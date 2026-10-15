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Ученые описали редкий клинический случай внутриутробного распространения рака между близнецами

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Изучив ДНК однояйцевых близняшек, у которых вскоре после рождения обнаружили один и тот же тип саркомы, ученые смогли восстановить историю развития онкологического заболевания у одной из них и выяснить, как опухолевые клетки попали в организм сестры.

Медицина
# беременность
# дети
# кесарево сечение
# онкологические заболевание
# саркома
однояйцевые близнецы
Изображение однояйцевых близнецов на 12-й неделе развития, полученное с помощью 3D УЗИ / © Science photo library, Bernard Benoit

Исследователи давно пытаются понять, почему у однояйцевых близнецов иногда обнаруживают злокачественные опухоли одного типа. Предлагают два объяснения: заболевание развивается независимо у каждого плода либо сперва появляется у одного, затем опухолевые клетки каким-то образом переходят к другому еще до рождения. 

Различить сценарии непросто. Если у опухолевых заболеваний одинаковое строение или общий генетический признак, этого может быть недостаточно, чтобы восстановить историю их возникновения. Для более убедительного ответа нужно сравнить не только сами опухоли, но и ткани обоих детей, а также плаценту. На разных этапах эмбрионального развития клетки накапливают мутации, и эти изменения можно использовать как своеобразные генетические метки, позволяющие установить родство клеточных популяций. 

Группа британских исследователей под руководством Сэма Бехджати (Sam Behjati) из Института Сенгера в Кембриджшире изучила редкий случай однояйцевых близняшек Амелии и Амайи, у которых вскоре после рождения обнаружили саркому одного типа. Чтобы выяснить, как опухолевые клетки оказались у обеих девочек, ученые сравнили ДНК этих клеток с ДНК клеток здоровых тканей и плаценты и по накопившимся мутациям попытались восстановить историю развития заболевания.

Во время ультразвукового исследования плода женщины, которая находилась на 33-й неделе беременности, врачи обнаружили у одного из будущих детей образование в области лица. Специалисты приняли решение провести кесарево сечение раньше срока.

Уже при рождении у девочек обнаружили множественные подкожные узлы. У первой опухолевые очаги затрагивали лицо, печень и другие органы. У второй сначала выявили поражения кожи, а позднее — оболочек головного и спинного мозга. На восьмой неделе жизни у нее также зафиксировали внутричерепное кровоизлияние.  

Гистологическое исследование показало сходное строение опухолей. Их классифицировали как недифференцированные саркомы — злокачественные новообразования, развивающиеся из клеток соединительной ткани. 

Обе девочки умерли вскоре после рождения. После их смерти семья согласилась предоставить ткани для посмертного анализа.

Бехджати и его коллеги провели полногеномное секвенирование более 40 образцов тканей, полученных из опухолей, а также здоровых тканей внутренних органов и плаценты. Ученые искали и сравнивали мутации, чтобы установить, связаны ли опухоли близняшек и в какой последовательности развивались генетические изменения. Это позволило восстановить историю возникновения опухоли и проследить, как ее клетки распространились от одной девочки к другой еще до рождения.

У первой девочки, обозначенной близнец A, обнаружили генетическую перестройку, в результате которой образовался гибридный ген MN1::ZNF341. Такие изменения могут приводить к возникновению тяжелых заболеваний. Эта перестройка возникла примерно к концу первого триместра беременности, но причину ее появления исследователи не установили.

К концу второго триместра опухолевые клетки первой девочки попали в организм ее сестры. У близнеца B развились опухоли кожи и головного мозга. Генетический анализ показал, что они состояли из опухолевых клеток близнеца A, а не возникли независимо.

Авторы научной работы полагают, что злокачественные клетки могли перейти от одной сестры к другой через общую систему кровообращения. При общей плаценте кровеносные сосуды двух плодов могут соединяться. По интерпретации исследователей, для возникновения опухолей у второй девочки, вероятно, было достаточно всего одной раковой клетки, которая проникла в ее организм и затем размножилась. 

Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature Communications.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
667 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# беременность
# дети
# кесарево сечение
# онкологические заболевание
# саркома
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