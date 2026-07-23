Ученые выяснили, почему одни люди справляются со стрессом лучше других — дело в кишечнике
Нейробиологи и специалисты по микробиологии выяснили, что нарушения в видовом составе кишечных бактерий (так называемый дисбиоз) и изменение уровня продуктов из жизнедеятельности могут ключевым образом влиять на уровень стресса, включая депрессию, тревожные состояния и посттравматическое стрессовое расстройство.
В поисках биологических причин этих состояний исследователи из Южного медицинского университета Гуанчжоу (Китай) проанализировали массив клинических данных о связи кишечника и мозга. Выяснилось, что кишечные микроорганизмы непрерывно производят и трансформируют важнейшие биологически активные соединения (метаболиты). Среди них особую роль играют короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК, такие как масляная и пропионовая кислоты, питающие клетки кишечника), вторичные желчные кислоты и продукты обмена аминокислоты триптофана.
Эти вещества напрямую укрепляют внутренние стенки кишечника, улучшая естественный защитный фильтр организма и предотвращая просачивание в кровь вредных эндотоксинов (токсичных продуктов распада бактерий). Кроме того, метаболиты микробиома регулируют системное воспаление, работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы — главного гормонального центра, управляющего реакцией организма на стресс и выработкой кортизола, — а также стимулируют синтез ключевых нейромедиаторов вроде серотонина и дофамина, определяющих наше настроение и самочувствие.
Эксперименты на животных показали, что дефицит полезных бактерий и масляной кислоты тесно сопряжен с развитием депрессии. В то же время дополнительное введение КЦЖК или специальных бактерий, способных благотворно влиять на психику, помогает восстановлению нейропластичности (способность мозга адаптироваться и формировать новые связи), снижает уровень тревожности и улучшает когнитивные способности. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в журнале Translational Psychiatry.
Тем не менее исследователи призвали не торопиться с однозначными практичеcкими выводами. Хотя пробиотические добавки, специальная диета и физические нагрузки рассматриваются как крайне перспективные вспомогательные методы терапии, их реальная клиническая эффективность для людей все еще требует доказательств. Из-за высокой индивидуальной изменчивости микробиома у разных людей ученым необходимы масштабные и долгосрочные исследования, чтобы точно установить, могут ли кишечные бактерии стать надежной базой для эффективной защиты от психических расстройств.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Астрономы открыли необычную систему, в которой планета-гигант вращается вокруг коричневого карлика, а тот, в свою очередь, вращается вокруг обычной звезды. Формально перед нами может быть первое надежное обнаружение экзолуны — спутника за пределами нашей системы. Правда, есть пара нюансов.
Как нейросети меняют рынок дизайна, почему брендинг превращается в систему данных и какие навыки будут определять профессию дизайнера в ближайшие годы — рассказывает кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС Евгений Коржов.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Марта, 2018
Что дал науке Стивен Хокинг
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии