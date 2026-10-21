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В древних погребениях в Казахстане нашли ароматную косметику

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Древние косметические средства могли сочетать минеральную основу с ароматическими растительными добавками. Исследователи обнаружили признаки такой смеси в меловых предметах из двух женских погребений II-IV веков на территории Казахстана.

Археология
# Женщины
# Казахстан
# косметика
# Погребение
# смерть
Меловые предметы из древних женских погребений в Казахстане, использовавшиеся как косметика
Меловые предметы из древних женских погребений в Казахстане, использовавшиеся как косметика / © npj Heritage Science

Джетыасарские памятники расположены в низовьях реки Сырдарья, к востоку от Аральского моря. Хорезмская экспедиция изучала местные поселения и могильники еще в советское время, а найденные ткани, украшения и металлические изделия указали на связи населения с разными областями Азии.

Косметику в древних погребениях в Азии находили и раньше. Например, в 2021 году ученые из Китая исследовали содержимое бронзового сосуда из могилы возрастом около 2700 лет. Они предположили, что смесь животного жира и минерального вещества из пещер служила кремом для лица, но достоверно доказать это не удалось.

Недавно ученые из Московского государственного университета вместе со специалистами из Китая исследовали два меловых предмета из могильников Томпакасар и Алтын-Асар в Казахстане. Находки происходят из погребений II-IV веков нашей эры.

Обеим женщинам, на чьих телах они были найдены, на момент смерти исполнилось примерно 30-39 лет, а сами предметы по окончании раскопок хранились в Музее Востока. Результаты исследования опубликовали в журнале npj Heritage Science.

Похожие кусочки мела встречались среди вещей, которые могли составлять женский туалетный набор — вместе с зеркалом, расческой, раковиной, ножом, иногда щипчиками и флакончиком. Интерпретацию находок сильно усложнил тот факт, что могилы были ограблены еще в древности.

Однако ученым удалось определить минеральную основу находок. Они измерили элементный состав, рассмотрели структуру под электронным микроскопом и проверили минералы рентгеновскими и спектроскопическими методами. Основным веществом оказался карбонат кальция. Микроскопические остатки известковых пластинок морских организмов показали, что это природный мел, а не растертый жемчуг или пещерное сырье, известные по китайским косметическим рецептам.

Изучение отдельных соединений помогло выявить более 300 органических веществ, причем среди них были как возможные древние компоненты, так и поздние загрязнители. Особенно интересной для ученых оказалась группа терпенов и родственных им соединений, которые растения вырабатывают, в частности, в составе эфирных масел. Сочетание найденных веществ исследователи сопоставили с корицей и полынью, а присутствие некоторых веществ показало использование мяты или других растений того же семейства.

По мнению ученых, мел служил основой косметического средства, а растительные добавки могли придавать ему запах и дополнительные свойства. Способ нанесения на кожу пока не доказан, а запах готового древнего продукта восстановить не удалось.

Состав косметики, вероятно, был привезен. Коричное масло могли завозить из Южной Индии и Китая, где растет близкая к корице кассия. То есть в данном случае дальняя торговля проникала в повседневную жизнь.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
204 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# Женщины
# Казахстан
# косметика
# Погребение
# смерть
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