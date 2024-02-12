Менструация у девочек стала начинаться раньше, чем беседы о половом созревании в школах

Девочки все чаще сталкиваются с первыми месячными в возрасте 8-10 лет, а в школах о половом созревании начинают говорить, когда ученицам исполняется 10-12 лет. Исследователи предложили, как изменить школьный подход к теме взросления.

Менструальный цикл и его влияние на жизнь женщины изучают с разных сторон. Например, американские психологи установили, что раннее наступление месячных часто приводит к депрессиям в будущем. Проблемы со сном во время менопаузы, выяснила международная группа ученых, могут быть связаны с низкой сексуальной удовлетворенностью.

Специалисты из Аделаидского университета в Австралии изучили местную систему образования с точки зрения внимания к половому созреванию девочек. Они опросили 15 сотрудников государственных, церковноприходских и частных школ Австралии. На основе опыта и мнений респондентов сформулировали рекомендации, которые позволят своевременно подготовить учениц к менструации и избежать табуирования этого этапа в развитии. Исследование опубликовал журнал Sexuality, Society and Learning.

Почти у 12,4% девочек в Австралии первая менструация наступает в возрасте 8-11 лет, что может быть связано с большей массой тела, особенностями организма или изменениями окружающей среды. При этом в онлайн-ресурсах, которые местные школы используют в рамках курса биологии и физиологии, месячные не упоминаются вплоть до 10 класса. Тема женского полового созревания, показало исследование, как правило, стигматизирована. Это связано не только с особенностями образовательных программ, но и с тем, как взрослые оценивают способность детей разного пола и возраста воспринять информацию о менструации.

По мнению учителей, в том числе женщин, информация о месячных может травмировать девочку 7-8 лет: «Если это [первая менструация] происходит раньше, об этом нужно говорить раньше. Но это сложно, потому что многие девочки <…> на самом деле недостаточно взрослые, чтобы понять». С одной стороны, отсутствие бесед о половом созревании лишает школьниц информации о важном этапе развития их организма, с другой стороны — в младшем школьном возрасте они могут воспринять менструацию как что-то неуместное, стыдное и пугающее. Во втором случае стигматизация и табу только усилятся.

Обсуждать женское половое созревание с мальчиками педагоги опасаются, поскольку это может вызвать насмешки в адрес девочек. Однако, отметил один из опрошенных сотрудников системы образования, школьницы не застрахованы от того, что одноклассники прочитают их конспект беседы о менструации и отреагируют на него расспросами или издевками. Авторы работы отметили, что школьники-мальчики и так обсуждают женское половое созревание, но весьма искаженно (подобно теме секса), поскольку не располагают полной информацией от разбирающихся в вопросе людей. В связи с этим учителям нет смысла умалчивать о менструации вне зависимости от пола учеников, которые сталкиваются с темой.

Педагоги, которые участвовали в исследовании, считают важным повышать осведомленность мальчиков о женском организме. По мнению респондентов, это необходимо, в том числе чтобы к женщинам должным образом относились на работе: «Мальчики в итоге будут работать и, возможно, занимать руководящие должности».

Авторы научной работы предложили включить в австралийскую образовательную программу специальное обучение, посвященное менструации. Его, по мнению исследователей, стоит ввести к третьему классу или даже раньше. В рамках специального модуля необходимо объяснять, что такое менструация, когда она может начаться у девочек и какие правила важно соблюдать во время нее. Авторы статьи подчеркнули: важно говорить о нормальности месячных как естественного этапа взросления.

Кроме того, отметили ученые, в школьных туалетах нужно разместить бесплатные гигиенические средства, необходимые при менструации. Учителя же должны спокойно обсуждать с учениками месячные, а школьницам «рекламировать» средства гигиены, начиная с третьего класса. Это, по мнению исследователей, позволит школьницам комфортно и без стыда пережить первые месячные.

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