Первая достоверно обнаруженная экзолуна вне Солнечной системы оказалась массой с Юпитер

Астрономы открыли необычную систему, в которой планета-гигант вращается вокруг коричневого карлика, а тот, в свою очередь, вращается вокруг обычной звезды. Формально перед нами может быть первое надежное обнаружение экзолуны — спутника за пределами нашей системы. Правда, есть пара нюансов.

Объект, тяжелее 13, но легче 80 масс Юпитера, называют коричневым карликом. Он слишком легкий, чтобы в его недрах начались устойчивые термоядерные реакции на основе обычного водорода, поэтому не может стать звездой. Но в то же время — достаточно массивен, чтобы в нем шли термоядерные реакции со слиянием ядер тяжелого водорода (дейтерия). Поэтому такие тела чуть теплее обычных планет, но намного холоднее настоящих звезд.

В 73 световых годах от Земли находится звезда CD-35 2722 — красный карлик в 0,4 массы Солнца. На довольно широкой орбите вокруг нее (по оценкам до четырех миллиардов километров) вращается коричневый карлик CD-35 2722 В. Он в 37 раз массивнее Юпитера и обращается вокруг своей звезды примерно за пять тысяч лет.

Теперь астрономы описали в Nature результаты наблюдения за CD-35 2722 В. Они обнаружили, что звезда слегка «покачивается», что изменяет скорость объекта относительно земного наблюдателя. Такие покачивания вызывает близкое тело и по ним можно рассчитать массу этого тела.

Исследователи выяснили, что наиболее вероятное влияющее на коричневый карлик тело — планета с массой не меньше 0,9 Юпитера, то есть классический газовый гигант. Период его вращения вокруг тела-хозяина — 170 земных суток. Это первый достоверно открытый спутник у коричневого карлика, который сам вращается вокруг полноценной звезды. Получается, у этой системы есть три иерархических уровня — звезда, коричневый карлик, планета. Поэтому ее сложно описывать в тех же терминах, что и Солнечную систему.

У нас открытый объект, вращающийся вокруг тела, кружащегося вокруг Солнца, однозначно был бы спутником. Но здесь, как отметили авторы работы, это спорный вопрос, потому что классификация экзолун все еще нормально не проработана. А когда это сделают, неизвестно, будет ли новое определение соответствовать вновь открытому объекту. По логике, тело с массой планеты-гиганта морфологически должно считаться планетой, а не спутником.

Есть и еще одна необычная сторона объекта: судя по нашей системе, газовый гигант должен иметь множество своих спутников, подобно Юпитеру или Сатурну, у которых их десятки. То есть в этой системе сразу четыре иерархических уровня. Три уровня тел-хозяев — звезда, коричневый карлик, планета — и классические спутники, напоминающие луны нашей системы.

Кандидатов в экзолуны ученые находили и раньше. Но практически всегда это были весьма спорные объекты: надежно открыть тело малой массы даже на расстоянии в десятки световых лет очень сложно. Открытый в этот раз объект имеет более ясную природу, поскольку он очень массивен. Это делает его более весомым кандидатом, чем другие известные науке на сегодня.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.