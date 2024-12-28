  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
38 минут назад
Юлия Трепалина
74

Одержимость мускулами и запрещенное вещество довели бодибилдера до гибели

4.3

Французские медики рассказали о случае из своей практики, иллюстрирующем опасность нелегальных субстанций, применяемых для повышения физических характеристик спортсменов. Многомесячное употребление запрещенного для использования людьми вещества 2,4-динитрофенола (ДНФ) вкупе с приемом анаболических стероидов привели молодого мужчину к смерти.

Медицина
# анаболики
# бодибилдинг
# запрещенные вещества
# мускулы
# психическое расстройство
# смерть
бодибилдер в зале
© Jose Luis Palma, Pixabay

Химическое соединение 2,4-динитрофенол изначально использовалось при производстве взрывчатых веществ, а также в качестве пестицида и гербицида. У вещества случайно выявили побочное действие — оно повышало скорость метаболизма, что приводило к сжиганию жировых запасов. Некоторое время — в 30-х годах XX века — препарат на основе ДНФ использовали для похудения, но из-за множества токсических побочных эффектов и риска смерти к концу десятилетия его запретили и вывели из оборота.

Однако в 80-х годах 2,4-динитрофенол пережил «второе рождение». Несмотря на серьезные риски для здоровья, опасная субстанция получила нелегальное распространение среди спортсменов, культуристов и желающих улучшить внешность. По всему миру зарегистрированы десятки смертей, связанных с приемом 2,4-динитрофенола, который люди и сегодня могут приобрести через интернет.

В эпизоде, который описали французские врачи, 21-летний бодибилдер на протяжении полугода употреблял ДНФ, что в итоге обернулось для него смертью. На фоне приема вещества у мужчины развились тахикардия, учащенное дыхание и обильное потоотделение, что характерно при интоксикации 2,4-динитрофенолом. За четыре месяца до гибели он попал в больницу с полиорганной недостаточностью и при госпитализации признался в употреблении ДНФ.

Однако во время дальнейших консультаций с лечащим врачом он отрицал его использование, несмотря на сохраняющиеся симптомы. Это затруднило лечение и постановку верного диагноза, поскольку доктор искал причины в возможном эндокринном расстройстве или опухоли.

Видимо, стремление поддерживать свое тело мускулистым и подтянутым было настолько велико, что молодой человек продолжал употреблять 2,4-динитрофенол, хотя его состояние ухудшалось. В один из дней он принял два грамма ДНФ, после чего обратился за неотложной помощью и вновь оказался в больнице, где через несколько часов умер.

При последующем вскрытии медики обнаружили пожелтение кожных покровов, застойные явления в кровоснабжении внутренних органов, острое отравление 2,4-динитрофенолом и хроническую интоксикацию. Кроме того, в волосах погибшего присутствовали следы различных анаболических стероидов.

Пациент, очевидно, страдал так называемой мышечной дисморфией (muscle dysmorphia) — разновидностью дисморфического расстройства с навязчивыми мыслями о недостаточной развитости мускулатуры. Об этом говорило то, что молодой человек ежедневно посещал несколько спортзалов и придерживался высокобелковой диеты для наращивания мышц. По мнению врачей, к отрицанию приема ДНФ привело когнитивное искажение, при котором недовольство своим телом и страх потерять мышечную массу вызывают большее беспокойство, чем ухудшение здоровья.

Статья о клиническом случае, вышедшая в журнале Frontiers in Public Health, призвана помочь медикам быстрее распознавать нарушения, которые могут быть связаны с приемом 2,4-динитрофенола, чтобы своевременно вмешаться и не допустить летального исхода.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# анаболики
# бодибилдинг
# запрещенные вещества
# мускулы
# психическое расстройство
# смерть
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Все о дофамине: от зависимости до мотивации
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Дек
700
Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевиков): портреты
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
29 Дек
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Дек
500
Советский союз в зеркале политического дневника
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Янв
700
Как собрать динозавра?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
05 Янв
500
О шерсти, которую мы (не) потеряли
Milmax Science
Казань
Экскурсия
05 Янв
1900
Астрономия Золотой Орды
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
06 Янв
1000
Новогодний вечер в Пулковской обсерватории
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
11 Янв
1500
Куда ползет улитка?
БИО-ФАКТ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:13
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
Позавчера, 13:28
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
Позавчера, 12:26
СПбГУ

Ученый СПбГУ рассказал о последствиях появления зеркальных аминокислот

В СМИ идет дискуссия о так называемых зеркальных микробах. Профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail заявил, что противостояние таким микробам может выйти за пределы лабораторий. Ведущий научный сотрудник кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец рассказал о перспективах создания таких веществ.

