  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 июля, 07:03
Мария Азарова
11

Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

❋ 4.4

Тюлени, морские львы и моржи принадлежат к немногим млекопитающим, уверенно чувствующим себя и на суше, и в воде. Это касается не только передвижений, но и слуха: они могут воспринимать звуки в двух средах, акустические свойства которых кардинально различаются. До сих пор оставалось загадкой, как это удается ластоногим. Биологи предложили ответ, проследив историю формирования уникальной слуховой системы этих животных на протяжении десятков миллионов лет.

Биология
# ластоногие
# млекопитающие
# морские животные
# слух
# тюлени
Тюлень
Морские слоны (лат. Mirounga) — род млекопитающих семейства настоящих тюленей (Phocidae) / © AGAMI, M. Guyt

Переход к жизни в воде — серьезная проблема для наземных млекопитающих. Скорость распространения звука в ней почти в 4,5 раза выше, чем в воздухе, а плотность примерно в 800 раз больше. Из-за этого привычный механизм передачи звуковых колебаний через наружное и среднее ухо становится значительно менее эффективным. Большинство морских млекопитающих решили эту проблему радикально: китообразные практически утратили наружный слуховой проход и воспринимают звук совершенно иным способом.

Ластоногие тюлени, морские львы и моржи пошли по другому эволюционному пути. Они ежедневно перемещаются между сушей и водой, поэтому должны одинаково хорошо слышать в обеих средах.

Чтобы понять, как возникла эта способность, международная исследовательская группа, возглавляемая сотрудниками Музея естественной истории в Лондоне (Великобритания) и Школы биологических наук при Университете Монаша в Австралии, изучила строение среднего уха у 119 современных и ископаемых видов хищных млекопитающих, включая представителей всех трех современных семейств ластоногих. Ученые выполнили компьютерную томографию, трехмерную реконструкцию костей черепа и провели сравнительный эволюционный анализ. Так удалось проследить изменения слухового аппарата от наземных предков до современных морских животных.

О результатах исследователи рассказали в статье для журнала Proceedings of the Royal Society B. Особое внимание уделили барабанной полости среднего уха и мягким тканям, окружающим ее. Как выяснилось, именно эта область сыграла ключевую роль в появлении «амфибийного слуха» — способности эффективно воспринимать звуки и под водой, и в воздухе.

Авторы новой научной работы показали, что у предков современных ластоногих постепенно сформировалась особая кавернозная ткань, окружающая элементы среднего уха. Она представляет собой густую сеть сосудистых полостей, способных быстро наполняться кровью. При погружении животного в воду такая ткань компенсирует изменение давления и одновременно меняет механические свойства слуховой системы, позволяя значительно эффективнее передавать звуковые колебания в воде, объяснили ученые.

Южный морской слон Mirounga leonina. (a) Боковой профиль головы, показывающий распределение кавернозной ткани в слуховом канале и область максимальной чувствительности к подводным звукам. (b) Звуковые волны, распространяющиеся через кавернозную ткань в слуховом канале. (c) Схема уха с обозначенной пунктирными линиями областью кавернозной ткани / © Proceedings of the Royal Society B

Эволюция шла поэтапно. Вероятно, самые древние родственники ластоногих слышали под водой значительно хуже современных видов. Лишь после перехода к морскому образу жизни строение среднего уха начало быстро меняться. Причем разные группы животных совершенствовали его независимо друг от друга.

Исследователи пришли к выводу, что настоящие тюлени (Phocidae) и ушастые тюлени (Otariidae), к которым относятся морские львы и котики, независимо выработали сходные решения одной задачи. Несмотря на различия в строении черепа, обе эволюционные линии приобрели механизмы, которые позволяют эффективно задействовать слух сразу в двух средах. Это считается одним из ярчайших примеров конвергентной эволюции у морских млекопитающих.

Кроме того, биологи выяснили, каким был слух у древних представителей этой группы. Расчеты показали, что ранние ластоногие, вероятно, обладали промежуточными характеристиками: уже могли воспринимать звуки под водой, но еще сохраняли многие особенности слухового аппарата наземных хищников. По мере дальнейшей адаптации к морской среде чувствительность подводного слуха усиливалась, хотя животным приходилось искать компромисс между эффективной передачей звука и защитой внутреннего уха от высокого давления и громких подводных шумов.

Результаты этого исследования, по мнению его авторов, помогают объяснить не только происхождение уникального слуха ластоногих, но и общие закономерности эволюции органов чувств. Освоение новой среды обитания далеко не всегда требует полной перестройки организма — иногда достаточно сравнительно небольших анатомических изменений, которые позволяют существующим структурам выполнять сразу несколько функций.

