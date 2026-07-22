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У инновационного авиалайнера JetZero появились первые заказчики

Американский стартап JetZero сделал важный шаг к созданию нового поколения пассажирской авиации, начав разработку первого пассажирского самолета, созданного по схеме «смешанного крыла и фюзеляжа». Проект представили на международном авиасалоне Farnborough International Airshow, проходящем с 20 по 24 июля в британском графстве Хэмпшир.

Концепт пассажирского самолета по схеме «смешанного крыла и фюзеляжа» / © JetZero

Новинкой заинтересовалась национальная авиакомпания Бахрейна Gulf Air. Для JetZero это первый заказчик на Ближнем Востоке и первый за пределами США.

Кроме того одним из первых партнеров программы стала японская авиакомпания Japan Airlines (JAL). В рамках сотрудничества специалисты перевозчика помогут JetZero адаптировать самолет к реальной эксплуатации, включая: оптимизацию коммерческой компоновки салона; разработку эксплуатационных процедур; оценку работы у телетрапов и на стоянках аэропортов; организацию наземного обслуживания и создание системы технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта.

Разработанный калифорнийской компанией JetZero авиалайнер должен выйти на коммерческие маршруты в начале 2030-х годов.

Самолет рассчитан примерно на 250 пассажиров, способен преодолевать до 9 260 километров и, по оценкам разработчиков, обеспечит снижение расхода топлива на 30–50% благодаря принципиально новой аэродинамической схеме. В конструкции Z4 фюзеляж и крылья образуют единую несущую поверхность. Такая компоновка создает подъемную силу практически по всей ширине самолета, значительно уменьшая аэродинамическое сопротивление без необходимости модернизации существующей аэропортовой инфраструктуры.

Несмотря на необычную внешность, Z4 проектируется таким образом, чтобы использовать существующую инфраструктуру аэропортов. Его размеры позволяют обслуживать самолет у стандартных выходов на посадку и использовать нынешние рулежные дорожки. Кроме того, широкая компоновка фюзеляжа должна ускорить посадку и высадку пассажиров, а также обеспечить значительно более просторный салон как для пассажиров, так и для экипажа.

Если разработка завершится успешно, Z4 может стать одним из самых значимых прорывов в гражданской авиации за последние десятилетия, открыв путь к более экономичным и экологичным дальнемагистральным перевозкам.