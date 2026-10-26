Астрономы уточнили дату создания «Звездной ночи» Ван Гога

«Звездную ночь» Винсента Ван Гога давно датируют июнем 1889 года. Ученые из Южной Кореи связали изображенное небо с рассветом около 22 июля и предположили, что художник мог завершить картину позднее, чем считалось.

Картина «Звездная ночь» хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, где ее датируют июнем 1889 года и связывают с пребыванием художника в психиатрической лечебнице на юге Франции. Произведение объединяет небо, темный кипарис, холмы и поселение с церковной колокольней, однако музей подчеркивает, что этот пейзаж сочетает непосредственные наблюдения и художественные дополнения.

Работа создавалась днем в несколько сеансов, хотя его отправной точкой стали ночные и утренние впечатления художника от вида из окна. Изображенную деревню оттуда увидеть было нельзя, поскольку кипарис придвинут к зрителю, а церковный шпиль напоминает постройки Голландии, откуда был родом сам художник. Поэтому рассматривать всю композицию как точную фиксацию одного вида всегда было затруднительно.

Однако, согласно письму художника, написанному брату Тео в июне, новый этюд звездного неба он заметил именно тогда, поскольку рассуждал о художественном подходе, позволяющем выразить природу через цвет. Именно исходя из этого письма считалось, что картина датируется июнем. Переписка содержит и упоминание звездного этюда, и объяснение того, почему Ван Гог мог сознательно отступать от буквального воспроизведения природы.

В новом исследовании астрономы из Южной Кореи сопоставили картину с расчетным небом над Сен-Реми-де-Прованс, использовав положение Луны и Венеры и рисунок звезд. Дополнительно они восстановили предполагаемый угол обзора по более раннему рисунку местности и проверили геометрическое сходство небесных фигур. Результаты опубликовал журнал Scientific Reports.

Лучшее сочетание условий, как выяснилось, можно получить для рассвета примерно 22 июля 1889 года, когда в выбранном участке неба оказывались луна, Венера и Гиады. Центральную группу светил ученые связали с этим звездным скоплением в созвездии Телец, сравнив пять опорных точек на полотне с их небесными соответствиям.

Кроме того, на картине присутствует серповидная луна, что невозможно в июне. Исследователи также обратились к историческим сведениям о погоде и переписке художника, предположив, что он мог начать работу в июне и продолжал ее в июле. То есть письмо Тео в этом случае подтверждает, что Ван Гог тогда лишь начал работу над картиной, а не закончил ее.

Специалисты из Музея Ван Гога в Амстердаме не согласились с такими выводами. Они напомнили, что в предполагаемое авторами статьи время художник пережил тяжелый приступ болезни, после которого около месяца не мог работать. Они также обратили внимание, что Ван Гог никогда не стремился к показу объективной реальности, а значит, условия на картине могут сильно отличаться от реальных.

Таким образом, спор о том, когда все-таки была написана картина, еще не закончен. Тем не менее совпадение расположения небесных тел все же считается убедительным.

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Андрей Серегин 207 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.