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Перепады температуры связали с риском развития аутоиммунных заболеваний у женщин

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Во многих случаях у женщин более сильный иммунный ответ на инфекции и вакцинацию, но некоторые аутоиммунные заболевания у них встречаются значительно чаще, чем у мужчин. Авторы нового исследования изучили, как температура тела связана с работой иммунитета, и предположили, что ее естественные колебания во время менструального цикла и менопаузы служат одним из факторов повышенной восприимчивости женщин к аутоиммунным заболеваниям.

Медицина
# аутоиммунные заболевания
# гормоны
# Женщины
# менопауза
# менструация
Убийство священного оленя
Кадр из фильма «Убийство священного оленя» / © Element Pictures, A24, Film4 Productions, New Sparta Films, Limp Films HanWay Films, Bord Scannán na hÉireann, The Irish Film Board

Аутоиммунные заболевания — группа патологий, которые возникают из-за нарушения работы иммунной системы: она начинает ошибочно атаковать собственные здоровые клетки и ткани организма, что приводит к воспалению, повреждению различных органов и нарушению их функций. Многие аутоиммунные заболевания встречаются у женщин в среднем в четыре раза чаще, чем у мужчин. Например, системная красная волчанка — в 8,8 раза чаще, а ревматоидный артрит — в 2,1 раза.

Причины таких различий не до конца понятны. Одну из них связывают с генетикой. У женщин две X-хромосомы, у мужчин — одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. Х-хромосома содержит множество генов, участвующих в работе иммунной системы. Хотя одна из двух Х-хромосом в большинстве клеток женского организма преимущественно «выключается», некоторые гены могут избегать этого процесса и оставаться активными на обеих хромосомах. Исследователи полагают, что это способно влиять на интенсивность отдельных иммунных реакций и повышать предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям.

Международная команда иммунологов под руководством Элизабет Малони (Elizabeth Maloney) из Института Пастера в Париже рассмотрела еще один возможный фактор — естественные колебания температуры тела. 

У женщин репродуктивного возраста после овуляции внутренняя температура тела в среднем повышается на 0,3-0,7 градуса. Это связано прежде всего с повышением уровня прогестерона. Разница особенно заметна при измерении базальной температуры — утром сразу после пробуждения. В конце цикла, по мере снижения уровня прогестерона, температура обычно возвращается к исходным значениям.

В период перименопаузы и менопаузы у некоторых женщин возникают приливы жара — внезапные приступы ощущения тепла, которые могут сопровождаться покраснением кожи и повышенным потоотделением. Эти симптомы связаны с изменением механизмов терморегуляции на фоне гормональной перестройки и обычно сопровождаются повышением внутренней температуры тела.  

Исследователи предполагают, что температура тела влияет на биохимические процессы в клетках и изменяет иммунные реакции. Мелани и ее коллеги задались вопросом: могут ли естественные температурные колебания отчасти объяснить, почему иммунная система мужчин и женщин реагирует на угрозы по-разному?

Команда изучила данные о состоянии здоровья почти 1000 человек в возрасте от 20 до 69 лет. Среди участников мужчины и женщины составляли равные группы, причем ни у одного из них ранее не диагностировали аутоиммунное заболевание.

Всем испытуемым измерили температуру с помощью инфракрасного термометра, который помещали в ухо, и взяли кровь для анализа. Затем проверили, различается ли реакция иммунных клеток у людей с разной температурой тела. Для этого в образцы крови добавили вещества, активирующие иммунную систему, и измерили клеточный иммунный ответ. С помощью статистических моделей ученые оценили, сохраняется ли связь между температурой и активностью иммунных клеток с учетом возраста, пола и других факторов.

Средняя температура тела у женщин оказалась немного выше, чем у мужчин. При этом анализ образцов крови выявил связь между более высокой температурой и ослаблением некоторых иммунных реакций. У женщин эта связь проявлялась, в частности, в снижении ответа Т-клеток на лабораторную стимуляцию суперантигеном.

Т-клетки относятся к адаптивному иммунитету. Они распознают определенные угрозы и помогают организму бороться с инфекциями. При аутоиммунных заболеваниях иммунная система ошибочно атакует собственные ткани, и Т-клетки могут участвовать в этом процессе.

Особенно заметной оказалась связь температуры с выработкой интерферона гамма — это сигнальный белок, который регулирует работу иммунных клеток и усиливает клеточный иммунный ответ, помогает Т-клеткам атаковать клетки-мишени. У женщин более высокая температура тела была связана со снижением уровня этого интерферона после лабораторной стимуляции. Согласно статистической модели, разница в один градус соответствовала снижению выработки белка примерно на 36 процентов.

Специалисты предположили, что более частые естественные температурные колебания заставляют Т-клетки чаще менять уровень активности. Согласно гипотезе, такая постоянная перестройка иммунных клеток может со временем повлиять на работу иммунной системы и вызвать ее сбой, что отчасти объясняет различия в работе иммунитета мужчин и женщин. 

Но пока это лишь предположение, поэтому нельзя утверждать, что естественные колебания температуры повышают риск аутоиммунных заболеваний. Ученые измерили температуру участников и изучили, как их кровь реагирует на специальные вещества в лаборатории. Однако они не наблюдали за одними и теми же женщинами на протяжении менструального цикла или менопаузы и не проверяли, как изменения температуры в эти периоды влияют на работу иммунных клеток. 

О результатах исследования команды Малони рассказали журналисты издания New Scientist. По данным журнала, ученый представила их на конференции по иммунологии и воздействию окружающей среды, которая прошла в Лондоне.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
671 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# аутоиммунные заболевания
# гормоны
# Женщины
# менопауза
# менструация
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