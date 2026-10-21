Нейробиологи выявили новую разновидность депрессии

Часть людей, страдающих депрессией, сталкиваются с состоянием, напоминающим постоянный джетлаг, и почти не реагируют на антидепрессанты. Результаты нового исследования позволили предположить, что у таких пациентов — циркадный подтип депрессии, связанный с нарушением внутренних биологических ритмов организма.

В современных клинических рекомендациях депрессия рассматривается как единое расстройство. Однако ее внешние проявления и реакции на лечение у разных пациентов могут сильно различаться.

В последние годы специалисты все больше склоняются к мнению, что это, вероятно, отражает многообразие биологических механизмов, лежащих в основе большого депрессивного расстройства. Одним из таких механизмов может быть нарушение циркадных ритмов организма, предположила группа нейробиологов и психиатров из Сиднейского университета (Австралия).

Циркадные ритмы организма (их еще называют внутренними биологическими часами) — это колебания активности различных физиологических процессов, синхронизированные с 24-часовым циклом смены дня и ночи. Причем основным сигналом для их регуляции служит свет.

От слаженной работы биологических часов зависят настроение, обмен веществ, способность к концентрации внимания, цикл сна и бодрствования, а также многие другие важные показатели. Если этот механизм дает сбой, человек постоянно чувствует себя так, словно он только что совершил перелет через несколько часовых поясов. Появляются усталость, упадок сил, становится трудно сосредоточиться, ухудшается сон, происходит набор веса, меняется поведение.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале British Journal of Psychiatry, обнаружили доказательства того, что именно сбой циркадных ритмов лежит в основе примерно четверти случаев тяжелой, рецидивирующей или затяжной депрессии. К такому выводу они пришли, проанализировав данные, касающиеся 11 380 человек в возрасте от 18 до 90 лет.

Участников относили к циркадному подтипу депрессии, если у них наблюдалось как минимум три из шести признаков:

1. Сезонные колебания настроения

Симптомы меняются в зависимости от времени года, что связано с изменением продолжительности светового дня.

2. «Вечерний» хронотип

Привычка ложиться спать поздно, склонность к ночному образу жизни.

3. Смещение середины периода сна на более позднее время по сравнению с показателями, характерными для большинства людей.

4. Избыточная продолжительность сна (гиперсомния)

При возможности люди с циркадным подтипом депрессии спят гораздо дольше, чем среднестатистический человек.

5. Утренняя усталость

С утра такие люди просыпаются совершенно разбитыми.

6. «Социальный джетлаг»

Естественные биологические ритмы таких людей не совпадают с общепринятым распорядком жизни — графиком работы, учебы и так далее. Поскольку на неделе человек постоянно недосыпает, он пытается компенсировать дефицит сна по выходным.

В итоге исследователи отнесли к циркадному подтипу депрессии 2604 человек (примерно каждого четвертого участника). У этих людей депрессия, как правило, развивалась в молодом возрасте, в среднем в 19 лет.

В циркадной группе преобладали женщины и чаще наблюдались такие тяжелые клинические проявления, как мания, психоз и суицидальные наклонности. Во время депрессивных эпизодов участники из циркадной группы были более склонны к набору веса. У них также выявили повышенный генетический риск развития депрессии, тревожных расстройств, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), биполярного расстройства, воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, для таких пациентов стандартные антидепрессанты зачастую оказывались менее эффективными и чаще вызывали побочные эффекты. Авторы исследования предположили, что для людей с циркадным подтипом депрессии будут эффективны методы лечения, направленные на регуляцию цикла «сон — бодрствование», — например, прием мелатонина («гормона сна») или светотерапия.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Татьяна Зайцева 179 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.