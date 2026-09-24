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Рейтинг: самые читающие страны

В современном мире появляется все больше новых видов развлечений, связанных с цифровой средой. Однако люди продолжают читать книги. Эта инфографика дает ответ на вопрос, в каких странах читают больше всего книг.

© Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Для многих людей книги — это способ отвлечься от жизненных трудностей, снять стресс и расслабиться. Чтение развивает воображение, вдохновляет и позволяет погрузиться в альтернативные миры.

Журнал CEOWORLD Consumer Insights провел в 2024 году опрос среди жителей 102 стран. В нем приняли участие более 6,5 миллионов человек.

Самой читающей страной оказались Соединенные Штаты. В среднем американцы за год проводили за книгами 357 часов, прочитывая за год 17 книг.

Индия с небольшим отставанием заняла второе место, жители которой проводят в год за книгами 352 часа. В среднем индийцы читают за год 16 книг. Замыкает тройку Великобритания с 343 часами чтения и 16 книгами.

Россия, жители которой за год в среднем читают 11 книг, заняла седьмое место. За чтением они в среднем проводят 223 часа. Впереди помимо тройки лидеров оказались Франция, Италия и Канада. Также в топ-10 вошли Австралия, Испания и Нидерланды.

Внизу рейтинга находится Афганистан с показателем 2,56 книги и 58 часов чтения за год. Менее трех книг в год также читают в Брунее, Пакистане, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Бангладеше, Ираке, Казахстане, Алжире, Катаре и Марокко.

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