Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Рейтинг: +3228
Посты: 2161
405

Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США

Новые спутниковые снимки позволили предположить, что китайский авианосец Type 004 по размерам может превзойти крупнейший авианосец ВМС США. 

Сообщество
# авианосцы
# авиация
# Китай
# оружие
# технологии
# флот
Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США / © Vantor
Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США / © Vantor

На спутниковых снимках видны работы на носовой части пока неидентифицированного авианосца на верфи Dalian Shipyard. По предварительным замерам, длина готового корабля может составить от 336 до 339 метров. Это сопоставимо с длиной американского авианосца USS Gerald R. Ford — около 333 метров. Если китайский корабль действительно достигнет расчетной максимальной длины, он может превзойти Ford примерно на шесть метров. Кроме того, он будет примерно на 20 метров длиннее китайского авианосца Fujian.

Пекин пока официально не подтвердил ни обозначение корабля, ни его характеристики. Аналитики обычно называют его Type 004.

Увеличение длины корпуса может предоставить Китаю существенно больше внутреннего пространства. Более крупный корабль способен разместить больше самолетов, а также увеличить запасы авиационного топлива.

Аналитик Лайл Голдстейн оценил потенциальную численность авиакрыла нового авианосца в 75–90 летательных аппаратов. Для сравнения, на Fujian, по его оценке, может базироваться примерно 50–60 самолетов. Кроме того новый авианосец получит ядерную энергетическую установку, которая способна увеличить автономность и скорость корабля, а также его способность длительное время поддерживать интенсивные операции. Ядерная энергетическая установка также позволит освободить часть пространства, которое на обычном авианосце занимают системы традиционной силовой установки и запасы топлива. Освободившийся объем можно использовать, например, для хранения дополнительного авиационного топлива или боеприпасов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# авианосцы
# авиация
# Китай
# оружие
# технологии
# флот
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
25 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
1000
Физика нейтронных звезд и почему они нейтронные
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Сен
500
О чем врут школьные учебники по биологии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Как улучшить безопасность эксплуатации гибридных и электрических транспортных средств?
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Сен
600
Четыре столпа современной космологии: на каких наблюдениях строится современная космологическая картина
ВСмысле
Онлайн
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Зоны жизни Вселенной
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Нейробиология памяти и обучения
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Мосты повисли над водами: история строительства цепных переправ Санкт-Петербурга
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы впервые поймали радиосигнал от экзопланеты

    24 сентября, 15:02

  2. Ученые нашли родину летучих мышей

    24 сентября, 14:08

  3. У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом

    24 сентября, 13:35

  4. Сотни веществ из пестицидов связали с риском рака груди

    24 сентября, 13:05
Выбор редакции

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

23 сентября, 13:37

Последние комментарии

Далёкий Вильгельм
2 минуты назад
"Освободившийся объем можно использовать, например, для хранения дополнительного авиационного топлива или боеприпасов." Да не боеприпасов, а для

Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США

Sergey Gorovoy
10 минут назад
некоммунячий, свободный Тайвань не даёт покоя и сна маоистам?

Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США

Иван Колупаев
4 часа назад
Евгений, полно людей которые читают больше. Я например. Каждый день что-нибудь читаю. Так что по книге в месяц это вполне может быть средний

Рейтинг: самые читающие страны

Евгений Загуменный
6 часов назад
Блин, я 11 книг прочел разве что за последние 25 лет... А средний житель России - столько же, только за год! Получается что я не в России?

Рейтинг: самые читающие страны

Глеб Верхов
7 часов назад
Этот журнал не выходит в России и многих странах, якобы участвующих в опросе. Поэтому вызывает вопросы методология и выборка. У кого и как они

Рейтинг: самые читающие страны

Александр Суворов
8 часов назад
Дмитрий, хотят серверные, дата центры, вычислительные мощности вывести в космос Но типа зачем? Они будут в сотни раз дороже наземного такого же

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Дарья Виеру
10 часов назад
Степан, это же новостной портал 🫠 здесь публикуются новости науки, переводы и интерпретации различных научных статей со всего мира. Что со всем

Тепловые волны на суше стали начинаться раньше и заканчиваться позже

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, ну я-то ее совсем не упоминал что нетрудно проследить по ветке коментов. Я говорил проблемах дозаправки которая одной гидродинамикой

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Степан Жук
11 часов назад
Вы как-то определитесь уже. Березин пишет, что наоборот, ученые выяснили, что влажность растет, количество зелени на планете все больше, Сахара вся

Тепловые волны на суше стали начинаться раньше и заканчиваться позже

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Не понимаю не хрена в этой политике... Ну был приоритет у руководителя... чет поугражал, поугражал. Теперь все строят супер, пупер оружие и таки

AEVEX впервые представила турбореактивный автономный аппарат Specter с модульной полезной нагрузкой

Дмитрий Караваев
12 часов назад
1000 000 спутниковая группировка в космосе. Это что реально?

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Александр Березин
12 часов назад
Иван, " так про гидродинамику это вы разговор завели 🙂 Мол знаете такое слово и ничего в нем нет страшного." Нет, упомянул ее совсем по другим

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
12 часов назад
Дмитрий, "Александр, угу, типа сам догадайся." Если бы вы читали текст выше, то знали бы, что там чистейшим русским языком написано, какой именно из

G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?

Апполинарий Закутков
13 часов назад
Андрей, в мире очень много зданий построенных в 19 веке с каркасом из чугуна. И до сих пор стоят. Делали арки, что бы перекрытия не работали на

В Англии построили первое в мире высотное здание с каменным экзоскелетом

Апполинарий Закутков
13 часов назад
Ну да. А доказательство квантовой запутанности подтверждает, что если воздействовать на части волос или ногтей человека, воздействие отразится и

У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом

Alexander Orsi
14 часов назад
Андрей, Штаты на 7 месте, но не за счёт объёмов, а потому что выпускают передовую высокомаржинальную продукцию.

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Alexander Orsi
14 часов назад
Дмитрий, дело не в лицензиях, а во владельцах: когда в Китае была дешёвая рабсила - иностранные фирмы активно переносили производство в Китай. То

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Иван Колупаев
14 часов назад
Александр, так про гидродинамику это вы разговор завели 🙂 Мол знаете такое слово и ничего в нем нет страшного. Разумеется проблемы с криогенным

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
14 часов назад
Анна, глобальное потепление ""придумали" советские ученые (см. Будыко), а сделал весь мир (см. промышленная революция).

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Самые обсуждаемые