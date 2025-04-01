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Секс и мастурбация на ночь глядя значительно улучшили качество сна
Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.
Сексуальную активность, особенно если она завершается оргазмом, традиционно связывали с улучшением качества ночного отдыха — даже приписывали ей действие наподобие снотворного. Специалисты предполагают, что этот расслабляющий эффект обусловлен комбинацией гормональных изменений: выбросом окситоцина («гормон привязанности» или «гормон любви»), пролактина и снижением уровня кортизола («гормон стресса»). Окситоцин ассоциируется с повышенным качеством жизни, снижением уровня стресса и улучшением сна. Пролактин, уровень которого растет после оргазма, особенно при половом контакте с партнером, усиливает чувство удовлетворения.
Однако большинство исследований опирались на субъективные отчеты, тогда как объективные данные, например полисомнография, почти отсутствовали. Пробел решили восполнить ученые из Центрального университета Квинсленда и Университета Флиндерса (Австралия), статья которых вышла в журнале Sleep Health.
Перед авторами нового исследования стояло несколько задач: оценить влияние разных типов сексуальной активности (ее отсутствие, мастурбация и секс с партнером) на объективные и субъективные показатели сна; изучить синхронизацию стадий сна у партнеров; оценить влияние сексуальной активности на мотивацию и готовность к следующему дню.
Выборка была небольшой: через соцсети к участию привлекли 14 человек (семь бездетных гетеросексуальных пар, средний возраст — 26 лет) из Южной Австралии, проживающих вместе, не страдающих нарушениями сна и имеющих регулярную сексуальную активность — как минимум раз в неделю. Все добровольцы заполнили предварительный опросник.
Исследование проходило с августа 2022-го по август 2023-го. В течение 11 суток, ложась спать, каждый участник надевал на голову портативное полисомнографическое устройство DREEM3, а перед этим должен был выполнять различные условия: не иметь сексуальной активности; мастурбировать в одиночку с последующим оргазмом; заниматься сексом с партнером. Спали все парами.
Данные о ночном отдыхе, в том числе его продолжительности и стадиях, фиксировало устройство, а субъективные оценки (качество сна и самочувствие на следующий день, в том числе мотивация и общий настрой) участники описывали по утрам в дневниках.
Как показали результаты, на самоудовлетворение испытуемые тратили в среднем 19,3 минуты, на партнерский секс — 33,3 минуты. В целом участники имели более качественный сон и чувствовали себя более мотивированными на следующий день и готовыми к нему, если вечером мастурбировали либо занимались любовью с партнером — по сравнению с тем, когда не было секса накануне. Эффекты оказались наиболее сильными, если речь шла именно о половом контакте.
Интенсивность оргазма (в среднем — 74±14 баллов) коррелировала с субъективным качеством сна и мотивацией поутру. Кроме того, время отхода ко сну было позже в случае сексуальной активности: плюс 35 минут при мастурбации и плюс 26 минут при сексе с партнером. Стадия поверхностного сна — первая фаза медленного сна, состояние между засыпанием и бодрствованием — длилась дольше в условиях без секса.
Что касается стадий сна у партнеров, то REM-фаза — быстрый сон, характеризующийся повышенной активностью головного мозга — синхронизировался у возлюбленных сильнее, независимо от сексуальной активности. Для других стадий ученые не выявили различий.
«Сексуальная активность, будь то самостоятельная мастурбация или половой контакт партнером, значительно улучшила объективное качество сна за счет снижения уровня бодрствования после отхода ко сну и повышения его эффективности», — подытожили исследователи.
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