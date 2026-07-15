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Российский ответ Falcon 9: главный конструктор «Союза-5» рассказал о многоразовой ракете «Амур-СПГ»
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным программам и главный конструктор ракеты «Союз-5» Дмитрий Баранов рассказал о ходе создания перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которую называют российским аналогом американской ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
По словам конструктора, проект «Амур-СПГ» уже реализуется в рамках государственного контракта. Одновременно с разработкой серийной ракеты создается демонстратор первой ступени, на котором будут отработаны технологии возвращения и повторного использования.
Программа тестов будет состоять из двух этапов. Во время первого демонстратор поднимется на высоту менее одного километра и, не выключая двигатель, выполнит вертикальную посадку. На втором этапе первая ступень должна достичь высоты примерно 10 километров, отключить двигатель, выполнить управляемый спуск, затем вновь запустить двигатель и приземлиться «на ноги» (опоры).
Ракета «Амур-СПГ» предназначается для пусков с космодрома Восточный. В многоразовой конфигурации она сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн полезной нагрузки, а в одноразовой — свыше 12 тонн. То есть, несмотря на то, что по своему технологическому концепту новая ракета будет близка к американской Falcon 9 компании SpaceX, по грузоподъемности «Амур-СПГ» ближе к ракете «Союз-2», поскольку именно этот класс носителей сегодня наиболее востребован на рынке. Конструкторы считают, что создание более тяжелой многоразовой версии уровня «Союза-5» пока нецелесообразно.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию «Амур-СПГ» постепенно заменит семейство ракет «Союз-2», тогда как «Союз-5» сохранит свою нишу благодаря более высокой грузоподъемности.
Первый экспериментальный пуск многоразовой ракеты «Амур-СПГ» запланирован на 2028 год.
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