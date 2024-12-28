Одержимость мускулами и запрещенное вещество довели бодибилдера до гибели

Французские медики рассказали о случае из своей практики, иллюстрирующем опасность нелегальных субстанций, применяемых для повышения физических характеристик спортсменов. Многомесячное употребление запрещенного для использования людьми вещества 2,4-динитрофенола (ДНФ) вкупе с приемом анаболических стероидов привели молодого мужчину к смерти.

Химическое соединение 2,4-динитрофенол изначально использовалось при производстве взрывчатых веществ, а также в качестве пестицида и гербицида. У вещества случайно выявили побочное действие — оно повышало скорость метаболизма, что приводило к сжиганию жировых запасов. Некоторое время — в 30-х годах XX века — препарат на основе ДНФ использовали для похудения, но из-за множества токсических побочных эффектов и риска смерти к концу десятилетия его запретили и вывели из оборота.

Однако в 80-х годах 2,4-динитрофенол пережил «второе рождение». Несмотря на серьезные риски для здоровья, опасная субстанция получила нелегальное распространение среди спортсменов, культуристов и желающих улучшить внешность. По всему миру зарегистрированы десятки смертей, связанных с приемом 2,4-динитрофенола, который люди и сегодня могут приобрести через интернет.

В эпизоде, который описали французские врачи, 21-летний бодибилдер на протяжении полугода употреблял ДНФ, что в итоге обернулось для него смертью. На фоне приема вещества у мужчины развились тахикардия, учащенное дыхание и обильное потоотделение, что характерно при интоксикации 2,4-динитрофенолом. За четыре месяца до гибели он попал в больницу с полиорганной недостаточностью и при госпитализации признался в употреблении ДНФ.

Однако во время дальнейших консультаций с лечащим врачом он отрицал его использование, несмотря на сохраняющиеся симптомы. Это затруднило лечение и постановку верного диагноза, поскольку доктор искал причины в возможном эндокринном расстройстве или опухоли.

Видимо, стремление поддерживать свое тело мускулистым и подтянутым было настолько велико, что молодой человек продолжал употреблять 2,4-динитрофенол, хотя его состояние ухудшалось. В один из дней он принял два грамма ДНФ, после чего обратился за неотложной помощью и вновь оказался в больнице, где через несколько часов умер.

При последующем вскрытии медики обнаружили пожелтение кожных покровов, застойные явления в кровоснабжении внутренних органов, острое отравление 2,4-динитрофенолом и хроническую интоксикацию. Кроме того, в волосах погибшего присутствовали следы различных анаболических стероидов.

Пациент, очевидно, страдал так называемой мышечной дисморфией (muscle dysmorphia) — разновидностью дисморфического расстройства с навязчивыми мыслями о недостаточной развитости мускулатуры. Об этом говорило то, что молодой человек ежедневно посещал несколько спортзалов и придерживался высокобелковой диеты для наращивания мышц. По мнению врачей, к отрицанию приема ДНФ привело когнитивное искажение, при котором недовольство своим телом и страх потерять мышечную массу вызывают большее беспокойство, чем ухудшение здоровья.

Статья о клиническом случае, вышедшая в журнале Frontiers in Public Health, призвана помочь медикам быстрее распознавать нарушения, которые могут быть связаны с приемом 2,4-динитрофенола, чтобы своевременно вмешаться и не допустить летального исхода.

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