополучия в семьях вахтовых специалистов.

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ТюмГУ 337 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.