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Ученый объяснил странную деформацию британской монеты 1834 года

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В альбоме с монетами, купленном на барахолке в Большом Манчестере, нашли сильно поврежденный шестипенсовик XIX века, который выглядел так, будто его сжали с огромной силой. Сперва автору научной работы показалось, что монета подверглась коррозии. Однако дальнейший анализ показал, что металл сохранил следы деформации, которые плохо согласуются с этим объяснением.

Археология
# Англия
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# монеты
монета
Аверс (a) и реверс (b) серебряного шестипенсовика с изображением Вильгельма IV 1834 года / © A. Ikraam, IA STUDIO

Монету нашли не в музейной коллекции и не во время археологических раскопок. Она пылилась среди предметов на распродаже подержанных вещей в английском графстве Большой Манчестер. Точнее — была частью лота (альбома с монетами), который приобрел человек, чье имя не приводится в исследовании. 

Внимание покупателя привлек шестипенсовик Вильгельма IV, датированный 1834 годом. Он представлял собой монету, у которой были сильно повреждены аверс и реверс. На лицевой стороне деформирована часть портрета, на оборотной — центральная область, где должны быть корона и надпись SIX PENCE. Правда, важные детали сохранились: ободок и насечка на ребре во многом остались неповрежденными. 

В начале XIX века Королевский монетный двор в Лондоне перешел к механизированной чеканке с использованием паровых машин, что заметно изменило этот процесс. Машины позволяли выпускать большое количество монет, но одновременно создавали новые условия для разного рода производственных ошибок. 

Серебряные монеты проходили тщательный контроль. Серьезно дефектные изделия обычно отбраковывали на монетном дворе и отправляли на переплавку, особенно если речь шла о драгоценных металлах. Поэтому необычный шестипенсовик, переживший почти два столетия, может представлять особый интерес. 

Покупатель передал экземпляр британскому специалисту в области изучения культурного наследия и основателю независимой исследовательской инициативы IA STUDIO А. Икрааму (A. Ikraam), чтобы тот разобрался, в чем причина деформации. До лабораторного анализа существовало несколько возможных объяснений: циркуляционный износ, коррозия, намеренная механическая обработка, сильный удар либо повреждение непосредственно на монетном дворе во время чеканки.

По внешнему виду монеты понять причину оказалось невозможно. Поэтому автор научной работы построил исследование так, чтобы сначала зафиксировать форму повреждений, затем отдельно изучить состав поверхности и, только объединив данные, определить, какая версия лучше всего объясняет происхождение деформации. 

Сначала Икраам сфотографировал шестипенсовик и нанес на карту заметные аномалии. Особое внимание он уделил тому, как деформация одной стороны соотносится с разрушением рельефа другой. После этого поверхность исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (SEM-EDX), которая позволила определить химический состав отдельных участков. 

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Макросъемка центральной области реверса и аверса / © A. Ikraam, IA STUDIO

В относительно сохранившихся местах преобладало серебро с небольшим количеством меди — то есть поверхность соответствовала серебряно-медному сплаву исторической монеты. В поврежденных областях серебра становилось меньше, а меди и других элементов — больше. Там же обнаружили химические признаки коррозии и загрязнения. Они скопились главным образом в углублениях, возникших после механического повреждения. 

Химический анализ сам по себе не позволил установить причину деформации. Коррозия действительно изменила поверхность, но не могла создать наблюдаемый рельеф. Тогда Икраам применил метод оптической профилометрии — бесконтактный метод измерения и анализа микрорельефа поверхности с помощью света, который позволяет строить детальные трехмерные карты и измерять высоту неровностей на поверхности. 

Этот способ фактически превратил поврежденную поверхность монеты в трехмерный рельеф, показав резкие перепады высот на разных участках. 

На монете сохранились углубления, приподнятые края, ступенчатые участки и несколько зон, где следы смещения металла накладываются друг на друга. В поврежденной центральной части лицевой стороны перепад рельефа достиг примерно 0,75 миллиметра.

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Вид с боку / © A. Ikraam, IA STUDIO

Такая картина плохо согласуется с обычным износом. При долгом обращении выступающие элементы постепенно сглаживаются, а поверхность теряет первоначальную резкость. Коррозия тоже обычно разрушает металл иначе. Она не создает настолько выраженную систему глубоких впадин и выступов.

Не объясняет деформацию и один сильный удар. Икраам отметил, что при таком ударе ожидалась бы более простая, похожая на воронку деформация. Наблюдаемая структура выглядит сложнее. 

Сочетание следов больше напоминает серию сжатий, при которых металл не мог свободно перемещаться в стороны. Иными словами, изменения лучше всего объясняются производственной ошибкой при чеканке. 

Способы, с помощью которых Икраам исследовал шестипенсовик, могут стать полезными и для изучения других исторических металлических предметов, которые часто сохраняют смесь следов производства, эксплуатации, коррозии и повреждений. Ведь внешний осмотр не всегда позволяет понять, когда именно возник тот или иной дефект. 

Научная работа опубликована в журнале npj Heritage Science.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
650 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# Англия
# Великобритания
# монеты
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