Конечно, предложенный механизм требует экспериментальной проверки. Хотя морфологический и эволюционный анализ показал связь строения среднего уха с особенностями слуха ластоногих, физиологические измерения помогут окончательно подтвердить, как именно кавернозная ткань изменяет передачу звука во время погружения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# ластоногие
# млекопитающие
# морские животные
# слух
# тюлени
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
700
Анализы не лечим
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
600
Алкоголь и организм: мифы и реальность
ВСмысле
Онлайн
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Введение в TTS (Text-to-Speech)
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Город через экран смартфона
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
18 Июл
Бесплатно
Люди и космос
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Июл
500
Человеческое в технике
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Июл
500
Немыслимо: о возможностях и ограничениях нашего мышления
ВСмысле
Онлайн
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Как кишечник управляет мозгом: еда, микробиота и ось кишечник-мозг
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 июля, 15:12
Evgenia Vavilova

Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.

Физика
# Роджер Пенроуз
# Черные дыры
# электромагнитные волны
# энергия
16 июля, 14:53
Мария Азарова

Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

В ночь на 17 июля, в 01:45 по московскому времени, в Техасе должен состояться 13-й запуск мощнейшей ракеты в истории. Трансляция начнется за 30 минут до старта Starship.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# StarShip
# запуск
# Илон Маск
# спутник
# трансляция
16 июля, 09:03
Любовь С.

Эффект «закручивания» пространства-времени изучили с рекордной точностью

Ученые подтвердили один из самых необычных эффектов Общей теории относительности (ОТО): вращение Земли действительно «увлекает» за собой пространство-время. Новое измерение, выполненное с помощью спутника LARES-2, оказалось примерно в 10 раз точнее предыдущих и еще сильнее ограничило пространство для альтернативных теорий гравитации.

Астрономия
# Альберт Эйнштейн
# космологическая модель
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# пространство-время
# спутники
# физика
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

    17 июля, 07:03

  2. В Конго нашли новый вид обезьян с оранжевыми губами — лишь пятый раз в Африке за 75 лет

    16 июля, 16:28

  3. Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

    16 июля, 15:12

  4. Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

    16 июля, 14:53
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
22 секунды назад
Артур, я указал.

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Артур Мустафин
2 часа назад
Александр, а мне жалко тебя

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Артур Мустафин
2 часа назад
Autotrade222, А еще дураку должно быть понятны слова резко-континентальный климат - конденсация влаги и утренний туман

Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато Китая в цветущие пастбища

Артур Мустафин
2 часа назад
Владислав, это сильное заявление - но не верное

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Артур Мустафин
2 часа назад
Serg, в целом - согласен но есть нюанс

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Артур Мустафин
2 часа назад
Алексей, ни в каких странах собственность ничего не значит.

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Jules Pie
3 часа назад
Михаил,🤡 ну-ка расскажите,куда это мне в Мск не стоит ходить,чтобы не ограбили.хотя бы пару неблагополучных локаций таких подскажите в Москве,куда

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
3 часа назад
Андрей., я с 1992 года слушаю как надо страну поднимать, как Россия встаёт с колен, как надо бороться с коррупцией и поднимать благосостояние

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
3 часа назад
Grigorij, хеpовая медицина для всех, или только для обычных людей, а для богатых доступная и качественная?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
3 часа назад
Дмитрий, хороший комментарий! Если гражданин ущемлен в своей стране, то ему по барабану на каком месте его страна по процветанию, военной мощи и

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
3 часа назад
Дмитрий, потому что медицины нет для обычного населения, а для населения при бабле хорошая медицина есть

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
3 часа назад
Мор, боевые действия на качество жизни населения никакого влияния не оказывают? По мне так это аргументация уровня "Смотрите как плохо живут на

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
4 часа назад
Стрелочник, а с чего Вы решили, что там туристов мало? Если пересчитать доходы стран от туризма на душу населения, то: Швеция $4924, Дания $4400, Испания

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Вадим Ви
4 часа назад
Add, в будке ты живёшь, а у нас станет безопасно когда закончим СВО нашей победой и разгромом укро режима

От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

Михаил К.
4 часа назад
Наталья, вот именно "на дурака не нужен нож, ему с три короба на врешь сделай с ним что хошь", а Вас не посещала мысль, что эта истина относится не

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Вадим Ви
4 часа назад
Alexander, в России укронацисты каждый день бьют по многоэтажкам, где и близко нет ничего военного !!!

От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

Михаил К.
4 часа назад
Jurgen, а как думаете, Шведам приезжающим в Россию рассказывают куда лучше не ходить ради своей безопасности? Или у нас в России в городах нет не

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Вадим Ви
4 часа назад
Alexander, потому что на Украине все военные объекты расположены в городах, пво в спальных районах, склады рядом с магазинами и т.д.

От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

Артур Мустафин
4 часа назад
Sergey, в статье политики не указываются

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Артур Мустафин
4 часа назад
Насимжон, Европа имеется в виду - там тоже аномальная жара

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Самые обсуждаемые