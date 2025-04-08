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Малоэффективное лекарство от шизофрении помогло забыть пережитые страхи
Тяжелые навязчивые воспоминания — один из ключевых симптомов посттравматического стрессового расстройства, что часто не позволяет продуктивно справиться с психологическими проблемами. Новые исследования могут помочь в лечении этого заболевания.
Изучая реакцию психики лабораторных животных на переживания, исследователи из Института нейробиологии Автономного университета Барселоны (Испания) лентами приклеивали конечности самок мышей к металлической раме, максимально ограничив возможность свободно передвигаться в клетках. Это вызывало у грызунов страх и беспокойство. Спустя полчаса после освобождения мышам вводили препарат осанетан. Через шесть дней лабораторных животных протестировали по стандартной методике, определяющей реакцию на пережитое эмоциональное напряжение. Мыши, получившие инъекцию лекарства, о неприятных событиях практически ничего не помнили. Об этом ученые рассказали в статье для журнала Brain Medicine.
Интересно, что более ранние исследования ученых из той же лаборатории показали: осанетан ухудшает память о страхе у мышей-самцов и усиливает эту способность у самок. Противоположный эффект несколько лет назад объяснили тем, что препарат взаимодействует с нейронными рецепторами двух половых гормонов: тестостерона у самцов и эстрогена у самок. Однако тогда самок мышей не подвергали стрессу, что означает: он тоже может изменять реакцию на препарат, воздействуя на нейронные связи. Как и почему это происходит, ученым еще предстоит понять.
Хорошая новость заключается в том, что осанетан — изученный и безопасный препарат, это доказано клиническими испытаниями, отметил руководитель исследования профессор Рауль Андеро.
Работа ученых из Калифорнийского технологического института показала, что осанетан, первоначально разработанный для лечения шизофрении, статистически достоверно снижает уровень нейрокинина B, связанного с агрессивной реакцией на стресс. Мыши, получавшие его, хорошо переносили двухнедельную изоляцию и нормально вели себя, не демонстрируя агрессивности, в отличие от грызунов из контрольной группы, которые очень чувствительно реагировали на угрозы.
Исследования испанских нейробиологов особенно значимы, потому что воспоминания и невозможность от них избавиться или контролировать оказывают сильное разрушительное воздействие на психику пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Наиболее мучительные симптомы ПТСР — повторяющиеся навязчивые воспоминания и сны. Человек может поступать или ощущать себя, словно события происходят снова и снова.
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