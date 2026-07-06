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Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) с учетом инфляции — один из важнейших показателей роста экономики. На инфографике показано, ВВП каких стран G20 по прогнозу вырастет сильнее всего в 2026-2027 годах.
По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост мирового ВВП в 2026 году составит 2,8 процента, в 2027 году — 3,1 процента. При этом экономика стран G20 в 2026 году вырастет на три процента, а в 2027 году — также на три процента.
Среди крупнейших экономик мира в 2025 году сильнее всего вырос ВВП Индии — на 7,6%. В 2026 и 2027 годах этот показатель немного уменьшится — до 6,3 процента и 6,4 процента соответственно. При этом Индия, согласно прогнозам, останется страной с самой растущей экономикой.
Второе место по росту ВВП заняла Индонезия. В 2025 году показатель вырос на 5,1 процента. ОЭСР прогнозирует, что Индонезия сохранит второе место по росту ВВП и в 2026-2027 годах.
Продолжает расти и экономика Китая. При этом страна, вероятно, также немного сбавит темп роста. Если в 2025 году ВВП Китая вырос на пять процентов, то в 2026 году этот показатель может составить 4,5 процента, а в 2027 году — 4,3 процента.
Для большинства стран ОЭСР прогнозирует небольшое снижение темпов роста в 2026 году. Исключением может стать Южная Корея. В 2025 году рост ВВП страны составил один процент. Однако в 2026 году экономика страны может вырасти на 2,6 процента благодаря ажиотажу вокруг чипов.
Российская экономика также продолжает осторожно расти, хотя и не такими быстрыми темпами. В 2025 году ВВП вырос примерно на один процент. В 2026 году ОЭСР прогнозирует рост на 0,5 процента, в 2027 году — на 0,8 процента.
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Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
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16 Апреля, 2016
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Мать дьявола: Клара Гитлер
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