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Китай построил самую высокую в мире мачту для измерения параметров ветра
В уезде Мулэй Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая завершилось строительство и введена в эксплуатацию мачта высотой 360 метров для измерения параметров ветра. Она установлена на экспериментальной ветроэлектростанции мощностью 800 мегаватт и стала самым высоким в мире сооружением такого типа в ветроэнергетической отрасли.
Проект знаменует новый этап в развитии возможностей Китая по наблюдению за ветром на больших высотах и испытанию технологий ветроэнергетики. 360-метровая мачта стала одним из ключевых результатов строительства экспериментальной ветроэлектростанции в Мулэе, расположенной в Чанцзи-Хуэйском автономном округе. Ожидается, что она позволит расширить возможности Китая по изучению ветровых ресурсов на больших высотах, а также проведению испытаний и валидации соответствующих технологий.
По словам заместителя генерального директора компании Xinjiang Guochuang Wind Power Technology Чжана Цзыпина, мачта позволяет проводить измерения градиентов скорости и направления ветра, вертикального сдвига ветра, интенсивности турбулентности и устойчивости атмосферы на различных высотах. Собранные данные будут использоваться в исследованиях высокогорной ветроэнергетики, а также помогут проверять и совершенствовать конструкции более мощных ветротурбин и разрабатывать новые энергетические системы. На базе экспериментальной площадки оператор намерен сосредоточиться на передовых технологиях ветроэнергетики и создать открытую исследовательскую платформу с совместным доступом.
Ожидается, что она будет способствовать более тесному взаимодействию между государственными ведомствами, университетами, научно-исследовательскими организациями и предприятиями. Платформа также должна поддержать стандартизацию наблюдений за ветровыми ресурсами, проверку теоретических моделей и расчетов, а также разработку нового оборудования для измерения параметров ветра. Эти работы обеспечат технологическую основу для энергетического перехода Китая и реализации его целей в рамках стратегии «двойного углерода» — достижения пика выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060 году.
Уезд Мулэй расположен в одном из ключевых районов Синьцзяна, где сосредоточены 10 крупных ветровых и пять крупных солнечных зон. В последние годы власти уезда ускорили развитие отрасли возобновляемой энергетики.
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