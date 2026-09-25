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Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США

Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США / © Vantor

На спутниковых снимках видны работы на носовой части пока неидентифицированного авианосца на верфи Dalian Shipyard. По предварительным замерам, длина готового корабля может составить от 336 до 339 метров. Это сопоставимо с длиной американского авианосца USS Gerald R. Ford — около 333 метров. Если китайский корабль действительно достигнет расчетной максимальной длины, он может превзойти Ford примерно на шесть метров. Кроме того, он будет примерно на 20 метров длиннее китайского авианосца Fujian.

Пекин пока официально не подтвердил ни обозначение корабля, ни его характеристики. Аналитики обычно называют его Type 004.

Увеличение длины корпуса может предоставить Китаю существенно больше внутреннего пространства. Более крупный корабль способен разместить больше самолетов, а также увеличить запасы авиационного топлива.

Аналитик Лайл Голдстейн оценил потенциальную численность авиакрыла нового авианосца в 75–90 летательных аппаратов. Для сравнения, на Fujian, по его оценке, может базироваться примерно 50–60 самолетов. Кроме того новый авианосец получит ядерную энергетическую установку, которая способна увеличить автономность и скорость корабля, а также его способность длительное время поддерживать интенсивные операции. Ядерная энергетическая установка также позволит освободить часть пространства, которое на обычном авианосце занимают системы традиционной силовой установки и запасы топлива. Освободившийся объем можно использовать, например, для хранения дополнительного авиационного топлива или боеприпасов.

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