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В России выявили несколько случаев микоплазменной инфекции
Микоплазменная инфекция, вспышка которой началась в Китае, пришла в Россию. По данным Роспотребнадзора, в стране пока зафиксировали единичные случаи заболевания. В то же время по опыту пандемии Covid-19 известно, что оценки числа заболевших этой организацией часто бывают неточны.
В Роспотребнадзоре не уточнили, в каких именно регионах зарегистрировали первые случаи заражения. Однако изменений в клинической картине заболевания, включая развитие более тяжелых форм инфекции, пока нет.
Сейчас эпидемиологи расследуют все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, проводят комплексную диагностику у заболевших и контактирующих с ними, организуют противоэпидемические мероприятия.
В Роспотребнадзоре добавили, что за последние дни несколько стран, включая Китай, Германию, Францию и Италию, сообщили о росте числа пациентов с респираторными заболеваниями, поражающими в основном детей.
В ноябре ряд зарубежных СМИ сообщили о вспышке недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая. Так, газета The Telegraph писала, что местные больницы «перегружены больными детьми», а рост заболеваемости наблюдается во всех городах. Аналогичные данные приводил тайваньский телеканал FTV News. В сюжете жители Пекина сообщали, что в школы запретили приходить детям с признаками простуды.
Спустя несколько дней ВОЗ запросила у китайских властей данные по росту заболеваемости. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний и Пекинская детская больница сообщили, что причиной стали отмена ковидных ограничений и известные сезонные патогены: грипп, аденовирус, микоплазменная пневмония и респираторно-синцитиальный вирус.
Микоплазмы — это микроорганизмы, принадлежащие к бактериям, но лишенные клеточной стенки, что делает многие аспекты их жизнедеятельности необычными для бактерий и отдаленно схожими с подобными аспектами у вирусов и простейших.
У человека есть не менее 13 видов микоплазм. Большинство из них входят в состав нормальной микрофлоры слизистых оболочек рта и мочеполового тракта, но несколько видов, например Mycoplasma pneumoniae, вызывают заболевания дыхательной системы.
Как правило, первыми симптомами микоплазменной пневмонии становятся насморк, заложенность носа, першение в горле и покашливание. Также у заболевших выявляют сильный непроходящий кашель со скудной мокротой, пятнистую или узелковую сыпь на коже.
На сегодня действительно крупных вспышек заболеваний, связанных с микоплазмой, еще никто не регистрировал. Поэтому оценить ее эпидемиологический потенциал сложно. Вероятно, она заражает и убивает меньше людей, чем коронавирус (на данный момент он провоцирует более 50 госпитализаций в час только в России), но окончательное понимание опасности нынешней вспышки придет лишь позднее.
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