СПбГУ
# зеркальные аминокислоты
# зеркальные микробы
# зеркальные молекулы
# микроорганизмы
Позавчера, 13:28
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
23 декабря
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Вчера, 16:13
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Разработана модель для описания изменений поведения металла в процессе обработки

    8 минут назад

  2. Описано поведение опухоли в зависимости от мощности дозы облучения

    20 минут назад

  3. Одержимость мускулами и запрещенное вещество довели бодибилдера до гибели

    38 минут назад

  4. Российские ученые сделали шаг на пути к «идеальному» Wi-Fi

    2 часа назад
Выбор редакции

Пределы возможностей ИИ: Почему генеративный искусственный интеллект – будущее проектирования. Интервью с Евгением Бурнаевым

Вчера, 13:02

Последние комментарии

Пётр Минкин
33 минуты назад
https://300.ya.ru/i5d2T1xX Длительность дня изменилась на доли миллисекунды из-за того, что внутреннее ядро нашей планеты замедлило и, предположительно,

Механизм глубинных землетрясений воспроизвели в лаборатории

San Sanich
1 час назад
Naked, человеки должны обьеденяться уже сейчас, формировать свой синдикат на базе философских принципов и духовных концепций, иначе не виживем,

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

San Sanich
2 часа назад
Нет ни одного опыта в открытом космосе, чтобы астронавт взял бутылку с водой от кока колы и открыл ее в вакууме.. естественно любая логика приводит

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Сергей RAMI
2 часа назад
Тахир, Похоже ты просто не видел плохих людей и то как они живут, что думают когда делают что-то плохое. Для них это нормально, в отличие от тех кому

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Задымлённый Мегамозг
2 часа назад
А., побойся бога так писать..

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Задымлённый Мегамозг
2 часа назад
Alexandre, ты главное не упади в него с края...

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Сергей
2 часа назад
"Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света" Как скорость изменения информации может превышать фундаментальный предел

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

pontiyleontiy
3 часа назад
Я не вижу здесь какого-то оригинального научного исследования. Такую компиляцию может сделать любой юзер через поисковик или чатгпт.

Загадки времени: пермские ученые рассказали, почему минуты тянутся, а часы летят

Сергей Иванов
3 часа назад
Да чтож вы все такие наивные. В интернете,лет 7 назад я наткнулся на старые фотографии,по-моему от 1912г. На которых этот самый ваш ахрененно

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

pontiyleontiy
4 часа назад
Интересно, почему почти весь центр Франции - белое пятно

Генетики подтвердили древнюю общность греков и армян

Ilya Kogan
5 часов назад
Славик, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Инфографика: что будет с мировой экономикой в 2025 году

Валерий Александрович...
5 часов назад
В СССР была огромнейшая промышленность, чего только не производили, а народу едва на еду хватало. А про личный автомобиль 🚙 могли только мечтали.

В Китае одобрили строительство крупнейшего в мире гидроэнергетического проекта

Derevo Dgisni
5 часов назад
Гайрат, а если учесть квантовое сопряжение. Когда ты читаешь текст и рисуешь картину действия.

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Тахир Якубов
6 часов назад
Сергей, на самом деле как хорошие так и плохие люди рано умирают, также как хорошие так и плохие очень долго живут в среднем. Плохие люди счастливее

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Сергей Рычков
7 часов назад
Далбоёбы вроту я Вас имел шлюхи

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Толченов Андрей
7 часов назад
YURTI58, вот,хороший пример.... если у тебя интернет будет стоить 10.000 руб в месяц и еще с этих денег налоги возьмут, и еще их в ввп запишут как прибыль

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Толченов Андрей
7 часов назад
Дмитрий, и? Роботов сша вводит в 10 раз больше чем Рф... И? Толку то?... Я вам напоминаю, общий итог работы экономики сша от-2 до -3 трлн долларов сша...

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Ярослав
7 часов назад
Михаил, ты реально в это веришь? Или это рофл?

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Евгений Востриков
7 часов назад
Игорь, вот мне безразлично были американцы на Луне или нет, я никогда не вникал в особенности запуска космических кораблей — запускают и это

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Толченов Андрей
7 часов назад
Ирина, сейчас стране нужен впк.. вот он и работает полной, или у вас сомнения что против нас и норвегия и британя воюют?.... Ну и потом я не понимаю,

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно