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В Тюмени разработали игровые сценарии для симулятора реанимации
Студенты из ТюмГУ, ТМУ и ТИУ разработали первые игровые сценарии для игры в жанре квест-симулятора «Реанимация: ABCD». Симулятор можно использовать в учебном процессе для отработки навыков и алгоритма действий в критических ситуациях при различных обстоятельствах, условиях и локациях. Это повысит качество подготовки будущих медицинских специалистов. Врачам он позволит эффективно отрабатывать практические навыки оказания неотложной помощи.
Об этом разработчики сообщили на IV Региональном хакатоне цифровых технологий в здоровьесбережении «IT SaveHealth».
«Игра представляет собой прежде всего цифрового двойника отделения анестезиологии и реанимации, а также ряда внебольничных пространств. Характеристики пациентов в сценариях описаны на основе реальных деперсонифицированных наборов данных. Наш симулятор является частью большого научного проекта «Телереанимация», который будет развиваться в тюменском межуниверситетском кампусе при поддержке Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.
Игра позволит обучать пользователей основам алгоритма ABCD — эффективному методу оценки состояния нестабильного больного, находящегося в критическом состоянии. Мероприятия данного алгоритма направлены на выявление и немедленную коррекцию жизнеугрожающих нарушений. Кроме того, в процессе игры будет оцениваться эффективность действий пользователей через систему мгновенной обратной связи и анализа ошибок», – сообщила одна из разработчиков, студентка Тюменского госуниверситета Диана Быкова.
Пользователями симулятора станут студенты-медики, врачи, сотрудники экстренных служб, представители младшего медицинского персонала.
Работа осуществляется совместно с индустриальным партнером — компанией «Орион». Уже определена платформа разработки. В симуляторе можно будет создавать различные сценарии, например, с нестабильным давлением пациента, аллергическими реакциями на лекарства или отсутствием доступных ресурсов. Команда приступила к написанию кода игры.
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