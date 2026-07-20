Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

После постепенного отступления Скандинавского ледникового щита, которое началось приблизительно 20 тысяч лет назад и завершилось девять тысяч лет назад, люди и животные начали заселять освободившиеся территории Норвегии.

Что касается рыбы, многие высокогорные озера оставались без естественных популяций. К таким водоемам, по-видимому, относилось высокогорное озеро Тессе, расположенное на высоте примерно 850 метров над уровнем моря. Многокилометровый ледниковый покров на протяжении тысячелетий препятствовал появлению там обычной пресноводной экосистемы.

В первой половине XX века Тессе славилось необычайно богатыми запасами кумжи (Salmo trutta). До превращения озера в водохранилище ГЭС в 40-х годах прошлого века там ежегодно добывали от восьми до 10 тонн этой рыбы. Долгое время ученые спорили, как кумжа оказалась в изолированном горном озере.

Одни исследователи полагали, что туда переносили икру водоплавающие птицы. Другие допускали естественное расселение вверх по рекам. Однако высокие водопады и особенности местного рельефа практически исключали такой путь. Изоляция озера из-за водопадов сделала происхождение популяции кумжи научной загадкой.

В 2022 году археолог-любитель Рейдар Марштайн (Reidar Marstein) обнаружил свидетельства того, что люди могли сыграть ключевую роль в появлении кумжи в озере Тессе. Во время сезонного снижения уровня воды в водоеме Марштайн заметил деревянные конструкции, которые оказались частью древней рыбной ловушки.

Спустя год команда археологов из Университета Осло под руководством Акселя Мйерума (Axel Mjærum) провела новое исследование озера Тессе. Ученые обнаружили по крайней мере пять ловушек, одну из которых удалось полностью раскопать. Для уточнения возраста и материалов, которыми пользовались охотники-собиратели, Мйерум и его коллеги провели радиоуглеродный и дендрохронологические анализы. Последний показал, что ловушки в основном изготавливали из сосны.

Так, по версии исследователей, одно дерево срубили в 4950 году до нашей эры, другое — между зимой и весной 2669 года до нашей эры, еще одно — 12 лет спустя, зимой 2656-2657 годов до нашей эры. Разница в датировках отдельных элементов указывает, что ловушки использовали и ремонтировали на протяжении длительного времени. Вероятно, рыбу в озере Тессе ловили на протяжении нескольких тысячелетий — примерно с V до III тысячелетия до нашей эры.

Рыболовные ловушки / © Museum of Cultural History, University of Oslo, Magne Samdal

По мнению авторов научной работы, наиболее вероятно, что люди переселили кумжу в озеро из мест ее естественного обитания не менее семи тысяч лет назад. Как именно перевозили рыбу, пока остается загадкой. Одно из возможных объяснений — использование кожаных бурдюков с водой.

Исследователи предположили, что местные охотники-собиратели могли использовать горы сезонно. Скорее всего, они приходили туда летом, когда было легче охотиться и рыбачить. Там добывали северных оленей и ловили рыбу в озере Тессе, а с наступлением холодов уходили обратно в долины или к морскому побережью, где зимой было теплее и проще пережить сезон.

Переселение рыбы в горное озеро Тессе стало одним из ранних примеров того, как люди начали сознательно изменять окружающую среду под собственные нужды. Это произошло задолго до появления земледелия в Скандинавии.

Подобные случаи известны и в других частях мира. Например, аборигены Австралии примерно 8600 лет назад строили каналы и специальные ловушки для добычи угрей.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

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Игорь Байдов 606 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.